Die beste Handelsplattform für Anfänger

Lesezeit: 7 Minute(n)

Eine zuverlässige Plattform ist die Grundlage für Trader und Investoren. Die XTB-Plattform vereint alle Funktionen einer professionellen Handelsplattform, die auch für Anfänger entwickelt wurde.

Einleitung Eine zuverlässige Plattform ist die Grundlage für Trader und Investoren gleichermaßen. Die XTB-Plattform vereint alle Funktionen einer professionellen Handelsplattform, die zugleich mit Rücksicht auf Einsteiger entwickelt wurde. In diesem Artikel erfahren Sie: Was eine Handelsplattform ist

Anwendungsfälle von Handelsplattformen

Warum die Wahl der richtigen Handelsplattform für Anfänger so wichtig ist

Merkmale der besten Handelsplattformen für Anfänger

xStation5 - innovative Handelsplattform Früher trafen sich Trader auf Messen und Börsen, wo sie kauften, verkauften und auf zukünftige Preisschwankungen spekulierten. Heute, im Zeitalter des Internets und der technologischen Entwicklung, ist ein solcher Ort eine Anlageplattform, die ein Aggregator globaler Märkte ist, von Währungen, Rohstoffen, Rohmaterialien bis hin zu Aktien und Kryptowährungen. Die Wahl der richtigen Plattform ist äußerst wichtig und hängt unter anderem von der Qualität des Handels oder der Sicherheit der darauf gesammelten finanziellen Einlagen ab. In diesem Artikel werden wir die grundlegenden Fragen im Zusammenhang mit der Auswahl und den Funktionalitäten solcher Plattformen beantworten und die Möglichkeiten unserer eigenen, modernen und zuverlässigen Plattform xStation5 vorstellen. Was ist eine Handelsplattform? Eine Handelsplattform ist ein Ort, an dem Sie über einen Internetzugang mit Tausenden von Instrumenten und Aktien handeln können. Tatsächlich können Sie dies von jedem Ort der Welt aus tun. Die besten Plattformen für Einsteiger bieten auch Zugang zu einer mobilen Version, so dass Ihnen der Zugang zu Kursen von auch von Ihrem Telefon aus ermöglicht wird. In der heutigen Zeit werden solche Plattformen immer beliebter, weil alles schnell gehen muss und eine Handelsplattform es Ihnen ermöglicht, sofort auf das Marktgeschehen zu reagieren. Von den besten Plattformen können Sie Folgendes erwarten: Fehlerfreie Funktionsfähigkeit

Angemessene Arbeitsgeschwindigkeit

Eine übersichtliche grafische Oberfläche

Echtzeit-Trading

Zugang zu Tausenden von Instrumenten und Märkten

Eine umfangreiche Auswahl an Charts und Indikatoren

Marktanalysen

Bildungsmaterial

Zugang zu fachkundiger Kundenbetreuung Anwendungsfälle von Handelsplattformen Wie der Name schon sagt, besteht die Hauptfunktion der Plattform darin, den Echtzeithandel zu ermöglichen. Wir werden jedoch ein wenig tiefer gehen und Ihnen zeigen, wofür Sie sie sonst noch nutzen können: Durchführung technischer und fundamentaler Analysen

