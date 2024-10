Solana handeln - So funktioniert der Handel mit der Kryptowährung Solana

Lesezeit: 15 Minute(n)

Vor nicht allzu langer Zeit war Solana nur eines von Hunderten von Kryptowährungsprojekten und nichts deutete auf seinen nahenden Aufstieg in die Top 10 der Kryptowährungen hin. Das Projekt bietet jedoch ein Spektrum an interessanten Anwendungen in der modernen Welt und könnte so zukünftig für Anleger und Trader gleichermaßen interessant werden.

Solana wurde von Anatoly Yakovenko, einem ehemaligen Ingenieur bei dem US-amerikanischen Unternehmen Qualcomm (QCOM), und seinem Kollegen Greg Fitzgerald realisiert. Um mit Ethereum konkurrieren zu können, wurde eine Blockchain entwickelt, die den Aufbau dezentralisierter Anwendungen oder weiterer Kryptowährung Projekte ermöglicht. Bei Ethereum bestand bis dato das Problem der hohen Transaktionsgebühren im Netzwerk, den sogenannten “Gas Fees”, und dem Proof-of-Work-Modell.

Auf Grund dessen spezialisiert sich Solana auf ein wettbewerbsfähiges, skalierbares System mit niedrigen Gebühren. Im Hintergrund läuft eine innovative Kombination aus “Proof-of-Stake" und “Proof-of-History" Algorithmen. Um was es bei Solana geht, worauf der Erfolg der Kryptowährung beruht und wie Sie als Trader Solana handeln können, erfahren Sie im Folgenden.

Was ist Solana?

Ursprünglich wurde Solana 2017 als privates Blockchain-Projekt von Anatoly Yakovenkos gegründet. Greg Fitzgerald, leitender Architekt des Projekts, drängte seinen Partner zur Code-Implementierung in der Programmiersprache C. Das ließ eine Abwandlung in eine Programmiersprache namens “Rust” zu. Daraufhin stellte Fitzgerald das Projekt unzähligen Investoren vor, indem er 10.000 verifizierte Transaktionen innerhalb von nur 0,5 Sekunden durchführte.

Im Juni 2018 skalierten die Entwickler Solana so weit, dass eine Nutzung über Cloud-basierte Netzwerke möglich wurde. Kurz darauf gab Solana ein autorisiertes öffentliches Netzwerk frei, welches durchgehend 250.000 Transaktionen pro Sekunde unterstützte. Bis Dezember 2021 hatte das Solana-Netzwerk somit über 40 Milliarden Transaktionen zu durchschnittlich niedrigen Kosten von 0,00025 US-Dollar pro Transaktion verarbeitet. Heute befindet sich Solana unter den Top 10 der Kryptowährungen, wobei Cardano (ADA) und Ethereum (ETH) die wohl größte Konkurrenz darstellen.

Dass Sie als Trader unbedingt ein Auge auf Solana werfen sollten, wird durch vermehrte Kommentare der Bank of America deutlich. Diese ernannte Solana zuletzt zur “Visa-Karte” unter den Kryptowährungen.

Solana: Der Ethereum-Killer?

Solana kombiniert Sicherheit, Skalierbarkeit und Dezentralisierung. Das Design umfasst eine Reihe von Software-Algorithmen, die, wenn sie zur Implementierung der Blockchain kombiniert werden, eine Skalierung des Transaktionsdurchsatzes im Verhältnis zu den Fähigkeiten des Netzwerks ermöglichen. Dadurch ist die Architektur von Solana in der Lage, bis zu 710.000 Transaktionen pro Sekunde in einem Standard-Gigabit-Netzwerk zu verarbeiten und bis zu 28,4 Millionen in einem 40-Gigabit-Netzwerk.

Transaktionen auf einer Blockchain müssen genehmigt werden. Durch das Proof-of-Stake-Modell (PoS) wird es möglich, diese Transaktionen anhand der Anzahl gehaltener SOL-Token zu verifizieren. Dazu wird es durch das Proof-of-History-Modell (PoH) möglich, Zertifikate für diese Transaktion hinzuzufügen, was die Verifikation noch beschleunigt.

