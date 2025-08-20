📈 Zucker Prognose: Marktanalyse & Preistrends Der Zuckerpreis (ICE SUGAR Futures) legte heute über 2 % zu und führt damit die Liste der besten Agrarrohstoffe an. In unserer aktuellen Zucker Prognose betrachten wir nicht nur technische Signale, sondern auch fundamentale Faktoren wie Wetterbedingungen, Erntedaten und Positionierungen großer Marktteilnehmer. 🌎 Fundamentale Faktoren für den Zuckerpreis Brasilien: Weniger Zucker, mehr Ethanol? Ein entscheidender Einflussfaktor auf die Zucker Preis Entwicklung bleibt die brasilianische Erntesaison. Laut dem Branchenverband UNICA sank die Zuckerproduktion im Zentrum-Süd Brasiliens bis Juli im Jahresvergleich um 7,8 %. Gleichzeitig stieg der Anteil des Zuckerrohrs, der zur Zuckerproduktion verwendet wird, auf 54,1 % (Vorjahr: 50,3 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dieser Strategiewechsel sorgte kurzfristig für Preisschwäche – doch nun reagiert der Markt auf technischen Support an Mehrjahrestiefs. Indien & 🇹🇭 Thailand: Angebotsrisiken steigen Mit dem bald beginnenden Erntezyklus in Indien (zweitgrößter Produzent weltweit) und zusätzlichen Exporten aus Thailand wächst das globale Angebot. Dennoch bleibt die Zucker Prognose 2025 neutral bis vorsichtig optimistisch: Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage scheint derzeit stabil, was auf eine Seitwärtsbewegung beim Zuckerpreis hindeutet – bis ein klarer Impulsgeber auftaucht. 📊 Technische Analyse: Erholung in Sicht? Auf Tagesbasis (SUGAR D1-Chart) zeigen sich höhere Tiefs – ein potenzielles Zeichen für Bodenbildung. Der Preis nähert sich der EMA50 (orange Linie), mit einem kurzfristigen Widerstand bei 17 USD. Sollte der Kurs diesen Bereich durchbrechen, könnte dies eine stärkere Rallye einleiten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 💼 CoT-Daten: Trendwende bei Spekulanten? Laut Commitment of Traders (CoT) vom 12. August verringerten spekulative Anleger ihre Short-Positionen – ein Hinweis auf eine mögliche Trendwende im Zuckerpreis. Die Reduktion der Netto-Shorts um -9.7k sowie ein Aufbau von Long-Positionen (+9k) deuten auf klassisches Short-Covering hin – das erste Anzeichen eines Stimmungswechsels am Markt. 🧠 CoT-Analyse im Detail: Was machen die Großen? Commercials (Produzenten & Verarbeiter): Erhöhen massiv ihre Absicherungen (+14.5k Shorts), um sich gegen weiter fallende Zuckerpreise zu schützen. Netto leicht long (~+26k Kontrakte).

Managed Money (große Fonds): Halten weiterhin eine klare Netto-Short-Position (~-87k), beginnen aber Positionen umzuschichten. Fast 30 % aller Shorts entfallen auf die acht größten Trader. 🔍 Fazit der CoT-Analyse: Ein anhaltender Rückgang der Netto-Short-Positionen könnte ein bullisches Signal für die mittelfristige Zucker Preis Prognose darstellen. Die Produzenten sichern sich aggressiv gegen weitere Rückgänge ab, während spekulative Fonds beginnen, ihre Short-Positionen aufzulösen und das Risiko einer Trendumkehr in ihre Preise einpreisen. Quelle: CoT, CFTC

