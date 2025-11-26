Zoom Aktie: KI-Power & starke Prognose – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🎥

Das Wichtigste in Kürze KI-Integration wird zum wichtigsten Wachstumstreiber

Prognose angehoben – Umsatz & Gewinn über Erwartung

Neue Produkte & strategische Partnerschaften treiben die Zoom Aktie

Die Zoom Aktie erlebt nach langer Konsolidierungsphase wieder neuen Auftrieb. Das Unternehmen hebt seine Umsatz- und Gewinnprognosen an, profitiert vom Trend zur Hybridarbeit und setzt stark auf künstliche Intelligenz. Neue Produkte und Partnerschaften sorgen für frischen Wachstumsschub. Anleger fragen sich daher zunehmend: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Zoom Aktien zu kaufen? ► Zoom WKN: A2PGJ2 | ISIN: US98980L1017 | Ticker: ZM.US geschrieben von Jens Klatt 🚀 Key Takeaways 🤖 1. KI-Integration wird zum wichtigsten Wachstumstreiber Zoom baut sein KI-Ökosystem massiv aus: Custom AI Companion

AI-first Customer Experience Suite

Virtual Agent & KI-Automation

CEO Eric Yuan berichtet von einer „breiten AI-Einführung“ – Zoom positioniert sich klar als KI-gestützter Kommunikationsanbieter. 📈 2. Prognose angehoben – Umsatz & Gewinn über Erwartung Der Markt reagierte positiv: Zoom hebt Erwartungen für 2026 auf 4,85–4,86 Mrd. USD an

Erwarteter EPS steigt auf 5,95–5,97 USD (zuvor 5,81–5,84 USD)

Q3-Umsatz: 1,23 Mrd. USD (über Schätzung von 1,21 Mrd.)

Gewinn je Aktie (bereinigt): 1,52 USD statt erwarteten 1,44 USD

Die Aktie stieg nachbörslich um 3,5 %. 📞 3. Neue Produkte & strategische Partnerschaften treiben die Zoom Aktie Zoom wächst längst über klassische Videokonferenzen hinaus: Zoom Phone , Contact Center und Virtual Agent tragen maßgeblich zum Umsatzwachstum bei

Partnerschaft mit Nvidia zur Integration der Nemotron-KI in AI Companion 3.0

Unternehmen nutzen KI-Agenten zunehmend, um Workflows zu automatisieren

Diese Erweiterungen machen Zoom zu einem vielseitigen Plattformanbieter. 📌 Fazit: Zoom Aktie – jetzt Aktien kaufen? Die Zoom Aktie zeigt wieder klare Stärke und profitiert enorm von KI-Trends, Produktdiversifizierung und dem Hybridarbeitsmarkt. Die angehobenen Prognosen unterstreichen, dass Zoom weiterhin wächst – trotz Marktsättigung im Videokonferenzbereich. 👉 Pro Kaufargumente: Starke KI-Strategie & breites Software-Ökosystem

Prognose-Anhebungen bei Umsatz und Gewinn

Neue Produkte sorgen für zusätzliche Umsatzquellen

Partnerschaften mit Tech-Giganten wie Nvidia 👉 Risiken: Wettbewerb durch Microsoft Teams & Google Meet

Hoher Innovationsdruck

Abhängigkeit vom Geschäftskundenmarkt Fazit:

bei XTB! Hier mehr erfahren ❓ FAQ zur Zoom Aktie FAQ 1: Warum ist die Zoom Aktie gestiegen? Die Zoom Aktie stieg, weil das Unternehmen bessere Quartalszahlen als erwartet meldete und seine Umsatz- sowie Gewinnprognosen anhob. KI-Produkte und neue Services treiben das Wachstum. FAQ 2: Sollte man jetzt Zoom Aktien kaufen? Zoom könnte langfristig attraktiv sein, da es sich zu einer KI-getriebenen Kommunikationsplattform entwickelt. Kurzfristig bleibt Konkurrenz durch Microsoft Teams und Google Meet ein Risiko. FAQ 3: Welche Rolle spielt KI für Zoom? KI ist der wichtigste Wachstumstreiber: Zoom erweitert AI Companion, baut KI-gestützte Automatisierungen aus und kooperiert mit Nvidia zur Integration der Nemotron-KI. FAQ 4: Wie waren die aktuellen Zoom Quartalszahlen? • Umsatz: 1,23 Mrd. USD

• Gewinn je Aktie: 1,52 USD

• Beide Werte über den Analystenschätzungen

• Prognosen für 2026 wurden erhöht FAQ 5: Worin besteht die Zoom–Nvidia-Partnerschaft? Zoom integriert Nvidias Nemotron-KI in seine Plattform, um die AI Companion Suite leistungsfähiger zu machen – insbesondere im Unternehmensumfeld. FAQ 6: Was sind die wichtigsten Wachstumsbereiche von Zoom? Die größten Wachstumstreiber sind Zoom Phone, Contact Center, KI-Virtual Agents, Workflow-Automatisierung und das neue AI-Kommunikationstoolset.