Die schnell wachsende Kryptowährung Solana und ihre zunehmende Popularität erlauben einen Vergleich mit Ethereum, der bisher größten Blockchain für dezentrale Anwendungen (dApps). Sowohl Solana als auch Ethereum verfügen über die Fähigkeit, Smart Contracts zu verwenden, die für den Betrieb moderner Anwendungen mit dezentraler Finanz- und unteilbarer Token- und NFT-Technologie von größter Bedeutung sind. Beide Blockchains bieten auch Plattformen, die Interaktionen in der alternativen viralen Metaverse-Welt ermöglichen. Für Solana ist das ein Projekt namens Portals. Für Ethereum gibt es mehrere große Metaverse-Projekte, die auf der Blockchain aufgebaut sind, darunter Decentraland, Sandbox, Axie Infinity und UFO Gaming.

Trotz seiner Beliebtheit ist Ethereum eine Blockchain, die bisher nach dem etwas veralteten Proof of Work (PoW)-Modell funktionierte. In diesem System konkurrieren Miner mit ihrer Rechenleistung, indem sie fortschrittliche "Puzzles" lösen. So wurden Transaktionen auf der Blockchain validiert. Das machte das Netzwerk sehr umstritten, da es energieintensiv und umweltschädlich ist. Darüber hinaus neigte das Netzwerk zur “Verstopfung”, sobald das System mit dem Transaktionsvolumen nicht mehr Schritt halten konnte. Die Transpaktionspreise dieses Modells sind dadurch sehr hoch, so dass die “Gas Fees” für ETH im Jahr 2021 einen Höchststand von 70 Dollar pro Transaktion erreichten.

Solana erfreute sich nicht zuletzt deswegen großer Beliebtheit, weil die Transaktionsgenehmigung wesentlich weniger Energie benötigt. Dazu kommen die enorm hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und die niedrigen Transaktionskosten. Solana verarbeitet unter Standardbedingungen bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde. Und das zum Bruchteil eines Cents.

Doch die Macher von Ethereum schlafen nicht. Im September 2022 stellten die Entwickler das System auf das Proof-of-Stake-Modell um, was die wohl größte Bedrohung für Solana darstellt. Auch die stetige Entwicklung der Kryptowährung Cardano sollte man im Auge behalten.

Solana konkurriert zwar mit Ethereum, ermöglicht es aber auch, Brücken zwischen beiden Blockchains zu bauen. Die Power-Ledger-Plattform (POWR), eine Kryptowährungs- und Energiehandelsplattform, arbeitet derzeit zum Beispiel mit einem Ethereum-Token, die Betriebsplattform hingegen basiert auf der Solana-Blockchain. Mit Ethereum 2.0 könnte nun ein Zusammenschluss beider Kryptowährungen entstehen, der ein erhebliches Wettbewerbsproblem schaffen würde.

Solana-Ökosystem und Anwendungsfälle

Solana verändert DeFi (Decentralized Finance), dApps (Decentralized Applications) und digitale Infrastrukturen rapide. Vor allem durch die strategisch wichtige Partnerschaft zwischen Solana und der Oracle-Plattform, sowie der Kryptowährung Chainlink. Durch diese Partnerschaften konnte sich Solana Zugang zur Oracle-Lösung für den Aufbau von DeFI-Anwendungen verschaffen.

Das in Singapur ansässige Unternehmen MATH Global hatte zuvor eine Investitionspartnerschaft mit Solana angekündigt, um Solana-basierte Anwendungsfälle, Anwendungen und Infrastruktur für sein Portfoliounternehmen zu entwickeln. MathWallet bietet Token-Speicher für verschiedene Chains, unterstützt Nodes für POS Chains und andere damit verbundene Dienstleistungen. Eine weitere Kryptowährung, die auf dem Preis des US-Dollars basiert, der Stablecoin USDC, ist aufgrund ihrer Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Geschwindigkeit ebenfalls in Solana integriert.

