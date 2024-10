So finden Sie das beste Trading Demokonto 2024

Lesezeit: 14 Minute(n)

Die meisten seriösen Broker bieten die Möglichkeit, ein kostenloses Demokonto zu eröffnen. Indem Sie sich mithilfe eines Demokontos mit dem jeweiligen Angebot vertraut machen, können Sie viele Fehler vermeiden und in einer realen Umgebung risikofrei Ihre Handelsstrategien testen und verfeinern. Im Folgenden finden Sie Antworten auf die Frage, warum ein Trading Demokonto wichtig ist, wie Sie es eröffnen und wie Sie kostenlos mit dem Demo Trading beginnen können.

Was ist ein Demokonto?

Ein Demokonto bei einem Online Broker ist ein virtuelles Konto, das es Nutzern ermöglicht, den Handel mit Finanzinstrumenten wie Aktien, Währungen oder CFDs unter realistischen Marktbedingungen zu simulieren, ohne echtes Geld zu riskieren. Es dient als Möglichkeit, um Handelsplattformen zu testen, Strategien zu üben und sich mit den Marktmechanismen vertraut zu machen.



Besonders für Anfänger ist es eine großartige Gelegenheit, den Einstieg in Investment und Handel zu testen, die Marktbedingungen kennenzulernen und erste Positionen zu eröffnen und zu schließen. Alle Transaktionen und Handelsaktivitäten erfolgen dabei ausschließlich mit virtuellem Kapital, sodass Verluste und Gewinne keine Auswirkungen auf Ihr reales Vermögen haben. Erfahreneren Anlegern ermöglicht ein Demokonto zudem, neue Strategien zu testen, neue Märkte kennenzulernen und sich stetig weiterzubilden.

Ein Demokonto sollte stets im Angebot eines Broker verfügbar sein und Ihnen kostenlos bereitgestellt werden.

Wie funktionieren Demokonten?

Ein Trading Demokonto ist so angelegt, dass es die Möglichkeiten und Funktionalitäten eines echten Handelskontos so real wie möglich widerspiegelt.

Demokonten können zudem auch einen pädagogischen Charakter haben und beinhalten häufig:

Eine Schnittstelle zu den neuesten Marktanalysen

Erklärvideos zu Instrumenten und verfügbaren Werkzeugen

Echte Marktdaten und -kurse für reale Bedingungen ohne Risiko



Mit einem Trading Demokonto können Sie den Handel mit Aktien, Rohstoffen und Edelmetallen ohne Risiko ausprobieren und in der Praxis lernen, wie beispielsweise die Hebelwirkung bei CFD-Instrumenten funktioniert.

Unterschiede zwischen Demokonto und echtem Handelskonto

Während ein Demokonto fast alle Funktionen eines echten Kontos bietet, gibt es einige wesentliche Unterschiede.

1. Die Emotionen: Da kein echtes Geld auf dem Spiel steht, fehlt oft die psychologische Komponente, die beim echten Trading eine große Rolle spielt.

2. Die Ausführungsgeschwindigkeit und Kursstellung: In einem Demokonto können die Kurse und die Geschwindigkeit der Auftragsausführung leicht variieren, da sie nicht von den echten Marktbedingungen beeinflusst werden.

Wie realistisch sind Demokonten?

Ein Demokonto bietet eine realistische Simulation des echten Handels, insbesondere wenn es um die technische Analyse, den Einsatz von Handelsstrategien und das Verstehen von Marktmechanismen geht. Allerdings kann es Unterschiede in der Liquidität und der Reaktion des Marktes geben, da im Demokonto keine echten Transaktionen stattfinden.



Dies sollte bei der Umstellung auf ein Livekonto berücksichtigt werden. Insgesamt ist ein Demokonto dennoch eine hervorragende Möglichkeit, sich auf den echten Handel vorzubereiten und neue Strategien risikofrei zu testen.

5 Gründe, warum man ein Demokonto eröffnen sollte

Wenn Sie sich für die Finanzmärkte interessieren und Geld investieren oder sich im Trading versuchen möchten, gibt es eigentlich keine Gründe, warum Sie KEIN Demokonto nutzen sollten. Um Ihnen jedoch die Entscheidung leichter zu machen, listen wir im Folgenden 5 gute Gründe auf, warum es eine gute Idee ist, das Traden und Investieren in einem Demokonto zu testen:

#1 Erst ausprobieren, dann kaufen

Wie in vielen Lebenslagen ist es wichtig, eine Sache erst einmal auszuprobieren, bevor man sie kauft. Das Prinzip ist anwendbar auf viele Bereiche, wie zum Beispiel den Kauf von Schuhen. Sie sehen gut aus im Regal, aber passen sie auch?

