Lesezeit: 4 Minute(n)

Cardano ist ein Projekt aus dem Jahr 2015, das das Ziel verfolgt, die Wahrnehmung von Kryptowährungen zu verändern.

Cardano - Das blockchainbasierte Projekt



Die Anfänge

Cardano ist ein Projekt aus dem Jahr 2015. Sein Hauptzweck ist der Versuch, die Wahrnehmung von Kryptowährungen zu verändern. Das Cardano-Projekt ist verantwortlich für die Kryptowährung, die mit dem ADA-Label in der Exchange-Nomenklatur identifiziert wurde. Die Kryptowährung soll die Zukunft des schnellen, sicheren und direkten Transfers von digitalen Geldmitteln sein und die digitale Zukunft des Geldes darstellen.

Nach Ansicht der Cardano-Projektentwickler soll es mehr als nur eine Kryptowährung sein. Ziel ist es, eine Technologieplattform zu schaffen, mit der finanzrelevante Anwendungsbereiche verwaltet werden, die von Regierungen, Organisationen oder von Menschen aus der ganzen Welt genutzt werden.



Die Projektentwickler

Drei Organisationen sind für das Cardano-Projekt verantwortlich, und zwar:

Cardano Foundation

Input | Output (IOHK)

Emurgo

Die erste Organisation ist die “Cardano Foundation” mit Sitz in der Schweiz, die als ein unabhängiges Normierungsgremium tätig ist. Dessen Hauptziel ist die Unterstützung und der Schutz der Cardano-Anwendergemeinschaft sowie die Zusammenarbeit mit den Regierungen in rechtlichen und regulatorischen Fragen. Die Cardano Foundation hat sich das Ziel der Standardisierung, des Schutzes und der Förderung des Cardano-Protokolls und der zugrunde liegenden Technologie gesetzt.



Ziele und Pflichten der Cardano Foundation:

Vorschlag und Prüfung von Regulierungsvorschlägen für die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen

Verantwortliche Stelle für Standardisierung der Blockchain-Technologie und der Kryptowährungen

Schutz, Entwicklung und Verbesserung des Cardano-Ökosystems

Zusammenführung, Aufklärung und Entwicklung der globalen Cardano-Community

Förderung des Cardano-Protokolls

Förderung der Partnerschaft für Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind

Die zweite Organisation ist “IOHK” (Input | Output), ein weltweit führendes Ingenieur- und Technologieunternehmen, das von Charles Hoskinson und Jeremy Wood gegründet wurde. Das Unternehmen verpflichtete sich, die Cardano-Plattform bis 2020 zu planen, zu entwickeln und anschließend zu warten. Darüber hinaus möchte die Organisation Finanzdienstleistungen durch Peer-to-Peer-Innovationen für 3 Mrd. Menschen erbringen (innerhalb eines Peer-to-Peer-Netzwerks kann jeder Computer sowohl Informationen empfangen als auch senden, was zu einem direkten Informationsaustausch zwischen Computern führt).

Die letzte Organisation ist “Emurgo”, deren Aufgabe es ist, direkt in Unternehmen, z.B. in Start-ups, zu investieren oder auch in Unternehmen, die die Blockchain-Technologie in ihren Dienstleistungen einsetzen möchten. Emurgo ist in der Lage Unternehmer schnell zu finden, die an der Erstellung von Anwendungen auf Basis von Cardano interessiert sind, sowie in diese zu investieren und sie zu unterstützen.



Weitere Informationen zu Cardano

Das Besondere an Cardano ist, dass das Projekt die Erwartungen und Bedürfnisse der Nutzer mit den von den Regierungen verabschiedeten Vorschriften und Gesetzen in Einklang bringen soll. Mit anderen Worten: Das Projekt zielt darauf ab, die Privatsphäre mit dem Gesetz zu kombinieren. Dies wird ermöglichen, die neue Technologie zu regulieren, was nach Ansicht der Autoren eine stärkere Finanzregulierung gewährleistet und zum weltweiten Zugang zu fairen Finanzdienstleistungen beiträgt.

Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren

Ouroboros, der neue Algorithmus für den Anteilsnachweis (“Proof of Stake”), ist eine einzigartige Lösung, die für das Cardano-Projekt realisiert wurde. Der Algorithmus ist ein sehr wichtiges Element im Dienste der ADA-Kryptowährung und eine wichtige Innovation in der Blockchain-Technologie. Der Anteilsnachweis zeigt signifikante Unterschiede gegenüber dem Leistungsnachweis (“Proof of Work”), bei dem sog. “Miner” miteinander konkurrieren und ihre Rechenleistung investieren, um die "geminte" Kryptowährung als Belohnung zu erhalten. Dies ist ein sehr energieintensiver Prozess, der ein sehr wichtiges Hindernis für die Verbreitung der Blockchain-Idee darstellt. Der Proof of Stake in Verbindung mit dem Ouroboros-Algorithmus eliminiert den hohen Energiebedarf bei einem vergleichbaren Sicherheitsniveau wie die Blockchain von Bitcoin.



Wie kann ADA gekauft werden?

Um die ADA-Kryptowährung, basierend auf dem Cardano-Protokoll, zu erwerben, können Sie ein Konto an einer Kryptowährungsbörse eröffnen und dort ADA kaufen. Von Zeit zu Zeit stoßen jedoch verschiedene Kryptowährungsbörsen auf Probleme wie den Diebstahl der Gelder ihrer Kunden, oder sogar ein Bankrott. Wenn Sie also nicht am physischen Besitz der Kryptowährung interessiert sind, sondern nur in das Wachstum oder Wertverlust investieren möchten, sind derivative Produkte wie CFDs die ideale Lösung.

Beim Kauf eines CFD-Kontrakts für ADA/BTC gehen Sie davon aus, dass die Kurse dieses Kryptowährungspaares steigen werden, d.h. dass ADA im Vergleich zu BTC steigt. Andererseits, wenn Sie den CFD-Kontrakt für ADA/BTC verkaufen, gehen Sie davon aus, dass der Wert von ADA gegenüber BTC fällt.