Darüber hinaus verfügt Solana über ein ganzes Ökosystem, das aus mehreren hundert verschiedenen Projekten besteht, die auf Basis der Solana-Blockchain arbeiten. Diese Projekte nutzen moderne Technologien und erfreuen sich wachsender Beliebtheit bei neuen Nutzern.

Metaverse-Projekte

Portals ist eine Metaverse-Plattform, die auf dem Solana-System basiert. Mit Portals wurde eine Plattform geschaffen, auf der Nutzer virtuelle Metropolen, wie Tokyo und New York besuchen können. Die Plattform konzentrierte sich zu Beginn, anders als viele Metaverse-Plattformen, auf den Aufbau von Spielererfahrungen.

Letztendlich wird Portals natürlich den Handel mit virtuellen Immobilien und die Nutzung der Technologie der "intelligenten Verträge" ermöglichen. Außerdem wird jeder Spieler in der Lage sein, seinen eigenen Avatar im Spiel einzusetzen. Binance, die größte Kryptobörse der Welt, wird in der Portals Metaverse-Welt ein eigenes Büro einrichten.

Staking

SOL ist die wichtigste Kryptowährung von Solana, die ähnlich wie der ERC-20-Token von Ethereum funktioniert. Ihr Haupteinsatzgebiet sind dezentrale Finanzanwendungen. Mit SOL wird für Transaktionen im Ökosystem des Solana-Netzwerks bezahlt.

Weitere Verwendungszwecke sind die Sicherung und Unterstützung des Solana-Netzwerks mit Tools wie dem Staking, das einen reibungslosen Ablauf von Transaktionen über die Solana-Blockchain ermöglicht. Beim Staking werden die Validierer mit einem Teil der Transaktionsgebühren belohnt. Selbst kleine Nutzer mit geringen Solana-Einsätzen können ihre Kryptowährung an die größeren Geldbörsen der großen Validierer senden und so die Chance erhöhen, dass mehr Blöcke auf der Blockchain akzeptiert werden. Auf diese Weise können kleine Solana-Investoren an ihren großen Freunden mitverdienen.

Das Angebot an SOL-Token, wie Cardano oder Bitcoin, ist begrenzt und liegt derzeit bei 488,6 Millionen, von denen bereits mehr als 60 Prozent im Umlauf sind.

Play-to-Earn-Modell und NFT

Derzeit erleben Blockchain-basierte Spiele dank des Play-to-Earn-Modells, bei dem die Spieler ihre Charaktere entwickeln und in der virtuellen Welt Geld verdienen, eine echte Renaissance. Star Atlas ist ein solches Spiel im Solana-Ökosystem, in dem Spieler um Territorien im Weltraum konkurrieren und dort Missionen oder Schlachten organisieren. Dank der innovativen Wirtschaft des Spiels können die Spieler virtuelle Karrieren entwickeln und nicht übertragbare NFT-Token eintauschen, mit denen sie neue Fahrzeuge, Ressourcen, Waffen und Ausrüstung kaufen können.

DEX und DAO

Die dezentrale Mango-App zielt darauf ab, die Liquidität und die Verwendung der traditionellen Finanzwelt für die dezentrale Finanzwelt namens DeFi nutzbar zu machen. Darüber hinaus ist Mango eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO), in der die Gemeinschaft über ihre Änderungen entscheidet und die dezentrale Serum DEX-Börse nutzt, an der der Handel mit vielen Instrumenten zu minimalen Gebühren angeboten wird.

Mango bietet auch die Möglichkeit, Zinsen auf Einlagen zu erhalten und Kredite anzubieten. Der Protokollmechanismus von Mango ermöglicht es, das geliehene Kapital bei Bedarf jederzeit zurückzuziehen, wodurch das Risiko von Krediten minimiert wird.

Soziale Blockchain-Plattformen

Die Blockchain-Technologie revolutioniert das Finanzwesen und rationalisiert zentralisierte Social-Media-Plattformen. Media Network, das auf der Solana-Blockchain läuft, ist ein weiteres Paradebeispiel.