Dasselbe gilt auch für Handelskonten bei einem Broker. Das Angebot sieht gut aus, aber passt es zu Ihren Vorstellungen?



Es gibt kein Tool, das für jeden Anleger gleichermaßen geeignet ist. Deshalb ist es so wichtig, das Konto, die Plattform und das Angebot zu testen, bevor Sie sich entscheiden, Ihr Geld darauf einzuzahlen. Für all das gibt es ein kostenloses Demokonto.

#2 Vorteile und Nachteile erkennen

Dass es bei keinem Handelskonto auschließlich Vorteile gibt, ist sicherlich kein Geheimnis. Selbst wenn die Vorteile überwiegen, kann es dennoch hilfreich sein, sich auch der Nachteile des Angebots oder der Handelsplattform bewusst zu sein, um mögliche Fehler und daraus resultierende Verluste zu vermeiden.



Indem Sie sich im Demokonto mit der Plattform und allen Funktionalitäten vertraut machen, sind Sie auf etwaige Herausforderungen bestens vorbereitet und können schnell reagieren.

#3 Mit der Handelsplattform vertraut machen

Das Demokonto dient nicht nur dem Zweck, das Angebot eines Brokers kennenzulernen, es ist auch die Gelegenheit sich in einer risikofreien Umgebung mit der Handelsplattform vertraut zu machen. Die jeweilige Plattform eines Brokers ist das Herzstück des Angebots.



Die in ihr verfügbaren Funktionen und ihr Aufbau können genauso über Gewinn oder Verlust einer Position entscheiden, wie andere Einflussfaktoren. Insbesondere die Orderausführungsgeschwindigkeit, die Darstellungsmöglichkeiten der Charts und Indikatoren für die technische Analyse können einen erheblichen Einfluss auf Erfolg und Misserfolg im Handel haben.



Mit der hauseigenen Handelsplattform von XTB, der xStation 5, profitieren Sie von einer intuitiven, leicht zu bedienenden Plattform und umfassenden Analyse- und Darstellungsmöglichkeiten. Im 2. Quartal 2024 wurden Orders in der xStation mit einer durchschnittlichen Ausführungszeit von 4 Millisekunden ausgeführt.

#4 Verschiedene Finanzinstrumente kennenlernen

Egal für welche Richtung Sie sich entscheiden: Trading oder Investment. Machen Sie sich zunächst mit den entsprechenden Finanzinstrumenten vertraut. Denn börsengehandelte Produkte, wie Aktien und ETFs, haben andere Funktionen und Eigenschaften als z.B. Derivate, wie Contracts for Difference (CFDs).



Diese sind aufgrund der Hebelwirkung und der Möglichkeit, in beide Richtungen zu handeln, weitaus riskanter als klassische Anlagen und sollten daher mit Bedacht genutzt werden. In einem Trading Demokonto können Sie den Handel mit CFDs testen, Strategien entwickeln und vor allem lernen, wie Sie Stop-Loss-, Take-Profit-, Buy-Limit- oder Sell-Limit-Orders in der Praxis einsetzen können.

#5 Risiken unter Kontrolle behalten

Für Anleger und Trader ist ein gutes Risikomanagement sehr wertvoll. Während der Handel im Demokonto vollkommen risikofrei ist, da Sie nur virtuelles Geld einsetzen, werden Sie ganz anderen Risiken ausgesetzt sein, sobald Sie Ihre ersten Schritte in einem Livehandelskonto machen. Lassen Sie sich daher Zeit, testen Sie Ihre Strategien und lernen Sie, wie Sie auf Schwankungen am Markt reagieren können, bevor Sie Ihr “echtes” Geld investieren.

Ein Demokonto eröffnen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die Eröffnung eines Demokontos ist in der Regel einfach und unkompliziert. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie vorgehen sollten:

Broker auswählen: Wählen Sie einen Broker, der ein Demokonto anbietet und Ihren Anforderungen entspricht. Achten Sie auf Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, verfügbare Märkte und Kundenservice.



Bei XTB haben Sie die Möglichkeit, das Angebot von über 6.500 handelbaren Instrumenten zu testen und die hauseigene Handelsplattform unter realen Marktbedingungen auszuprobieren.

Registrierung: Gehen Sie auf die Website des ausgewählten Brokers und klicken Sie auf die Option zur Eröffnung eines Demokontos. In der Regel müssen Sie einige persönliche Daten angeben, wie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.



Bei XTB finden Sie diese Option oben rechts auf der Startseite unter “Demokonto”.

