Die Kryptowährung Dash

Der ursprüngliche Name der Kryptowährung die heute als Dash bekannt ist, war anfänglich XCoin, gefolgt von Darkcoin. In diesem Artikel wird Dash oder auch Digital Cash näher beleuchtet.

Dash oder Digital Cash

Dash ist eine Kryptowährung, die auf einem Open-Source-Code basiert, der im Januar 2014 nach der Spaltung im Bitcoin-Protokoll erstellt wurde. Der Schöpfer von Dash ist Evan Duffield, aber die Kryptowährung erschien am Anfang nicht unter ihrem aktuellen Namen. Der ursprüngliche Name war XCoin, gefolgt von Darkcoin. Erst im März 2015 wurde der Name „Dash” eingeführt - als Anspielung auf „Digital Cash”.

Es war die Grundidee des digitalen Geldes, Zahlungen anonym und schnell abzuwickeln, die den Erfinder von Dash, Evan Duffield, die Arbeit von Satoshi Nakamoto, dem Erfinder von Bitcoin, fortsetzen ließ. Duffield sah Bitcoin nicht als Verwirklichung einer Vision des digitalen Cashs, die eine sehr schnelle Ausführung von Transaktionen zu niedrigen Provisionskosten ermöglichen sollte, was ihn ermutigte, sein eigenes Projekt zu starten. Dieses gewann schnell Anhänger, was Dash zu einer der wichtigsten Kryptowährungen machte.

Die Anzahl der Coins, die maximal „geschürft” (aus dem Englischen „to mine”) werden kann, beträgt 18 Millionen, und ihre Ausgabe sinkt um 7,1 Prozent pro Jahr. So wird geschätzt, dass im Jahr 2150 der Punkt erreicht ist, an dem keine weiteren Coins dieser Kryptowährung geschürft werden können.

Die Entwicklung von Dash konzentrierte sich in erster Linie auf den Datenschutz und die schnelle Abwicklung von Transaktionen. Diese beiden Eigenschaften sind bei dieser Kryptowährung für den Anwender entscheidend. Sobald niedrige Transaktionskosten hinzukommen, entsteht echtes digitales Geld. Deshalb sagen einige, dass Dash eine der wenigen Kryptowährungen ist, die Zahlungskarten - wie EC- oder Kreditkarten - ersetzen könnte.

Dies liegt daran, dass die Transaktionsabwicklung in diesem Projekt von zentraler Bedeutung ist. Niemand möchte sich überhaupt vorstellen, in einem Geschäft oder Restaurant zu bezahlen und etwa zehn Minuten oder mehr auf die Transaktionsbestätigung zu warten. Während wir es gewohnt sind, beispielsweise einen Tag auf einen Geldtransfer zwischen Einzelpersonen zu warten, erfolgen Kartentransaktionen mittlerweile fast schon sofort. Diese Funktionalität wird bei Dash als „InstantSend” bezeichnet.



Dash - InstantSend

Eine der wichtigsten Funktionen von Dash, die eine sofortige Überweisung und Zahlungsbestätigung beinhaltet und nicht länger als ein paar Sekunden dauert, ist das sogenannte „InstandSend”-Verfahren. Obwohl die Nutzung der Option InstantSend eine etwas höhere Provision als bei einer Standardüberweisung erfordert, ist diese im Vergleich immer noch niedrig.

Traditionelle Kryptowährungen benötigen bis zu zehn Minuten oder mehr, damit das Netzwerk feststellen kann, dass die Transaktion sowohl unwiderruflich ist, als auch keinen Versuch darstellt, wieder das gleiche Geld auszugeben, das bereits woanders ausgegeben wurde. Das braucht viel Zeit. Dank des Second-Level-Netzwerks ist dies für Dash kein Problem: Der Einsatz von besonders leistungsstarken dedizierten Servern - den sog. „Masternodes” - ermöglicht erweiterte Funktionen und Entscheidungsfindungen auf der Blockchain.

Masternodes sind nichts anderes als Knoten, die für das gesamte Netzwerk von zentraler Bedeutung sind. Ihre Besitzer müssen über 1.000 Einheiten der Dash-Währung verfügen sowie einen Server mit einem Zugang von mindestens 23 Stunden und eine private IP-Adresse vorweisen.

