Cardano - Wie kann man in Cardano investieren?

Lesezeit: 14 Minute(n)

Cardano ist als "Ethereum-Killer"-Kryptowährung bekannt. Einige Experten glauben, dass diese Kryptowährung dank ihrer fortschrittlichen Technologie sogar das Potenzial hat, Ethereum zu überholen.

Der Markt für Kryptowährungen umfasst mehrere Tausend Projekte, von denen jedes für sich in Anspruch nimmt, einen vielfältigen Nutzen und eine innovative Technologie zu haben. In der Zwischenzeit ist es jedoch wahrscheinlich, dass von den vielen tausend Kryptowährungen nur ein kleiner Teil seinen Platz auf dem Markt der Zukunft finden wird. Eine der Kryptowährungen, die bei Privatanlegern und Institutionen am meisten Zuspruch gefunden hat, ist Cardano.

Die Hauptaufgabe der Blockchain-Technologie besteht darin, "Vertrauen" neu zu definieren und möglicherweise die Vermittler zu beseitigen, die Gesellschaften derzeit als Autorität anerkennen müssen, obwohl sie nur begrenzte Möglichkeiten haben, sie zu kontrollieren. Der Preis von Kryptowährungen ist nur ein spekulativer Teil des gesamten Puzzles und der weit verbreiteten Annahme der neuesten technologischen Lösungen, die potenziell eine große Anzahl von Betrügereien und Fehlern im Finanzsystem beseitigen werden.

Die Entwickler von Cardano sind bekannt für ihre Professionalität und die Liebe zum Detail der verfeinerten Blockchain. Der Name des ADA-Tokens in der Cardano-Blockchain ist eine Hommage an Ada Lovelace, eine Mathematikerin, die im 19. Jahrhundert lebte und als die erste weibliche Programmiererin der Geschichte gilt. Die Kryptowährung Cardano soll nach der Vision ihres Erfinders Charles Hoskinson die raffinierteste Plattform auf dem Markt sein. Hinter jedem der "Entwicklungsmeilensteine" stecken außerdem wissenschaftliche Forschung und monatelange Tests.

Gleichzeitig werden auf der Cardano-Blockchain dezentrale Anwendungen, Projekte aus der Welt des Metaverse, Play-to-Earn-Plattformen oder der NFT-Markt entwickelt. Die Macher sorgen dafür, dass die Kryptowährung neuen Trends folgt, ohne ihre technologischen Grundlagen zu vernachlässigen. Dies hat es der Kryptowährung Cardano ermöglicht, den Top-10-Markt zu erreichen, auf dem sie sich seit Jahren befindet.

Wird die Kryptowährung Ethereum wirklich überholen, überzeugen, und an Popularität gewinnen? Im folgenden Artikel wird erklärt, wie Cardano funktioniert und welche Anwendungen dieses Projekt hat. Wir werden auch versuchen zu beantworten, was die Bewertung des Cardano-Preises beeinflusst und wie man als Anfänger mit dem Handel beginnen kann.

Was ist Cardano?

Cardano ist eine Blockchain-Plattform der dritten Generation. Der Schöpfer von Cardano ist der Programmierer Charles Hoskinson, welcher zusammen mit Vitalik Buterin die derzeit beliebteste Kryptowährung Ethereum mitentwickelt hat. Die beiden Schöpfer trennten sich, und Hoskinson beschloss, eine Kryptowährung nach seinen Vorstellungen zu schaffen, ohne die Mängel und Einschränkungen von Ethereum, weil es seiner Meinung nach in dieser Hinsicht unterentwickelt war. So begann Hoskinson im Jahr 2015 mit der Arbeit an der Cardano-Plattform, und die Kryptowährung kam schließlich 2017 auf den Markt.

Cardano war von Anfang an Teil einer Gruppe von Kryptowährungen, die als "Ethereum-Killer" bekannt waren, Projekte, die die zunehmende Popularität des ETH-Tokens dank technologischer Vorteile entthronen sollten. Die Macher von Cardano haben diese Interpretation des Projekts wiederholt dementiert und signalisiert, dass der Kryptowährungsmarkt groß genug ist, damit Ethereum und Cardano nebeneinander existieren und sich gegenseitig ergänzen können. Die Schöpfer von Cardano haben bereits bewiesen, dass sie in der Lage sind, technologische Revolutionen in Angriff zu nehmen und sie zum Erfolg zu führen. Das ökologische Proof-of-Stake-Validierungsmodell wurde erstmals erfolgreich in der Cardano-Blockchain eingesetzt.