Download der Handelsplattform: Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zur Handelsplattform des Brokers, die Sie entweder direkt im Browser nutzen oder als Desktop oder Mobile App herunterladen können.

Login und Start: Melden Sie sich mit den bereitgestellten Zugangsdaten an. In der Regel wird Ihnen ein Startguthaben in virtueller Währung gutgeschrieben, mit dem Sie sofort mit dem Handel beginnen können.



Im XTB Demokonto traden Sie mit einem virtuellen Guthaben von 10.000 Euro, damit Sie die Möglichkeit haben, auch große Positionen zu simulieren, so viele Investments zu testen, wie Sie möchten, und auch bei Verlusten noch Guthaben für weitere Tests haben. Sollte Ihnen das voreingestellte Guthaben einmal nicht ausreichen, kann dies ganz einfach durch unsere Kundenberater auf Ihre Wunschsumme hochgesetzt werden.

Erste Schritte: Machen Sie sich mit der Benutzeroberfläche vertraut. Erkunden Sie die verschiedenen Funktionen, analysieren Sie Märkte, setzen Sie Ihre ersten Trades und lernen Sie, wie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders funktionieren.

Nutzungstipps für Einsteiger: So holen Sie das Beste aus Ihrem Demokonto heraus

Bei vielen Brokern ist die Laufzeit des Demokontos begrenzt. Bei XTB haben Sie zum Beispiel 30 Tage nach Registrierung Zeit, sich mit dem Demokonto vertraut zu machen. Nutzen Sie daher diese Zeit, um das beste aus dem Demokonto herauszuholen. Sollten Ihnen die 30 Tage einmal nicht ausreichen, können Sie sich jedoch jederzeit an den Kundenservice wenden, der die zeitliche Begrenzung des Demokontos für Sie aufheben kann.



Das ist insbesondere praktisch, wenn Sie ein Demokonto parallel zu Ihrem Livekonto haben möchten, um neue Ansätze und Strategien erst einmal zu testen.

Setzen Sie realistische Ziele: Auch wenn kein echtes Geld im Spiel ist, sollten Sie Ihr Demokonto so nutzen, als wäre es ein echtes Konto. Dies hilft Ihnen, realistische Handelsgewohnheiten zu entwickeln.

Auch wenn kein echtes Geld im Spiel ist, sollten Sie Ihr Demokonto so nutzen, als wäre es ein echtes Konto. Dies hilft Ihnen, realistische Handelsgewohnheiten zu entwickeln. Dokumentieren Sie Ihre Trades: Führen Sie ein Trading-Tagebuch, in dem Sie Ihre Trades, Strategien und deren Ergebnisse festhalten. Dies hilft Ihnen, Ihre Performance zu analysieren und sich stetig zu verbessern.

Führen Sie ein Trading-Tagebuch, in dem Sie Ihre Trades, Strategien und deren Ergebnisse festhalten. Dies hilft Ihnen, Ihre Performance zu analysieren und sich stetig zu verbessern. Experimentieren Sie mit verschiedenen Strategien: Nutzen Sie die Gelegenheit, verschiedene Handelsstrategien zu testen und herauszufinden, welche am besten zu Ihrem Handelsstil und Ihren Zielen passt.

Nutzen Sie die Gelegenheit, verschiedene Handelsstrategien zu testen und herauszufinden, welche am besten zu Ihrem Handelsstil und Ihren Zielen passt. Lernen Sie, Fehler zu erkennen: Da kein echtes Geld auf dem Spiel steht, ist das Demokonto der ideale Ort, um Fehler zu machen und daraus zu lernen, ohne finanzielle Verluste zu erleiden.

So wichtig es ist, im Demokonto Traden und Investieren zu üben, sollten Sie sich immer vor Augen halten, dass das eigentliche Ziel ist, in ein Livekonto überzugehen und erste echte Investments zu tätigen.

Wann ist der Wechsel vom Demokonto zum echten Trading sinnvoll?

Der Wechsel vom Demokonto zu einem echten Handelskonto ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung jedes Anlegers. Hier sind einige Anzeichen, dass Sie bereit sein könnten:

Konstante Gewinne: Sie erzielen regelmäßig Gewinne im Demokonto und haben eine klare Vorstellung von Ihren Handelsstrategien.

Sie erzielen regelmäßig Gewinne im Demokonto und haben eine klare Vorstellung von Ihren Handelsstrategien. Verständnis der Märkte: Sie haben ein solides Verständnis der Märkte, in denen Sie handeln möchten, und können fundierte Handelsentscheidungen treffen.

