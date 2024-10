Der Bitcoin Cash

Wenn Sie den Namen Bitcoin Cash zum ersten Mal hören oder sehen, fragen Sie sich sofort, ob es sich um eine andere Kryptowährung als Bitcoin handelt. Worin liegt genau der Unterschied?

Bitcoin Cash: Bitcoin's Hard Fork Ab Juni 2017 begannen die Transaktionsgebühren innerhalb des Bitcoin-Netzwerks drastisch zu steigen, 1MB-Blöcke wurden voll und die Zeit für die Transaktionsbestätigung wurde deutlich länger. Es wurde klar, dass Bitcoin in seiner ursprünglichen Form als Transaktionswährung immer weniger nützlich wurde. In der Community der Benutzer war eine Spaltung erkennbar. Die sogenannte “Hard Fork” (Abspaltung) fand am 1. August 2017 in der Blockchain von Bitcoin statt. Es entstanden zwei parallele Kryptowährungen - Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH) - wobei jeder Inhaber von BTC den gleichen Betrag an BCH erhalten hat. Der Prozess der Hard-Fork-Ausführung war erfolgreich und problemlos, und die Community, die Bitcoin als Zahlungsmittel sah, war mit der Einführung von Bitcoin Cash zufrieden. Wie man so schön sagt, ist BCH eine erweiterte Form der Basisversion von Bitcoin. Bitcoin Cash ist schneller, billiger und zuverlässiger. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren Die “neue” Kryptowährung Bitcoin Cash ist: dezentralisiert, d.h. niemand kontrolliert oder manipuliert sie, während Transaktionen nicht zensiert oder verändert werden können,

beim Mining auf 21 Millionen Einheiten begrenzt, um das Problem der Inflation zu beseitigen,

günstig in der sicheren Transaktionsabwicklung, mit der Transaktionsgebühr in der Regel unter 0,01 USD.

Bitcoin vs. Bitcoin Cash - Unterschiede Bitcoin Cash ist derzeit eine separate Kryptowährung, die Bitcoin nur durch ihren Namen zugeordnet wird. Die Kryptowährung wird gesondert an Kryptowährungsbörsen gehandelt, verfügt über einen eigenen BCH-Ticker sowie eine Reihe von Unterschieden und Verbesserungen gegenüber dem traditionellen Bitcoin. Die Idee, die der Gründung von Bitcoin Cash zugrunde lag, war es, eine einfach zu handhabende, schnelle und sichere Form von elektronischem Bargeld zu entwickeln, welches unter den Nutzern übertragen oder im Handel verwendet werden kann. Die Größe eines einzelnen Blocks wird innerhalb der BCH kontinuierlich erhöht, um elektronisches Geld zu schaffen. Bereits zum Zeitpunkt der Spaltung („Hard Fork”) wurde der Block von 1 MB - wie beim klassischen Bitcoin - auf 8 MB erweitert. Anschließend wurde dieser auf 32 MB erhöht, wobei für die Zukunft ein regelmäßiges Größenwachstum geplant ist. Die Transaktionsgebühren sind viel niedriger als beim Bitcoin, zusammen mit einer kürzeren Ausführungszeit der Transaktion. Im Projekt Bitcoin Cash wurde großer Wert auf Dezentralisierung gelegt, sodass eine dominante Gruppe keinen Einfluss auf die Technologieentwicklung nehmen kann. Infolgedessen verfügt BCH über viele unabhängige Programmiererteams, die Technologielösungen liefern. Sie setzen ständig Innovationen und Verbesserungen um, um Bitcoin Cash zur besten Kryptowährung als Alternative zu physischem Bargeld und Zahlungen zu machen. Die Dezentralisierung macht Bitcoin Cash resistent gegen politische und soziale Angriffe auf die Protokollentwicklung.

Wie kann man Bitcoin Cash kaufen? Sie können Bitcoin Cash (BCH-Ticker) an Kryptowährungsbörsen kaufen. Sobald Sie Eigentümer der Kryptowährung geworden sind, halten Sie diese in Ihrem „Wallet” (elektronische Brieftasche) und können damit Transaktionen an der Börse oder mit Unternehmen durchführen, die BCH-Zahlungen akzeptieren. Wenn Sie daran interessiert sind, ob der Wert von BCH steigt oder fällt, können Sie den Kauf oder Verkauf eines Differenzkontrakts (CFD) für BCHUSD in Betracht ziehen. Dann, ohne Vermittlung einer Kryptowährungsbörse und ganz ohne Wallet, und in Zusammenarbeit mit einem lizenzierten und guten Broker (bestenfalls Forex Broker - weitere Informationen zur persönlichen Brokerwahl finden Sie hier), können Sie sowohl auf steigende Werte als auch auf fallende Werte von Bitcoin Cash gegenüber dem US-Dollar setzen.

