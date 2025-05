Der Berliner Online-Modehändler Zalando (Ticker: ZAL) lieferte am Dienstag starke Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal ab - von dem zeitweisen Gap von deutlich mehr als 5% zur Börseneröffnung blieb dann aber am Ende des Handelstages nicht viel übrig. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Zalando Handelsideen 🔴 Zalando Prognose & Ausblick ► Zalando | WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker: ZAL.DE Das überrascht, schauten die Zahlen doch summa summarum sehr gut aus: so steigerte Zalando den bereinigten operativen Gewinn EBIT um mehr als 65% auf 46,7 Millionen Euro von zuvor 28,3 Millionen, nach Steuern betrug der Gewinn 9,9 Millionen Euro, im Vorjahr hatte Zalando hier einen Verlust von 8,6 Millionen verbucht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen So wie es scheint, profitierte Zalando allen voran in den ersten drei Monaten des Jahres logischerweise von dem anstehenden Frühjahrsauftakt, aber mit Sicherheit auch von seinem „zündenden“ Bonusprogramm, infolgedessen die Zahl der aktiven Kunden einen neuen Höchststand markierte und interessanterweise zeichnet sich auch eine gewisse Konsumlaune seitens der Verbraucher ab, die einen „Shopping-Drang“ zu verspüren schienen. In Bezug auf die Aktie wäre ich als Investor mittelfristig allerdings dennoch etwas zurückhaltend: so sehe ich die Aktie ausgehend von seinen Jahreshochs um 40 Euro, oberhalb von rund 27 Euro in technischem „Niemandsland“, könnte mir vorstellen, dass sich für mittelfristig interessierte Anleger bei einem Stich unter die 30 Euro Marke in Gefilde um 28, eventuell auch 27 Euro Chance-Risiko-Verhältnis-technisch attraktive Kaufniveaus finden, würde mich aber, käme es nicht anschließend zu einer zügigen Rückeroberung der 30 Euro Marke von dieser Position, wenigstens teilweise wieder trennen. Zalando Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

