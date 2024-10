Schutz von Kundengeldern und Einlagensicherung bei XTB

Lesezeit: 3 Minute(n)

Bei XTB steht der Schutz Ihrer eingezahlten Geldmittel an oberster Stelle. Ihre Gelder werden auf sogenannten “segregierten Kundenkonten” verwahrt, wodurch sie im Falle einer Insolvenz geschützt sind. Zusätzlich profitieren Sie von verschiedenen Einlagensicherungssystemen, die je nach Art Ihrer Investition greifen. Ob Sie in Aktien, ETFs, CFDs investieren oder nicht investiertes Kapital auf Ihrem Konto verwahren – bei XTB können Sie sicher sein, dass Ihre Einlagen durch umfassende Sicherheitsmaßnahmen geschützt sind. Vertrauen Sie auf einen Partner, der Ihre finanziellen Interessen in den Mittelpunkt stellt.

Was sind segregierte Kundenkonten? Segregierte Kundenkonten bedeuten, dass sämtliche Kundengelder getrennt vom Firmenvermögen aufbewahrt werden. Als Kunde von XTB liegen Ihre Geldmittel auf einem gesonderten Kundenkonto bei unserer Referenzbank, der JP Morgan SE in Frankfurt am Main. Dies hat den Vorteil, dass, im unwahrscheinlichen Falle einer Insolvenz, die Kundengelder durch die Verwahrung auf einem gesonderten Bankkonto nicht in die Insolvenzmasse einfließen und Gläubiger auf diese Kundengelder nicht zugreifen können. Ihr eingezahltes Kapital würden Sie in diesem Fall einfach wieder zurückerhalten. Eine weitere Schutzmaßnahme ist die Einlagensicherung, die im folgenden Abschnitt erläutert werden soll.

Einlagensicherung Die Einlagensicherung ist ein Schutzmechanismus, der sicherstellt, dass Kundengelder bei Banken und Finanzinstituten im Falle einer Insolvenz bis zu einem bestimmten Betrag gesichert sind. Da die Kundengelder bei XTB bereits auf segregierten Kundenkonten verwahrt werden, ist dies also nur eine zusätzliche Schutzmaßnahme, die nur in sehr unwahrscheinlichen Fällen, z.B. einer Bankeninsolvenz, eingreifen muss. Bei XTB ist die Einlagensicherung ein komplexes Thema und abhängig von der Art der Invesition. Aufgrund der breiten Produktpalette von über 6.400 handelbaren Instrumenten, wie Aktien, ETFs und CFD, und weiteren Angeboten, wie Zinsen auf nicht investiertes Kapital, gibt es drei verschiedene Sicherungssysteme, die dem Schutz der Kundengelder dienen: Cash - Eingezahltes, aber nicht investiertes, also freies Kapital:

Ihre Einlagen auf dem Verrechnungskonto werden auf Treuhandkonten bei Partnerbanken wie der JP Morgan SE in Frankfurt am Main verwahrt. Diese Gelder werden auf segregierten Kundenkonten bei deutschen Banken gemäß den Vorgaben des deutschen Einlagensicherungssystems ("EDB", Entschädigungseinrichtung deutscher Banken) sicher aufbewahrt. Dadurch ist Ihr Geld im Falle einer Bankinsolvenz bis zu einer gesetzlich garantierten Summe von 100.000 EUR geschützt.



Weitere Informationen hierzu finden Sie im FAQ-Teil auf unserer Seite zum Thema Guthabenzinsen. CFD-Handel - Eingezahlte Gelder als Sicherheitsleistung (Margin):

Offene Kundenanlagen (CFD) werden derzeit bis zu einem Gegenwert von rund 3.000,00 EUR in PLN zu 100% und darüber hinausgehende Beträge bis zu einem Wert von rund 21.000,00 EUR in PLN zu 90 % abgesichert. Echte Aktien & ETFs - Investiertes Kapital:

Die von Kunden gehaltenen Investitionen in Aktien und ETFs (Teil der sogenannten "OMIs" = organisierte Marktinstrumente) werden separat von den Vermögenswerten der Depotstelle und den eigenen Vermögenswerten von XTB erfasst und verwahrt. Sollte es uns aufgrund rechtlicher Bestimmungen nicht möglich sein, diese Trennung aufrechtzuerhalten, würden wir Sie sofort informieren. In einem solchen Fall müssten wir Ihre schriftliche Zustimmung einholen, um die OMIs so zu verwahren, dass eine Trennung nicht mehr gewährleistet wäre.



Da OMIs als Sondervermögen gelten, bleiben sie im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz von XTB außerhalb der Insolvenzmasse und sind vor Gläubigerzugriff geschützt.



Rechtlich bindende Informationen und weitere Details zu dieser Absicherung finden Sie auf Seite 11, Punkt 4.36ff der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sicherheit ist unsere Stärke XTB ist ein europäischer Broker mit einer deutschen Niederlassung in Berlin. Damit unterliegt er europäischen und deutschen Richtlinien und Gesetzen. So ist XTB durch die ESMA (European Securities and Markets Authority) als zuständige Aufsichtsbehörde reguliert und wird zusätzlich in Deutschland durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) beaufsichtigt.

Alle Informationen und rechtlichen Bestimmungen finden Sie auf unserer Website.

Jetzt Livekonto eröffnen oder zuerst im Demokonto testen Erobern Sie die Märkte mit einer preisgekrönten und leicht zu bedienenden Investment-App! Livekonto eröffnen Demokonto eröffnen

Aktie

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!





Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.