Sie haben ein solides Verständnis der Märkte, in denen Sie handeln möchten, und können fundierte Handelsentscheidungen treffen. Kontrolliertes Risiko: Sie setzen konsequent Risikomanagement-Strategien ein, wie das Setzen von Stop-Loss-Orders, und halten sich an Ihren Plan.

Sie setzen konsequent Risikomanagement-Strategien ein, wie das Setzen von Stop-Loss-Orders, und halten sich an Ihren Plan. Emotionales Gleichgewicht: Sie können emotionale Entscheidungen vermeiden und bleiben auch nach Verlusten ruhig und fokussiert.



So bereiten Sie sich mental und finanziell auf den Wechsel vor

Der Übergang zum echten Trading erfordert nicht nur technisches Wissen, sondern auch mentale und finanzielle Vorbereitung:

Mentale Vorbereitung: Seien Sie sich bewusst, dass Verluste unvermeidlich sind und zum Handel dazugehören. Entwickeln Sie eine Routine, um ruhig und analytisch zu bleiben, auch wenn es turbulent wird.

Seien Sie sich bewusst, dass Verluste unvermeidlich sind und zum Handel dazugehören. Entwickeln Sie eine Routine, um ruhig und analytisch zu bleiben, auch wenn es turbulent wird. Finanzielle Vorbereitung: Starten Sie mit einem Betrag, den Sie sich leisten können ,zu verlieren. Setzen Sie sich klare finanzielle Ziele und halten Sie sich an Ihr Risikomanagement.

Starten Sie mit einem Betrag, den Sie sich leisten können ,zu verlieren. Setzen Sie sich klare finanzielle Ziele und halten Sie sich an Ihr Risikomanagement. Schrittweise Umstellung: Erwägen Sie, zunächst nur einen kleinen Teil Ihres Kapitals einzusetzen, um sich an den Druck des Live-Handels zu gewöhnen.

Beispiel für den Übergang vom Demokonto zum Livekonto

Viele erfolgreiche Trader haben ihre Reise mit einem Demokonto begonnen. Ein häufig empfohlener Ansatz ist, sich zunächst auf kleine Positionsgrößen zu beschränken und sich langsam zu steigern, sobald man sich sicherer fühlt. Ein Beispiel könnte sein, dass Sie im Demokonto konsequent mit 10.000 Euro handeln und im echten Konto mit 1.000 Euro beginnen, um den Unterschied in der emotionalen Belastung zu minimieren.

Ein weiterer Ansatz ist es, weiterhin das Demokonto zu nutzen, um neue Strategien zu testen, während Sie parallel im echten Konto handeln. Dies hilft, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig kontinuierlich zu lernen und sich anzupassen.



Darauf sollten Sie bei der Wahl des richtigen Demokontos achten

Die Wahl des richtigen Demokontos ist ein entscheidender Schritt für jeden, der seine Handelsfähigkeiten verbessern oder eine neue Plattform testen möchte. Da nicht alle Demokonten gleich sind, sollten Sie einige wichtige Faktoren berücksichtigen, um das beste Angebot für Ihre Bedürfnisse zu finden.

1. Funktionen der Handelsplattform

Ein gutes Demokonto sollte den vollen Funktionsumfang der echten Handelsplattform bieten. Dazu gehören Zugang zu allen verfügbaren Märkten, Nutzung von Analysewerkzeugen, Charts und technischen Indikatoren. Wenn das Demokonto eingeschränkt ist, kann dies die Fähigkeit beeinträchtigen, realistische Handelsstrategien zu entwickeln und zu testen.

Eine Möglichkeit, die Handelsplattform eines Brokers zu bewerten, ist, auf Auszeichnungen von unabhängigen Vergleichsplattformen zurückzugreifen. XTB hat so zum Beispiel bereits mehrfach Auszeichnungen für das Angebot rund um die Handelsplattform und die mobile App erhalten. Zuletzt mit der Bewertung “Sehr gut” von Börse Online.

2. Realistische Marktbedingungen

Ein qualitativ hochwertiges Demokonto spiegelt die realen Marktbedingungen wider, einschließlich der Ausführungszeiten, Spreads und eventueller Slippage. Einige Demokonten könnten idealisierte Bedingungen bieten, die in der Praxis schwer zu reproduzieren sind. Achten Sie darauf, dass das Demokonto realistische Szenarien abbildet, um eine möglichst realistische Handelserfahrung zu gewährleisten.

Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren

3. Höhe des virtuellen Kapitals

Die Höhe des zur Verfügung stehenden virtuellen Kapitals im Demokonto variiert stark zwischen den Anbietern. Es ist wichtig, ein Demokonto zu wählen, das eine Kapitalhöhe bietet, die den eigenen realen Handelsziele entspricht. Zu viel virtuelles Kapital kann zu riskanten Strategien verleiten, die in der Realität schwer umsetzbar wären.