Als Peer-to-Peer-Netzwerk für die Bereitstellung von Inhalten zwischen Nutzern ermöglicht das Mediennetzwerk den Nutzern die Erstellung und den Zugriff auf beliebige Inhalte in völliger Anonymität ohne KYC-Verfahren. Das Media Network-Projekt erweitert mit seiner modernen Software und seinen Entwicklungsmöglichkeiten das Anwendungsspektrum für Anwendungen im Solana-Ökosystem.

Intelligente Verträge und billigste DeFi-Plattform

Das Projekt Serum DEX dient in erster Linie als dezentrale Börsenplattform und ist eine der am meisten genutzten Anwendungen bei Solana. Serum DEX ermöglicht den Handel von verschiedenen Blockchains, einschließlich Stablecoins, die die Preise realer Währungen nachahmen. Das Open-Source-Projekt auf der Solana-Blockchain wird ständig weiterentwickelt und ermöglicht es Entwicklern, an ihren eigenen Finanzprojekten zu arbeiten.

Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren

Serum DEX spiegelt die nahezu sofortigen Abwicklungszeiten der Solana-Blockchain wider. Die Transaktionskosten betragen $0,00001, was Serum DEX zur günstigsten dezentralen Börse unter allen Plattformen im dezentralen DeFi-Finanzwesen macht. Gleichzeitig verwendet die Plattform modernste Finanztechnologien, die als "intelligente" Verträge bekannt sind und die die Handelsprozesse vollständig automatisieren.

Renditeprotokoll

Raydium bietet eine automatisierte Market-Maker-Plattform (AMM). Als eine weitere beliebte Solana-Anwendung und dezentraler Austausch. Neben Renditeprotokollen haben Mitglieder von Serum DEX Zugriff auf fortgeschrittene Tools für erfahrene Nutzer, die professionelle Finanzdienstleistungen suchen.

Bei Raydium sind die Nutzer Eigentümer und haben Zugang zu ihren privaten Schlüsseln. Die Plattform ist frei von Abstürzen, wie sie bei zentralisierten Plattformen auftreten, oder von Zensur. Radium ist eine vollständig transparente Open-Source-Anwendung auf dem Solana-System und bietet sofortigen Token-Handel mit modernsten Handelswerkzeugen und durchschnittlichen Handelsgebühren von unter einem Cent.

Zentrale Anlaufstelle

Coin98 ist eine dezentrale One-Stop-Shop-Anwendung, die Nutzern und Entwicklern eine breite Palette von DeFi-Produkten bietet, darunter Finanzdienstleistungen wie Kreditprotokolle und Darlehen. Das Herzstück des Coin98 Finance-Ökosystems ist jedoch ein Liquiditätsaggregator und der dezentrale Austausch.

Gegen geringe Gebühren im Netzwerk bietet Coin98 Bildungsmaterialien und Analysetools innerhalb seines Ökosystems an. Coin98 ist auch eine kostenpflichtige Informationsplattform, die relevante Forschung und Nachrichten in der Solana-Blockchain-Entwicklungsbranche präsentiert.

Kurstrigger für Solana Futures

Was könnte zu weiteren Preissteigerungen bei Solana führen? Diese Dinge könnten den Kurs der Kryptowährung in die Höhe treiben:

Entwicklung des Solana-Systems

Das Hauptziel von Solana ist es, die Lücke zwischen digitalen Währungen und Fiat-Währungen zu schließen. Zu diesem Zweck nutzt SOL futuristische Technologien wie z.B.:

Verteilte Identitätssysteme

Verteilter Datenaustausch

Protokolle zum “Proof of Stake" und "Proof of History”

Verteilungsverfahren und Smart Contracts

Das umfassende Ökosystem bietet Raum für neue Möglichkeiten in Branchen, die ein großes Interesse an dieser Technologie bekunden. Darüber hinaus setzt sich die Solana-Gemeinschaft aus prominenten Entwicklern, institutionellen Token-Inhabern, Validierern und anderen individuellen Mitgliedern zusammen, die das gesamte System unterstützen. Das führt wahrscheinlich dazu, dass die Solana-Gemeinschaft zukünftig weiter wachsen wird.