Cardano wird im Rahmen der Weiterentwicklung seiner Blockchain regelmäßig modifiziert und erreicht durch die Implementierung weiterer fortschrittlicher Verbesserungen an der Blockchain die so genannten Eas. Jeder Meilenstein ist nach einem berühmten Entdecker oder Wissenschaftler benannt, und die Schöpfer der Kryptowährung wollen, dass die Blockchain-Technologie Teil einer sozialen und finanziellen Revolution unter anderem in afrikanischen Ländern wird. Die Ambitionen der Entwickler von Cardano sind hoch, schließlich soll Cardano dank des "Hydra"-Protokolls mit 1.000.000 möglichen Transaktionen pro Sekunde die schnellste Blockchain auf dem Markt werden.

Cardano-Funktionen und Anwendungsfälle

Die Kryptowährung Cardano stützt sich auf wissenschaftliche Forschung und die daraus gewonnenen Erkenntnisse, um schnellere Fortschritte bei der Entwicklung von nativen ADA-Token und der Blockchain-Technologie zu erzielen. Eines der Hauptziele der Cardano-Blockchain-Plattform ist die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen (ähnlich oder sogar vor dem Bankwesen) für die nicht bankfähigen Bewohner der Erde, die in armen oder Entwicklungsländern leben. Die wichtigsten Merkmale der Cardano-Plattform sind:

Begrenztes Angebot von Cardano

Der Vorrat an Cardano ist ähnlich wie bei Bitcoin im Voraus begrenzt, was bedeutet, dass eine Zeit kommen wird, in der keine neuen ADA-Tokens mehr geschaffen werden. Die Gesamtzahl der Token wird etwa 45 Milliarden betragen. – Derzeit sind fast 35 Milliarden Token im Umlauf.

Umweltfreundliches Genehmigungsmodell für Transaktionen nach dem Prinzip des "proof of stake“ (h3)

Cardano arbeitet mit dem bewährten Ouroboros-Proof-of-Stake-Konsensmodell, dessen Umsetzung fortschrittliche wissenschaftliche Forschung vorausging. Aufgrund dieses Modells verbraucht Cardano jährlich so viel Strom wie eine Siedlung von 300 amerikanischen Haushalten, während der Stromverbrauch von Bitcoin mit dem von Argentinien und der von Ethereum mit dem von Ländern wie der Schweiz vergleichbar ist.

Schnelle Geschwindigkeit der Transaktionsverarbeitung von Cardano

Das Cardano-Netzwerk ist derzeit in der Lage, 250 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Diese Zahl soll dank der Arbeit der Entwickler in den nächsten Entwicklungsphasen auf 1.000.000 steigen. Zum Vergleich: Ethereum verarbeitet derzeit 15 Transaktionen pro Sekunde und Bitcoin etwa 5;

Niedrige Transaktionskosten von Cardano

Die Gebühren im Cardano-System hängen von der Größe der Transaktion und den ADA-Kosten pro Byte ab. Derzeitige Kosten sind 0,16 ADA pro Transaktion oder ungefähr $0,10.

Dezentralisierte Kontrolle und Entwicklung

Dezentrales Überwachungsmodell unter der Leitung von Cardano Foundation, IOHK und EMURGO. Die Cardano Foundation schärft ihr Profil auf der globalen Bühne, entwickelt Anwendungsmöglichkeiten durch Marketing und Wissenstransfer und arbeitet mit Regulierungsbehörden und Universitäten zusammen. Die IOHK ist an den Technologie- und Softwareprojekten beteiligt, aus denen das Cardano-System besteht. Das Unternehmen fördert auch die Aufklärung über die Blockchain-Technologie, indem es unter anderem in Afrika Bildungsaktivitäten durchführt und mit Regulierungsbehörden und akademischen Einrichtungen zusammenarbeitet. Auf diese Weise werden die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse genutzt, die in die Blockchain implementiert werden. EMURGO ist ein globales, kommerzielles Unternehmen, das sich für die Verbreitung von Cardano in der Wirtschaft einsetzt, indem es Unternehmen integriert.

Dezentralisierung und Zugang zu Hunderten von dezentralen "dApps

Derzeit gibt es mehrere hundert dezentrale Anwendungen, die auf Cardano aufgebaut sind und die Nutzung von dezentralen DEX-Börsen, Finanzoperationen oder sogar Darlehen innerhalb der Blockchain ermöglichen.

