So tätigen Sie Einzahlungen auf Ihr XTB Konto

Lesezeit: 1 Minute(n)

Nachdem Sie Ihr Konto bei XTB eröffnet haben, fehlt nur noch ein Schritt, um Ihr Trading und Investment zu beginnen: Sie müssen Geld auf Ihr Konto einzahlen. XTB bietet mehrere Möglichkeiten zur Einzahlung in Ihr Handelskonto. Hierzu zählen unter anderem Kreditkarteneinzahlungen, Einzahlungen über PayPal und Banküberweisungen. Ihre Einzahlungen können Sie schnell und einfach über den Kundenbereich Mein XTB tätigen. Hier zeigen wir Ihnen, wie das genau funktioniert.

Einzahlungen durchführen Um Geldmittel auf Ihr Handelskonto einzahlen zu können, müssen Sie sich zunächst im Kundenbereich Mein XTB anmelden. Diesen erreichen Sie jederzeit über die XTB-Webseite, indem Sie auf den Button "Login” im oberen rechten Bereich klicken. Nach dem Einloggen klicken Sie anschließend auf den Reiter "Einzahlen“. Die Ansicht sollte der Abbildung oben gleichen. Wählen Sie nachfolgend das Handelskonto, auf das Sie einzahlen möchten sowie die gewünschte Einzahlungsart. Wenn Sie Banküberweisung wählen, werden Ihnen anschließend alle wichtigen Informationen und Bankdaten zur Durchführung der Überweisung angezeigt. Bei den weiteren Einzahlungsmöglichkeiten werden Sie Schritt für Schritt durch den Einzahlungsprozess geführt, um Ihre Einzahlung erfolgreich abzuschließen. In den meisten Fällen - abhängig von der Einzahlungsart und des Bankinstituts - erfolgt die Wertstellung des Einzahlungsbetrags bereits am selben Tag bzw. innerhalb von 24 Stunden.

Einzahlung erfolgt - los geht’s Nachdem Sie erfolgreich Geld auf Ihr Handelskonto eingezahlt haben, können Sie direkt loslegen und ins Trading starten oder Investitionen tätigen. Bei XTB haben Sie die Wahl aus über 6.000 Finanzinstrumenten und können sich so die zu Ihrem Portfolio passenden Anlageinstrumente aussuchen. Bauen Sie sich zum Beispiel einen ETF-Sparplan auf und lassen Sie Ihr Geld einfach & automatisch für sich arbeiten. Bevor Sie sich für die ein oder andere Richtung entscheiden, testen Sie Ihre Strategien zunächst in einem kostenlosen Demokonto. Mit dem Demokonto können sowohl Einsteiger die Märkte risikofrei kennenlernen als auch erfahrene Händler neue Strategien und Instrumente testen.