Entwicklung von "Smart Contracts"

Heute verfügen viele Kryptowährungsplattformen über eine Technologie, die sie über Bitcoin oder sogar Ethereum stellt. Mit der Popularisierung von Smart Contracts (zu Deutsch “intelligenten Verträgen) und dem System von Solana kann der Preis von Kryptowährungen erheblich steigen. Das wird es den Nutzern ermöglichen, Geld auszugeben und Daten auf SOL zu teilen. Im Solana-Ökosystem machen intelligente Verträge Transaktionen unabhängig von der Höhe des Betrags kostengünstig und eliminieren "menschliches Versagen" oder andere Risikofaktoren, wie das Abfangen von Geldern, Betrug oder andere Fehler.

Community building und der Metaverse-Trend

Viele Systeme in der Kryptowelt haben bereits von Community-Plattformen und dem Engagement der Token-Besitzer profitiert. Krypto-Marktteilnehmer erinnern sich an die Dogecoin-Kursrallye, die durch einen Reddit-Trend ausgelöst wurde und den "Meme-Coin" in die Top 10 der Kryptowährungen katapultierte. Solana baut ebenfalls eine Gemeinschaft von Anhängern auf, die in den kommenden Jahren zum Wachstum beitragen könnte. Durch die wachsende Popularität und auch das System wird das Solana-Portal wahrscheinlich sowohl Investoren als auch Nutzer anziehen, auch aufgrund des Trends, die reale Realität in das Metaverse zu verwandeln.

Solana CFDs – So können Sie Solana (SOL) handeln

Sie haben die Möglichkeit, Solana CFD, Symbol SOL auf unserer Plattform xStation zu handeln.

Der Handel mit Solana CFD ist spekulativ und dabei sind nur die Bewegungen des Solana-Kurses relevant. CFD erlauben es Ihnen nämlich, auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Wenn Sie denken, dass der Preis von Solana steigen wird, kaufen Sie oder gehen "long“ und Sie werden von jedem Preisanstieg profitieren. Wenn Sie denken, dass der Preis von Solana fallen wird, verkaufen Sie oder gehen „short" und profitieren von einem Preisrückgang.

Der Solana-Handel richtet sich an risikobewusste Trader und Spekulanten, mehr noch als andere CFD-Instrumente. Denn die Preisschwankungen auf dem Kryptowährungsmarkt sind auch ohne Hebelwirkung massiv. Finanzielle Hebelwirkung gibt den Anlegern hierbei eine Chance auf größere Gewinne, kann aber auch größere Verluste verursachen. Das heißt, mit einer relativ kleinen Einzahlung bewegen Sie durch den Multiplikator weitaus größere Summen am Markt.

Der CFD-Handel mit Kryptowährungen in der Handelsplattform xStation bietet den Vorteil, dass keine Gebühren und Provisionen anfallen. Die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis (Spread) ist niedrig, was Ihre Kosten pro Trade so gering wie möglich hält. Und es besteht die Möglichkeit, einen Hebel zu nutzen. Die einzigen Kosten sind Swap-Punkte, die jeden Tag nach 00:00 Uhr nachts auf das Ergebnis einer noch geöffneten Position berechnet werden.

Um Solana CFD zu handeln, ist dank der Hebelwirkung nur ein Bruchteil des gesamten Positionswerts notwendig, um eine Order zu eröffnen. Wenn Sie zum Beispiel einen Hebel von 1:2 verwenden, können Sie einen Kontrakt von 10 000 USD mit einer Margin von nur 5000 USD eröffnen.

Solana CFDs bieten Ihnen ein Engagement in den aktuellen Marktpreis der größten Kryptowährungen, ohne dass Sie ein spezielles Konto an einem Kryptomarktplatz einrichten müssen und ohne komplizierte Methoden der Geldeinzahlung.