Intelligente Verträge und neue Trends

Dank der Plutus-Programmiersprache auf Cardano ist es möglich, "intelligente Verträge" zu erstellen. Dabei handelt es sich um fortschrittliche Finanzprozesse, die die Risiken und Einschränkungen von Transaktionen mit Banken oder Bargeld vereinfachen und beseitigen. Der Online-Betrieb von Smart Contracts ist ab Herbst 2021 möglich, aber Cardano entwickelt auch Play-to-Earn-Plattformen für Spieler wie Cardano Warriors und Dracards. Im Rahmen des Metaverse-Trends hat Cardano auch ein Spiel namens Pavia veröffentlicht, mit dem Sie eine digitale Identität aufbauen und Ihren eigenen virtuellen Avatar, d. h. eine digitale Entsprechung eines Charakters, erstellen können.

Cardano-'Epochen'

Das Cardano-Projekt besteht aus 5 Phasen, deren Ziel es ist, eine vollständige dezentralisierte Plattform zu werden, die Multi-Asset-Ledger und intelligente Verträge verwendet. Alle Phasen sind nach einer bedeutenden historischen Figur benannt. Cardano befindet sich jetzt kurz nach der Goguen-Ära (Implementierung von "intelligenten Verträgen"):

Gründung (Ära Byron)

Dezentralisierung (Shelley-Ära)

Intelligente Verträge (Goguen-Ära)

Skalierung (Basho Ära)

Steuerung (Voltaire-Ära)

Cardano Krypto-Anwendungsfälle

Die Kryptowährung Cardano hat viele Anwendungen, von denen einige erst noch entdeckt werden müssen. Die Kryptowährung hat sich bei Projekten in Afrika als effektive Technologie erwiesen, wo sie unter anderem der Bildungsbranche geholfen hat. Die mit Cardano aufgebaute Lösung mit dem Namen Atala PRISM wird nationale Systeme zur Erfassung von Leistungen schaffen, die schulischen Leistungen überwachen und die Entwicklung der Bildung der im System erfassten Leistungen fördern. Charles Hoskinson sagt, dass Cardano im Jahr 2022 sein Engagement in Afrika verstärken wird, indem es den Afrikanern fortschrittliche Finanzprodukte wie Kredite zur Verfügung stellt.

Automatisierung von Finanztransaktionen durch "intelligente Verträge" ohne Risiko und ohne den sogenannten "menschlichen Faktor";

Vereinfachung des Warenaustauschs und des Handels in unterentwickelten Ländern;

Verwaltung digitaler Identitätsprofile und Rückverfolgbarkeit;

Überprüfung und Vereinfachung von Datenerfassungsprozessen aus verschiedenen Quellen;

Kontrolle des Herstellungsprozesses und der Rückverfolgbarkeit von Produkten, Überprüfung des Ursprungs und der Originalität des Produkts, Verbesserung der Funktionsweise von Lieferketten;

Bekämpfung verschiedener Arten von Fälschungen und Betrug;

Play-to-Earn-Plattformen, die es ermöglichen, durch den Austausch von virtuellen Gütern oder Dienstleistungen online Geld zu verdienen;

Digitale Identität und "Avatar" innerhalb des Metaverse und der virtuellen Marktplätze der NFT (virtuelle Grundstücke, Kunstwerke usw.)

Zukünftige Cardano-Preisauslöser

Cardano war bisher für seine Nachhaltigkeit bekannt und einige Investoren haben den Entwicklern eine langsame Entwicklung der Blockchain vorgeworfen. Schließlich sind die Anleger in erster Linie an der Entwicklung des Token-Preises interessiert. Wenn der fortschrittlichen Technologie und den Ambitionen der Schöpfer nicht der Preis der Kryptowährung folgt, könnte das Projekt Probleme bekommen.

Natürlich sind hier gehebelte CFD-Finanzinstrumente von Vorteil, die auch das Eingehen von Positionen und das Erzielen von Gewinnen bei Kursrückgängen ermöglichen. Werfen wir stattdessen einen Blick darauf, was die Kursbewegungen von Cardano möglicherweise beeinflussen könnte.

Bitcoin-Kursrallye

Bitcoin gilt seit langem als Indikator für die Gesundheit des Kryptowährungsmarktes, und ein Anstieg des Bitcoin-Kurses führt in der Regel zu einer besseren Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt insgesamt. Da die Kryptowährung manchmal als "digitales Gold" angesehen wird, hat sich die Stimmung vieler Anleger geändert, und ein spektakulärer Rückgang des Bitcoin-Kurses um mehr als 90 % ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich. Außerdem erlauben Institutionen wie KPMG oder Wells Fargo Investitionen in Kryptowährungen und stehen der Blockchain-Technologie positiv gegenüber.

