Zucker baut Gewinne nach dem Rollover aus, unterstützt durch Öl und Brände in Brasilien 📈

Die Zuckerfutures (SUGAR) an der ICE legen zu, nachdem sie die Gewinne der letzten beiden Sitzungen ausgeweitet haben, was durch einen überraschend starken Produktionsrückgang auf wichtigen Märkten in Brasilien begünstigt wurde. Der Landwirtschaftsverband Unica meldete gestern, dass die Zuckerproduktion im zentralen und südlichen Teil des Landes in der zweiten Augusthälfte im Jahresvergleich um 6 % zurückgegangen ist (obwohl sie bis Anfang August im Jahresvergleich um fast 4 % gestiegen war). Der Grund für diese Situation sind die großen Brände, die das Angebot in den für die brasilianischen Ernten wichtigen Regionen beeinträchtigt haben. Darüber hinaus setzte der gestrige Anstieg des WTI-Rohölpreises um mehr als 2 % den Markt unter Druck und begünstigte eine massive Eindeckung von Short-Positionen bei Zucker. Erst am Dienstag hatten die Kontraktpreise ein Zweiwochentief erreicht, und die tieferen Rückgänge wurden durch einen Rückgang des Ölpreises um mehr als 5 % auf unter 70 $ pro Barrel noch verstärkt. Niedrigere Ölpreise führen in der Regel zu niedrigeren Ethanolpreisen und könnten daher die Zuckerfabriken veranlassen, mehr Zuckerrohr für die Zuckerproduktion statt für die Ethanolproduktion zu verwenden, was das Angebot erhöht.

Der Markt hatte bis vor kurzem befürchtet, dass die Monsunregen in Indien zu einer reichen Ernte führen würden. Das indische Wetteramt meldete, dass die Niederschläge in Indien in der laufenden Monsunzeit bis zum 5. September 8 % über dem langjährigen Durchschnitt am Ende der Monsunzeit lagen.

Da sich die Monsunzeit jedoch dem Ende zuneigt, wendet sich der Markt langsam anderen Faktoren zu, wobei Brasilien für einigen Stress sorgt. Ende August stiegen die Preise, als Trockenheit und übermäßige Hitze zu massiven Bränden führten, die die Ernten in der Region Sao Paulo beschädigten. Die Zuckerrohrproduzentengruppe Orplana berichtete, dass bis zu 80.000 Hektar Zuckerrohrkulturen in Sao Paulo verbrannt seien. Als Reaktion auf diese Schätzungen geht Green Pool Commodity Specialists davon aus, dass bis zu 5 Mio. Tonnen Zuckerrohr durch die Brände verloren gegangen sein könnten.

Die Schätzung der brasilianischen Zuckerproduktion für die Saison 2024/25 wurde aufgrund von Dürre und Feuerschäden von 40,0 MMT am vergangenen Dienstag auf 39,2 MMT gesenkt. Darüber hinaus erhöhte Covrig Analytics am Dienstag seine Schätzung des globalen Zuckerdefizits für 2024/25 auf -600.000 MT gegenüber einer früheren Schätzung von -300.000 MT.

Die Internationale Zucker-Organisation (ISO) schätzte am 30. August das globale Zuckerdefizit für 2024/25 auf -3,58 MMT und damit deutlich höher als die geschätzten -200.000 MT für 2023/24. Die ISO schätzt die weltweite Zuckerproduktion für 2024/25 auf 179,3 MMT. Das ist ein Rückgang von -1,1 % im Vergleich zur Saison 2023/24.

