- Geopolitische Spannungen treiben den Ölpreis
- Wall Street zeigt gemischtes Bild
- Flucht in sichere Häfen – Druck auf Risikoassets
- Geopolitische Spannungen treiben den Ölpreis
- Wall Street zeigt gemischtes Bild
- Flucht in sichere Häfen – Druck auf Risikoassets
Die Entwicklungen an der Börse aktuell wurden weiterhin stark von geopolitischen Risiken bestimmt. Trotz steigender Spannungen im Nahen Osten verlief die Sitzung an der Wall Street insgesamt gemischt. Im aktuellen Marktbericht Börse verlor der Dow Jones rund 0,6%, während der S&P 500 nur leicht nachgab. Der Nasdaq konnte hingegen um etwa 0,1% zulegen.
US-Präsident Donald Trump erklärte in jüngsten Statements, dass die US-Streitkräfte deutlich vor dem geplanten Zeitplan liegen würden und bald keine Ziele mehr auf iranischem Territorium übrig seien. An den Finanzmärkten wurden diese Aussagen teilweise als Signal interpretiert, dass sich der Konflikt möglicherweise seinem Ende nähert.
Dennoch bleibt die geopolitische Lage angespannt. Trotz der optimistischen Rhetorik aus dem Weißen Haus bereiten sich einige US- und israelische Vertreter Berichten zufolge auf mindestens zwei weitere Wochen militärischer Angriffe vor.
Angriffe auf Schiffe und Energieinfrastruktur
Neue Berichte zeigen, dass ein Containerschiff nahe dem Hafen Jebel Ali in den Vereinigten Arabischen Emiraten getroffen wurde. Der Angriff verursachte ein kleines Feuer an Bord, das jedoch schnell gelöscht werden konnte. Die Besatzung blieb unverletzt.
Auch Energieinfrastruktur geriet unter Druck. Drohnenangriffe lösten große Brände an der Mina-Ölanlage nahe dem Hafen von Salalah im Oman aus. Aus Sicherheitsgründen wurden Schiffe aus dem nahegelegenen Ölexportterminal Mina Al Fahal evakuiert.
Im Süden des Irak, nahe dem Hafen Umm Qasr, geriet mindestens ein iranischer Öltanker in Brand. Einige Berichte deuten darauf hin, dass mehrere ölbeladene Schiffe betroffen sein könnten.
Diese Entwicklungen treiben laut aktuellem Marktbericht Börse den Ölpreis wieder deutlich nach oben. Die Notierungen bewegen sich erneut in Richtung von 100 USD pro Barrel.
Sicherheitswarnungen und strategische Ölreserven
Das FBI warnte zudem, dass Iran als Vergeltung für US-Militäroperationen möglicherweise Drohnenangriffe auf die US-Westküste erwägen könnte. Konkrete Ziele oder Zeitpunkte wurden allerdings nicht genannt.
Gleichzeitig kündigte die Internationale Energieagentur (IEA) eine rekordhohe Freigabe strategischer Ölreserven an. Insgesamt sollen 400 Millionen Barrel auf den Markt kommen, davon 172 Millionen Barrel aus den USA innerhalb der kommenden drei Monate.
Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, warnte zudem, dass ein schwacher Yen den Inflationsdruck verstärken könnte, insbesondere wenn steigende Ölpreise die Importkosten erhöhen.
Asien-Börsen unter Druck
Auch in Asien spiegelte sich die Unsicherheit wider. Mehrere Aktienmärkte verzeichneten Verluste, während der Ölpreis erneut Richtung 100 USD stieg.
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Nikkei 225: −0,63%
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Kospi: −0,75%
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ASX 200: −0,58%
Australien reagierte zudem auf mögliche Engpässe im globalen Energiemarkt. Die Regierung erlaubte vorübergehend den Import von Kraftstoffen mit höherem Schwefelgehalt, um Versorgungsprobleme zu vermeiden und die Stabilität der Lieferketten zu sichern.
Gold, Silber und Kryptowährungen
Am Edelmetallmarkt stiegen die Preise deutlich. Gold legte um über 0,5% auf etwa 5.150 USD pro Unze zu. Silber gewann rund 1,7% und überschritt die Marke von 86 USD pro Unze.
Am Kryptomarkt dominierte hingegen eine negative Stimmung.
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Bitcoin verlor rund 1,3% und fiel erneut unter 70.000 USD.
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Ethereum gab um mehr als 1,5% auf etwa 2.020 USD nach.
Fazit – Börse Aktuell:
Der aktuelle Marktbericht Börse zeigt, dass geopolitische Risiken weiterhin der zentrale Treiber für die Finanzmärkte sind. Besonders der Ölpreis reagiert sensibel auf neue Entwicklungen im Nahen Osten, während Investoren verstärkt in sichere Häfen wie Gold ausweichen. Gleichzeitig bleiben Aktienmärkte und Kryptowährungen kurzfristig anfällig für weitere Nachrichten aus der Region.
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