4. Kundensupport und Bildungsressourcen

Ein Demokonto sollte auch Zugang zu gutem Kundensupport und Bildungsressourcen bieten. Einige Broker bieten Webinare, Tutorials und andere Schulungsmaterialien, die besonders für Einsteiger wertvoll sein können. Überprüfen Sie, ob der Broker umfassende Lernressourcen und Unterstützung bietet, um das Beste aus dem Demokonto herauszuholen.

Bei XTB haben Sie nicht nur Zugriff auf zahlreiche Wissensartikel und tägliche Analysen rund um Investment und Trading, sondern haben auch die Möglichkeit, an bis zu 15 Live-Webinaren pro Woche teilzunehmen, um mehr über das Auf und Ab der Märkte, Analysen vergangener Performances und mögliche zukünftige Entwicklungen zu erfahren.

5. Einfache Umstellung auf ein Livekonto

Für den Fall, dass Sie nach einer Übungsphase in den realen Handel einsteigen möchten, ist es sinnvoll, einen Broker zu wählen, bei dem der Übergang vom Demokonto zum Livekonto reibungslos und unkompliziert ist.

6. Regulierung und Sicherheit des Brokers

Auch wenn es sich bei einem Demokonto um virtuelles Kapital handelt, ist es wichtig, dass der Broker reguliert und vertrauenswürdig ist. Dies ist ein Indikator für die Professionalität und Sicherheit des Anbieters, insbesondere wenn Sie später zu einem Livekonto wechseln möchten. Prüfen Sie, ob der Broker von einer renommierten Finanzaufsichtsbehörde reguliert wird und über positive Kundenbewertungen verfügt.

Doch nicht nur die Sicherheit ist ein wesentlicher Aspekt, den er bei der Wahl des Demokonto Anbieters zu berücksichtigen gilt. Auch die Zufriedenheit und Bewertung des Brokers, sowohl durch Experten als auch durch echte Kunden, ist ein Indikator für dessen Qualität. Als weltweit agierender Online Broker vertrauen bereits über 1 Million Kunden dem Angebot von XTB. Zahlreiche Awards und eine Google Play und Apple Store Bewertung von über 4,6 bestätigen die Zufriedenheit der Kunden alleine in Deutschland.

7. Kosten für das Demokonto

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Wahl eines Demokontos sind die damit verbundenen Kosten. Während die meisten Broker ein Demokonto kostenlos anbieten, gibt es einige, die nach einer bestimmten Zeitspanne oder bei der Nutzung bestimmter Funktionen Gebühren erheben. Diese Kosten können unerwartet und frustrierend sein, insbesondere wenn Sie davon ausgegangen sind, dass das Demokonto vollständig kostenlos ist.

Achten Sie darauf, die Konditionen des Demokontos sorgfältig zu prüfen. Einige Anbieter könnten beispielsweise verlangen, dass Sie ein Livekonto eröffnen und eine Einzahlung tätigen, um das Demokonto weiter nutzen zu können. Andere könnten Gebühren für spezielle Funktionen wie erweiterte Analysewerkzeuge oder den Zugang zu Premium-Ressourcen erheben.

Ein kostenloses Demokonto ohne versteckte Kosten ist in der Regel die beste Wahl, insbesondere wenn Sie noch in der Lernphase sind oder verschiedene Plattformen ausprobieren möchten. Transparenz in Bezug auf die Kosten ist ein Zeichen für die Seriosität eines Brokers, und es ist ratsam, sich für einen Anbieter zu entscheiden, der diese klar und verständlich kommuniziert.

Bei XTB ist das Demokonto in all seinen Funktionen kostenlos und wird auch kostenlos bleiben, damit Sie das Angebot und die Plattform in Ruhe testen und Ihre eigenen Strategien entwickeln können.



Die Vorteile des XTB Demokontos auf einen Blick



Dies sind nur einige Vorteile, die der Handel mit XTB zu bieten hat. Profitieren Sie zudem von einer großen Auswahl von über 6.500 Handelsinstrumenten, niedrigen Kosten und der hauseigenen, intuitiven Handelsplattform xStation 5.

Unterstützt werden Sie durch Ihren persönlichen Kundenberater, der Ihnen zu jeglichen Fragen zur Seite steht. Mit Hilfe unserer regelmäßigen Live-Webinare und Artikeln in unserem Weiterbildungsbereich, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihr Trading zu verfeinern und zu verbessern.

Starten Sie noch heute mit dem kostenlosen Demokonto von XTB.