Einfache und übersichtliche Auswahl von Instrumenten

Verfolgung der Weltwirtschaft und der Kurse von Instrumenten

Suche nach Marktvorteilen und Trading Chancen

Eigene Interpretation des Marktes in Echtzeit

Einsicht in von Spezialisten erstellte Marktanalysen

Wissenserwerb über eine Lernplattform

Vertrautmachen mit der grafischen Oberfläche der Plattform Technische und fundamentale Analyse Die technische Analyse wird sowohl von Einsteigern als auch von professionellen Tradern und Anlegern genutzt, um die zukünftige Kursreaktion auf der Grundlage des vergangenen Verhaltens zu bestimmen. Eingebaute, sofort einsetzbare Indikatoren wie Fibonacci-Retracements, Bollinger- und Elliott-Wellen sowie der Relative Strength Index (RSI) in der Handelsplattform ermöglichen Ihnen eine tiefergehende Analyse. Auf der anderen Seite kann die fundamentale Analyse des Aktienmarktes mit Hilfe von Kennzahlen durchgeführt werden, die auf Cashflows und Unternehmensberichten basieren - Kennzahlen wie das KGV oder das KBV sind fast allen Anlegern weltweit bekannt, um Unter- oder Überbewertungen von Unternehmensaktien zu ermitteln. Einfache und übersichtliche Auswahl von Instrumenten und Echtzeit-Trading Eine optimale Plattform sollte übersichtlich sortierte Instrumente enthalten, die mit angezeigten Preisen in Echtzeit gehandelt werden können. Die Suchmaschine ermöglicht es Ihnen, sofort die Kurse der Instrumente zu finden, an denen Sie interessiert sind, z. B. Aktien oder Rohstoffe. Dann können Sie deren Kursentwicklung verfolgen und die Reaktionen des Marktes auf Veröffentlichungen oder wichtige Daten in Echtzeit verfolgen. Eigenständige Suche nach Marktvorteilen und Trading Chancen Mit dem Zugang zu fundamentalen und technischen Analysen, technischen Instrumenten und Informationen von Analysten wird es für Sie einfacher sein, nach Anlagemöglichkeiten auf dem Markt zu suchen und das aktuelle Kursverhalten zu analysieren. Infolgedessen ist es wahrscheinlicher, dass Sie sich einen Vorteil verschaffen. Die endgültige Interpretation des Kursverhaltens und der Marktteilnehmer bleibt immer Ihnen überlassen. Erwarten Sie steigende Kurse? Dann können Sie den CFD-Handel innerhalb der Instrumente der XTB-Plattform beginnen, indem Sie eine Long-Position (BUY) eingehen. Oder setzen Sie auf fallende Kurse? Die CFD-Instrumente ermöglichen es Ihnen, eine Short-Position (SELL) einzugehen, mit der Sie einen Gewinn erzielen können, wenn der Preis des Instruments fällt. Bedenken Sie jedoch, dass der Handel immer mit einem hohen Risiko verbunden ist. Marktanalyse, Bildung und Kundenservice Die besten Handelsplattformen verfügen über ein engagiertes Team von Analysten, die ihre Kunden täglich mit neuen Informationen und Analysen zu bestimmten Sektoren und Unternehmen versorgen. Ein angemessenes Bildungsangebot macht es einfach Ihr Wissen über die Finanzmärkte zu erweitern. Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen ein professioneller Kundendienst zur Verfügung, der Beschwerden entgegennimmt und bereit ist, Ihre Fragen 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche per Chat, Telefon und E-Mail zu beantworten. Die xStation5 Handelsplattform Die xStation5-Plattform wurde dank der gemeinsamen Arbeit von erfahrenen Händlern, Programmierern und Grafikern entwickelt und wird ständig verbessert. Wir sind daher sicher, dass die Plattform Ihren Erwartungen gerecht wird. Alle oben genannten Funktionen werden von der modernen und intuitiven xStation5 erfüllt, die in Web-, Desktop- und Mobile-App-Versionen (xStation) verfügbar ist. Möchten Sie sich mit der Funktionsweise der Plattform vertraut machen und ein kostenloses DEMO-Konto eröffnen? Hier können Sie mehr erfahren und ein kostenloses Testkonto eröffnen. Warum ist die Wahl der richtigen Handelsplattform für Anfänger so wichtig? Die Wahl der Plattform ist sehr wichtig. Sie bestimmt, unter anderem, Folgendes: Ihr Komfort beim Trading und Investieren

