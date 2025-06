Zalando Aktie: Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen Ausblick für 2025 bestätigt 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 26.06.2025

AKTIE IM FOKUS: Zalando

Zalando WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker: ZAL

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Zalando, als Konsummarke, ist von der Ausgabebereitschaft der Konsumenten abhängig. Analysten haben in den vergangenen Monaten auf die zurückhaltende Konsumneigung hingewiesen, die auch Auswirkungen auf den Konzern haben könnten. Das Management hat, trotz der anspruchsvollen Rahmenbedingungen, den Ausblick für 2025 bestätigt.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 26,80 EUR Marktkapitalisierung 6,95 Mrd. EUR Umsatz 2024 10,57 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 32,12 % KGV 2025* 24,22 4 Wochen Performance - 11,55 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025* ---- % Branche Bekleidung / Fashion

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern hat im ersten Quartal 2025 operativ deutlich mehr verdient und hat unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Der operative Gewinn stieg bereinigt im 1. Quartal von 28,3 Mio. EUR auf 46,7 Mio. EUR. Die Marge verbesserte sich von 1,3 Prozent auf 1,9 Prozent. Der Konsens bei dieser Kennzahl lag bei 45 Mio. EUR., bei der Marge war es eine Punktlandung. Nach Steuern konnte Zalando einen Gewinn von 9,9 Mio. EUR ausweisen, im Vorjahresquartal wurde noch ein Verlust von 8,6 Mio. EUR verzeichnet. Die Zahl der aktiven Kunden erreichte einen neuen Höchststand, die Zahl der Bestellungen nahm zu und die Verbraucher gaben im Schnitt etwas mehr aus.

Für das laufende Jahr prognostiziert das Management ein bereinigtes EBIT in einer Spanne von 530 Mio. bis 590 Mio. EUR, wobei die Effekte des Erwerbs von ABOUT YOU nicht in der Prognose enthalten sind. Der Konzern will sein Geschäft, auch mit der Übernahme des Konkurrenten ABOUT YOU weiter ausbauen.

Insgesamt hat Zalando die Erwartungen der Analysten erfüllt, allerdings muss der Konzern jetzt den starken Start im Frühjahrs- und im Sommergeschäft bestätigen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier ist bis September in eine ausgeprägte Box seitwärts gelaufen. Erst im September ist es gelungen aus dieser Box nach Norden auszubrechen. Es ging, und das ist im Chart gut erkennbar, wellenförmig aufwärts. Anfang Januar hat die Aktie noch einmal deutlicher zurückgesetzt, konnte sich dann aber Mitte Januar mit einem GAP über wieder über die 30 EUR-Marke schieben und nachfolgend aufwärtslaufen. Es ging bis an die 39,98 EUR, wo das Jahreshoch formatiert wurde. Dieses Hoch wurde nachfolgend abverkauft. Es gelang dem Papier sich im Bereich der 30 EUR zu stabilisieren und nachfolgend moderat zu erholen. Anfang April ging es im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers noch einmal unter die 30 EUR-Marke; das Papier konnte sich direkt wieder erholen, die Verluste ausgleichen und wieder über die 36 EUR-Marke laufen. Die letzten Handelswochen waren aber von Schwäche geprägt. Die Aktie hat im Zuge der Gewinnmitnahmen wieder in den Bereich der 30 EUR zurückgesetzt, konnte sich im weiteren Handelsverlauf, im Rahmen einer Erholungsbewegung, wieder aufwärts über die 32 EUR-Marke schieben, gab hier aber wieder deutlich Substanz ab. Es ging im Rahmen einer ausgeprägten Schwäche weiter abwärts bis fast an die 26 EUR-Marke.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass der Rücksetzer Anfang April 2025 dynamisch an und unter die SMA200 (aktuell bei 31,09 EUR) ging, die Aktie sich aber im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen konnte. Diese Erholung war ausgeprägt und hat das Papier wieder über die SMA20 (aktuell bei 29,07 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 31,04 EUR) geführt. Im Rahmen des Rücksetzers wurden beide Durchschnittslinien wieder aufgegeben, die Abwärtsbewegung ging bis fast an die SMA200. Nach einer kleinen Entlastungsbewegung ging es wieder zurück in den Dunstkreis der SMA200. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Bereich der SMA200 stabilisieren und erholen konnte. Die Erholungen liefen übergeordnet bis in den Bereich der SMA50. Hier wurde das Wertpapier abgewiesen - es ging zurück an die SMA200, die etwas Support geboten hatte, dann aber aufgegeben wurde.