Institutionelle Nachfrage

Viele Kryptowährungen warten darauf, dass "Großinvestoren" auftauchen, was in der Regel das Interesse von Finanzinstituten bedeutet. Damit sich solche Institutionen für ein Projekt interessieren, muss es jedoch auf einem soliden Fundament stehen und seine Position in der Regel durch die Marktleistung beweisen.

Entwicklung der Blockchain-Technologie

Die Entwicklung der Technologie wird nun von vielen der weltweit größten Technologieunternehmen wie Nvidia oder Intel vorangetrieben. Vor dem Hintergrund der positiven Stimmung bei den Giganten könnte die Einführung der Blockchain-Technologie schneller erfolgen, als der Markt erwartet. Gleichzeitig gibt es Spekulationen über spektakuläre Preissteigerungen bei Krypto-Projekten angesichts solcher Entwicklungen.

Wachsender Metaverse- und NFT-Trend

16 % der Amerikaner geben an, dass sie jemals mit Kryptowährungen interagiert haben, indem sie mit ihnen gehandelt, in sie investiert oder die Branche genutzt haben. Gleichzeitig besitzen fast 3 % der Amerikaner nicht übertragbare NFT-Tokens. Dies sind Trends, die besonders bei jungen Menschen beliebt sind, so dass die möglichen Auswirkungen ihrer Annahme in der Branche wahrscheinlich erst in vielen Jahren zu sehen sein werden, obwohl wir derzeit Zeugen sehr schneller Veränderungen in der Blockchain-Technologie sind.

Einführung von "intelligenten Verträgen

Die Technologie der intelligenten Verträge hat das Potenzial, den Finanzmarkt zu verändern, und das Transaktionsvolumen wächst stetig. Cardano kann dabei eine Rolle spielen. Als bekannte und weithin anerkannte Blockchain, die intelligente Verträge bereitstellt, kann sie eine Vielzahl von Institutionen und Kunden anziehen, die an dieser Form von Tauschgütern interessiert sind. Dies würde bedeuten, dass mehr Cardano gekauft wird und die Nachfrage nach der Kryptowährung steigt.

Einführung von Cardano in Afrika

In den Ländern der Dritten Welt könnte Cardano eine besondere Rolle spielen und eine steigende Nachfrage nach der Kryptowährung (die ja in ihrer Menge begrenzt ist) hervorrufen. Gleichzeitig hat Afrika derzeit die jüngste Bevölkerung aller Kontinente, die Interesse an neuen Technologien und veränderten Lebensstilen zeigt.

Gewinnen gegen die Krypto-Konkurrenten

Die Kryptowährung hat eine starke Konkurrenz, aber Charles Hoskinson ist zuversichtlich, dass der Erfolg von Cardano in der grundlegenden Arbeit der Entwickler und in der langsamen, auf wissenschaftlicher Forschung basierenden Entwicklung liegt. Wenn die Blockchain-Industrie wächst, ist es wahrscheinlich, dass eine der Kryptowährungen den Markt dominieren oder einen bedeutenden Anteil gewinnen wird. Die "Entthronung" des derzeitigen Königs der Kryptowährungen, Bitcoin, der hauptsächlich als Wertaufbewahrungsmittel dient, weil seine technologischen Funktionen gegenüber neuen Projekten nicht wettbewerbsfähig sind, ist ebenfalls möglich. Wenn alles, was die Cardano-Entwickler über ihr Projekt sagen, zutrifft, ist es möglich, dass die Konkurrenz tatsächlich unter dem Druck der ADA-Tokens zusammenbricht.

Risiken von Cordano

Die größten Risiken für das Projekt bleiben natürlich bestehen:

Wachsende Konkurrenz (Ethereum, Luna, Solana usw.)

Verschärfung der Vorschriften für Kryptowährungen

Rückläufige Aktivität in der Cardano-Blockchain

Der fallende Preis von Bitcoin

Es ist zu bedenken, dass der Kryptowährungsmarkt immer noch stark von der allgemeinen Anlegerstimmung und der Gesundheit der Wirtschaft beeinflusst wird. Wenn Anleger Angst verspüren, zögern sie möglicherweise, Kapital in den Kryptowährungsmarkt zu investieren, was sich in einem fallenden Preis widerspiegelt. Bitcoin ist nach wie vor die größte Kryptowährung, und wenn der Preis von Bitcoin fällt, spürt der gesamte Kryptowährungsmarkt dies noch stärker.