Die Sicherheit Ihres Kapitals in der XTB-Handelsplattform

Die Qualität der auf der Plattform verbrachten Zeit

Die Ausführungsgeschwindigkeit Ihrer Aufträge und Anweisungen Komfort Die am besten entwickelte und grafisch ansprechende Plattform bedeutet Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Unsere Grafikdesigner haben dafür gesorgt, dass die xStation5-Oberfläche auch für Anfänger leicht zugänglich und lesbar ist. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren Sicherheit Investieren ist mit Risiko und dem Einsatz des eigenen Geldes verbunden. Da ist es doch gut, wenn es an einem sicheren Ort ist, oder? Deshalb empfehlen wir Ihnen, bewährte, regulierte Broker und die von ihnen angebotenen Plattformen zu nutzen. XTB ist eine sichere Wahl, da wir von einer Reihe von Institutionen wie ESMA, FCA und KNF reguliert werden. Die Gelder, die unsere Kunden auf der Plattform sammeln, werden auf separaten Bankkonten verwahrt. Mehr über Sicherheit können Sie hier lesen. Bildungsangebot Dank Rubriken wie Bildung oder Nachrichten können Sie sich während Ihrer Zeit auf der Plattform weiterbilden und die von unseren Analysten erstellten Analysen einsehen. So wird Ihre Zeit an der xStation5 definitiv nicht vergeudet sein. Ausführungsgeschwindigkeit der Plattform Die Notierungen der Instrumente ändern sich schnell, was bedeutet, dass die Reaktionszeit manchmal entscheidend ist. Mit unserem xStation5-Orderausführungsmodell können Sie von einer sofortigen Ausführung im "Markt"-Modus profitieren. Die Handels- und Programmierabteilungen sorgen ständig dafür, dass die Ausführung so schnell wie möglich erfolgt. Die durchschnittliche Ausführungszeit für alle Instrumente auf der xStation5-Plattform beträgt weniger als 440 Millisekunden. Features der besten Handelsplattform (für Anfänger und Fortgeschrittene) Eigentlich wissen Sie nach der Lektüre der vorherigen Kapitel bereits, worauf Sie bei der Auswahl einer Plattform achten müssen. Zum Abschluss dieses wichtigen Themas werden wir jedoch genau aufzeigen, welche Eigenschaften die beste Handelsplattform für Anfänger haben sollte. So können Sie eine möglichst optimale Wahl treffen. Sicherheit von Kundendaten und eingezahlten Geldern

Verlässlichkeit und Zugänglichkeit der Benutzeroberfläche

Benutzerfreundlichkeit und Instrumentensuchmaschine

Automatischer Auftrags- und Positionsrechner

Zugang zu Kontodaten

Schneller und qualitativ hochwertiger Service

Zugang zu einer großen Auswahlvon Instrumenten

Indikatoren zur einfachen Analyse, Chartbearbeitung und Marktanalyse

Professionelle Kundenbetreuung und Reklamationsbearbeitung

Umfassende Bildungsplattform

xStation5 - Handelsplattform der neuen Generation Die xStation5-Plattform bietet eine ganze Reihe moderner Funktionen, die das Trading erleichtern und optimieren sollen. Dazu gehören unter anderem: Ein kostenloses DEMO-Konto, das es Ihnen ermöglicht, die Plattform kennenzulernen und von der Ebene des Computers und des Mobiltelefons aus auf die mobile Anwendung xStation5 zuzugreifen Ein fortschrittlicher Auftragsrechner, der die automatische Berechnung der Auftragsgröße in Abhängigkeit von den Einstellungen ermöglicht und den Tradern hilft, Zeit zu sparen Zugang zu Analysematerial und Finanzberichten, die von der Analyseabteilung erstellt werden Kalender der makroökonomischen Veröffentlichungen Integrierter Marktscreener zur Auswahl von Unternehmen und zur Erleichterung der Auswahl Hunderte von Tools zur Bearbeitung und Anzeige von Diagrammen und technischen Analysen Aktuelle Aktieninformationen wie Dividendenausschüttungen und Veröffentlichungstermine von Finanzberichten Sofortige Auftragsausführung mit "Markt"-Ausführung im Millisekundenbereich Zugang zu erweiterten defensiven Handelsaufträgen für Aktien und CFDs Ein dedizierter, persönlicher "Account Manager", der Ihnen den Einstieg in das Abenteuer Finanzmarkt erleichtert Professionelle Bearbeitung von Beschwerden und 24/5-Support. Weitere Informationen zu unserer xStation-Handelsplattform finden Sie hier.

Jetzt Livekonto eröffnen oder zuerst im Demokonto testen Erobern Sie die Märkte mit einer preisgekrönten und leicht zu bedienenden Investment-App! Livekonto eröffnen Demokonto eröffnen

Aktie

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!





Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.