Um nochmal auf InstantSend zurückzukommen: Masternodes können aufgefordert werden, ein Quorum für eine Abstimmung darüber zu schaffen, ob die eingereichte Transaktion gültig ist oder nicht. Wenn ja, blockieren die Masternodes die Transaktionsdaten und übertragen die Informationen in das Netzwerk, was verspricht, dass die Transaktion später in den geschürften Blöcken berücksichtigt wird.

Die Entwickler von Dash behaupten, dass die InstantSend-Technologie Kryptowährungen wie Dash mit nahezu sofortigen Transaktionssystemen wie Kreditkarten konkurrieren lässt, ohne auf einem zentralen Organ zu basieren.



Vorteile von Masternodes

Die Eigentümer von Masternodes werden für ihre Arbeit zusätzlich belohnt sowie dafür, dass sie zuvor im Besitz von 1.000 Dash-Einheiten auf ihren Konten waren, die wie eine Art Kaution behandelt werden. Ihre Belohnung beträgt 45 Prozent der geschürften Coins, die von den Masternodes-Besitzern erhalten werden. Weitere 45 Prozent kommen zu Kryptowährungsminern, während die Besitzer kompletter Knoten entscheiden können, wofür die restlichen 10 Prozent der geschürften Coins ausgegeben werden. Standardmäßig werden die 10 Prozent für projektunterstützende Zwecke verwendet, aber Eigentümer von Knoten mit besonderer Bedeutung für das Netzwerk haben das Recht, darüber abzustimmen, wofür die Mittel speziell zugewiesen werden.



Dash - PrivateSend

Eine weitere Funktionalität der Masternodes ist das „PrivateSend”-Verfahren. Auch hier ist die Provision etwas höher, ähnlich wie bei InstantSend, die Dienstleistung jedoch bietet im Gegenzug viel mehr Privatsphäre bei ausgeführten Transaktionen von bis zu 1.000 Dash. Masternodes mischen digitale Coins, wodurch es fast unmöglich ist, die gesamte Transaktion zu verfolgen und den Absender oder Empfänger der Gelder zu identifizieren.



Dash - Mining und X11

Laut den Erfindern von Dash werden Online-Transaktionen mit Hilfe des kryptographischen Verfahrens „Proof of Work” gesichert. Innerhalb dieses Prozesses suchen hocheffiziente Computerprozessoren nach Lösungen für ein mathematisch schwieriges Problem, das durch den X11-Algorithmus definiert wird.

Der von Evan Duffield entwickelte X11-Algorithmus basiert auf elf der sichersten kryptographischen Techniken, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Algorithmus bekannt waren. Vor allem sollte der Algorithmus den Energieverbrauch reduzieren und eine bestmögliche Verteilung der Coins gewährleisten. X11 wurde auch entwickelt, um den Schutz vor zukünftigen Schwachstellen zu gewährleisten, die in einer oder mehreren Funktionen entdeckt wurden, im Gegensatz zu Bitcoin, das auf einem einzelnen Algorithmus basiert.



Wie kann man Dash kaufen?

Die Dash-Kryptowährung kann an Kryptowährungsbörsen gegen eine andere Kryptowährung oder eine traditionelle Währung getauscht werden. Sobald Sie Eigentümer von Dash werden, halten Sie die Münzen bzw. Coins in einer elektronischen Geldbörse (dem sog. „Wallet”) und können damit Transaktionen an Orten ausführen, die Dash akzeptieren.

Wenn Sie jedoch lediglich an Spekulationen von Dash-Wertschwankungen interessiert sind, das heißt die Spekulation, ob der Dash-Wert in Zukunft steigen oder Fallen wird, so könnten Sie in Differenzkontrakte investieren, die als CFDs bezeichnet werden. So haben Sie die Möglichkeit sowohl auf steigende als auch auf fallende Preise dieser Kryptowährung zu setzen - ganz ohne Wallet und ohne Dash-Coins besitzen zu müssen. Und das alles bestenfalls mit einem lizenzierten, börsennotierten Broker - für Ihre Sicherheit.