Handel mit Cardano-Kryptowährungen

Sie haben die Möglichkeit, Cardano auf unserer Plattform xStation als CFD-Instrument zu handeln.

Der Handel mit Cardano ist spekulativ und nur die Bewegungen des Preises sind relevant. Sie können mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen, indem Sie Transaktionen mit Cardano-CFD (Differenzkontrakt) eingehen und den finanziellen Hebel nutzen. Bei dieser Art von Kontrakt handelt es sich um einen Finanzkontrakt, bei dem die Differenzen im Abrechnungspreis zwischen dem offenen und dem geschlossenen Handel bezahlt werden, ohne dass eine physische Lieferung der gehandelten Instrumente erfolgt.

Der Cardano-Handel spricht risikobewusste Händler und Spekulanten noch mehr an als jedes andere CFD-Instrument, da die Preisschwankungen auf dem Kryptowährungsmarkt auch ohne Hebelwirkung massiv sind. Der finanzielle Hebel gibt den Anlegern eine Chance, kann aber auch zu größeren Verlusten führen.

Kryptowährung CFD auf xStation bietet die Vorteile von null Gebühren und Kommissionen, niedrigem Spread und der Möglichkeit, einen finanziellen Hebel einzusetzen. Die einzigen Kosten sind Swap-Punkte, die jeden Tag nach 00:00 Uhr nachts auf das Ergebnis der eröffneten Position angerechnet werden.

Dank der Hebelwirkung erfordert der Handel mit dem Cardano-Preis nur einen bestimmten Prozentsatz der gesamten Position. Bei einem Hebel von 1:2 haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, einen Kontrakt über 10.000 USD mit einer Margin von nur 5000 USD zu eröffnen.

Cardano CFD gibt Ihnen die Möglichkeit, sich dem aktuellen Marktpreis der größten Kryptowährung auszusetzen, ohne dass Sie ein spezielles Konto auf dem Kryptowährungsmarktplatz einrichten müssen und ohne komplizierte Methoden der Geldeinzahlung.

Der Handel mit CFDs auf Cardano Krypto bietet auch die Möglichkeit, Short-Positionen zu eröffnen, mit denen Händler Geld verdienen, wenn der Preis fällt und der Kryptomarkt im roten Bereich ist. Dies ermöglicht Ihnen, viele verschiedene Strategien während der Handelssitzungen in Abhängigkeit vom Cardano-Preis zu implementieren. Wir bieten auch viele verschiedene Indikatoren auf unserer Handelsplattform wie RSI 'Relative Stärke Index' oder Fibonacci-Levels und viele viele mehr. All diese Indikatoren können Ihren Handel noch effizienter machen.

Die traditionelle Art, Cardano zu kaufen und in Cardano zu investieren, ist der Kauf von Kryptowährungen an Kryptobörsen, aber die zunehmende Häufigkeit von organisierten Hacking-Angriffen und Problemen mit Auszahlungen ermutigt neue Investoren nicht, Konten an Kryptobörsen zu eröffnen.

Cardano Krypto-Preis

Der Markt für Kryptowährungen ist sehr volatil und die Preise selbst der besten Projekte können sich leicht um mehrere Dutzend Prozent ändern. Deshalb ist es so wichtig, den Preis im Auge zu behalten. Bei xStation bieten wir Echtzeit-Kurse für Cardano an, die einen aktiven Handel zu jeder Tages- und Nachtzeit ermöglichen.

Handelszeiten

Wie sieht es mit den verfügbaren Handelszeiten aus? Diese Information ist besonders wichtig für Daytrader. Der Handel mit Cardano (ADA) ist 7 Tage pro Woche 24 Stunden pro Tag verfügbar, mit einer technischen Pause am Freitag, die von 00:05 CET bis 04:30 CET in der Nacht von Freitag auf Samstag beginnt. Der Spotpreis ist statisch, wenn der Markt geschlossen ist. Zu allen anderen Zeiten sind die Preise ständig in Bewegung.

Die beste Zeit für den Handel mit Cardano-Kryptowährungen ist in Zeiten mit sehr hoher Liquidität, wenn die Marktvolatilität höher ist.

Wenn es einen hohen Umsatz auf dem Markt gibt und das Handelsvolumen steigt, nimmt auch die Volatilität zu. Dies kann durch die Veröffentlichung wichtiger Nachrichten über Kryptowährungen, Vorschriften, Informationen aus der Presse oder sogar durch einen fallenden oder steigenden Bitcoin-Preis beeinflusst werden.