Der Handel mit Solana CFD bietet außerdem die Möglichkeit, mit Short-Positionen auf fallende Kurse zu setzen. So können Sie profitieren, wenn der Kurs der Kryptowährung nach Eröffnung des Trades fällt und auch geschlossen wird, solange der Kurs niedriger ist. Die traditionelle Art, in Solana zu investieren, ist der Kauf von Kryptowährungen an Kryptobörsen. Zunehmende Hackerangriffe und Auszahlungsprobleme führen allerdings dazu, dass die Kontoeröffnung an Kryptobörsen vermehrt unattraktiv für Investoren wird.

Solana-Preis

Der Markt für Kryptowährungen ist sehr volatil und selbst die Preise der besten Projekte können sich leicht um mehrere Dutzend Prozent ändern. Deshalb ist es so wichtig, den Preis konstant im Auge zu behalten. Die xStation ermöglicht es Ihnen, dank Echtzeit-Kursen zu jeder Tages- und Nachtzeit aktiv zu traden.

Solana Handelszeiten

Wie sieht es mit den verfügbaren Handelszeiten von Solana aus? Diese Information ist besonders für Daytrader wichtig. Der Solana-Handel ist 7 Tage pro Woche 24 Stunden pro Tag verfügbar, mit einer technischen Unterbrechung am Freitag, die von 00:05 Uhr MEZ bis 04:30 Uhr MEZ in der Nacht von Freitag auf Samstag dauert. Der Solana-Spotpreis ist statisch, wenn der Markt geschlossen ist. Zu allen anderen Zeiten sind die Preise ständig schwankend.

Der beste Zeitpunkt für den Handel mit Solana ist natürlich in Zeiten sehr hoher Liquidität, wenn die Marktvolatilität höher ist. Wenn der Umsatz auf dem Markt hoch ist und das Handelsvolumen steigt, nimmt auch die Volatilität zu. Dies kann durch die Veröffentlichung wichtiger Nachrichten über Kryptowährungen, Vorschriften, Informationen aus der Presse oder sogar durch einen fallenden oder steigenden Bitcoin-Preis beeinflusst werden.

Dieses Material ist eine Marketingmitteilung im Sinne von Art. 24 (3) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Richtlinie 2002/92/EG und der Richtlinie 2011/61/EU (MiFID II). Die Marketingmitteilung ist keine Anlageempfehlung oder Information, die eine Anlagestrategie empfiehlt oder nahelegt, im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG der Kommission, 2003/125/EG und 2004/72/EG sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die technischen Vorkehrungen für eine objektive Darstellung von Anlageempfehlungen oder anderen Informationen, in denen eine Anlagestrategie empfohlen oder vorgeschlagen wird, und für die Offenlegung von besonderen Interessen oder Hinweisen auf Interessenkonflikte oder sonstige Beratung, auch im Bereich der Anlageberatung. Die Marketingmitteilung wird mit der größtmöglichen Sorgfalt und Objektivität erstellt, stellt die dem Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten Fakten dar und enthält keine Bewertungselemente. Die Marketingmitteilung wird ohne Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kunden und seiner individuellen finanziellen Situation erstellt und stellt in keiner Weise eine Anlagestrategie dar. Die Marketingmitteilung stellt kein Verkaufsangebot, kein Angebot, keine Zeichnung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Werbung und keine Verkaufsförderung für irgendwelche Finanzinstrumente dar. XTB S.A. haftet nicht für Handlungen oder Unterlassungen des Kunden, insbesondere nicht für den Erwerb oder die Veräußerung von Finanzinstrumenten. XTB S.A. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt auf der Grundlage der in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Informationen entstanden sind. Falls die Marketingmitteilung Informationen über Ergebnisse in Bezug auf die darin genannten Finanzinstrumente enthält, stellen diese keine Garantie oder Prognose für zukünftige Ergebnisse dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf künftige Ergebnisse, und jede Person, die auf der Grundlage dieser Informationen handelt, tut dies ausschließlich auf eigenes Risiko.