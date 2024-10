MetaTrader 4: Charts und Anpassungen

Dieser Artikel ist eine Einführung in die Charts des MetaTrader 4. Hier erfahren Sie, wie Sie diese Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend anpassen können.

Neue Konten auf MT4 nicht mehr verfügbar Bitte beachten Sie, dass XTB die Eröffnung oder Einmeldung neuer Konten auf der MT4-Plattform nicht mehr zulässt. Die einzige verfügbare Plattform für neue Konten ist die xStation. Sollten Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Entdecken Sie die Vorteile der xStation-Plattform, indem Sie hier klicken.



In dieser Lektion lernen Sie: Wie Sie Charts nach Ihren Bedürfnissen anpassen

Wie Sie eine neue Vorlage erstellen

Wie Sie neue Charts hinzufügen und ältere ersetzen Sie vielleicht bereits wissen, ist der wichtigste Teil der Plattform MT4 das Chart Fenster, das standardmäßig einen schwarzen Hintergrund hat.

Wenn Sie lieber mit einer anderen Farbe arbeiten, kann die Darstellung der Charts im MT4 nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf den Chart und wählen Sie ‚Properties/Eigenschaften’: Hier können Sie die Charts vollständig an Ihre Vorlieben anpassen. Vorlagen



Sobald Sie alles nach Ihren Wünschen eingerichtet haben, können Sie Ihre individuellen Einstellungen in einer Vorlage für das Öffnen neuer Charts speichern. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf den Chart, wählen Sie Vorlagen, dann Vorlage speichern und geben Sie der neuen Vorlage einen Namen. Tipp: Wenn Sie Ihre eigene Vorlage ‚default’ nennen, wird jeder neue Chart mit Ihren Vorlieben geöffnet.

Anpassung der Charts



Für die meisten Händler ist der Chart die wichtigste Quelle für Marktinformationen. Deshalb ist eine gute Anpassung so wichtig. Der schnellste Weg, um Ihren Chart anzupassen, ist die Symbolleiste im oberen Menü. Alle diese Symbole sind sozusagen selbsterklärend, nachfolgend jedoch eine detaillierte Aufstellung für den Fall, dass Sie einige Hinweise benötigen. Zum einfachen ändern des Chart-Typs (Bar, Kerzen, Linienchart): Das Zeitintervall einer Kerze eines Instruments: Vergrößern oder verkleinern: Anwendung eines technischen Analyseelements: Wenn Sie die Charts nebeneinander vergleichen möchten, können Sie mit diesem Symbol mehrere Diagramme in einem Fenster öffnen:

MT4 bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, an einer Stelle und immer zur Hand. Passen Sie die Plattform an Ihre Bedürfnisse an und beginnen Sie noch heute mit dem Handel! Veröffentlicht von: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A