Das Tageschart hat sich deutlich eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange ist denkbar, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnten. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 25,78 EUR, die 20,95 EUR bzw. die 20,26 EUR sein.

Sollten sich in den kommenden Handelstagen Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA20 gehen. Darüber könnte die SMA200 / SMA50 angelaufen werden, sollte die Aufwärtsbewegung eine entsprechende Dynamik haben. Kann sich die Aktie per Tagesschluss wieder in den Dunstkreis der SMA200 schieben, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig zu beobachten. Die Relevanz der SMA200 kann sehr gut aus dem Tageschart heraus interpretiert werden.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Tageschart ist aktuell bärisch zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte es weiter abwärts, übergeordnet, in Richtung der 20 EUR-Marke gehen. Aufhellen würde sich das Chartbild erst wieder, wenn es dem Papier gelingt sich über der SMA200 zu etablieren.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Betrachtung im 4h Chart:

Die Relevanz der SMA200 (aktuell bei 31,18 EUR) kann aus dem Chart sehr gut herausinterpretiert werden. Im März bzw. im April ging es mehrmals an diese Linie, ohne dass es die Aktie es geschafft hat sich darüber zu etablieren. Dieser Move gelang erst Ende April. Zwar konnte das Papier nachfolgend eine kleine Erholung abbilden, diese wurde direkt wieder abverkauft. Im Rahmen der Schwäche konnte die SMA200 zunächst einen Support bieten, die Linie wurde im weiteren Handelsverlauf dann aber aufgegeben. Anfang Mai ging es im Rahmen eines kleineren Erholungsimpulses erneut an die SMA200, der Docht erreichte diese Durchschnittslinie, der Kerzenkörper ist aber rot eingefärbt, die Schwäche hat sich nachfolgend weiter fortgesetzt. Im Rahmen der Schwäche wurde im Nachgang dessen auch die SMA20 (aktuell bei 26,94 EUR) als Unterstützung aufgegeben. Das Papier hat sich erst in den letzten Handelstagen deutlicher erholen können. Es ging über die SMA20 / SMA50 (aktuell bei 28,66 EUR), bis an die SMA200. Der Kerzendocht der letzten Aufwärtsbewegung hat exakt diese Durchschnittslinie erreicht. Von dieser Durchschnittslinie wurde die Aktie wieder nach Süden abgewiesen. Es ging im Rahmen des Rücksetzers unter alle drei Durchschnittslinien zurück.

Damit hat sich auch das 4h Chart eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Kann die Aktie einen Richtungswechsel abbilden und wieder über die SMA20 laufen, so könnte zunächst das GAP (27,51 EUR) geschlossen werden. Darüber könnte das Wertpapier die SMA50 erreichen. Sollte sich das Papier über diese Linie schieben und festsetzen, so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die Erholungen in Richtung der SMA200 fortsetzen könnten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Auf dieser Zeitebene muss sich die Aktie über der SMA20 / SMA50 schieben und etablieren. Bullisch würde es erst wieder werden, wenn sich das Papier über der SMA200 etabliert hat. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange ist der Fokus auf die Unterseite zu richten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

26,80

26,94

27,51 (GAP)

28,66

29,07

29,41

31,04

31,10

31,18

32,49

36,74

Unterstützungen

26,78

26,02 (GAP)

25,78

20,95

20,26

19,48 (GAP)

15,95

Quelle: xStation5 von XTB

SO SEHEN SIEGER AUS!