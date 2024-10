xStation 5: Preisalarme

Erfahren Sie, wie wichtig es ist, den Preis im Auge zu behalten, warum Sie wichtige technische Ebenen im Auge behalten sollten und wie Sie Cent-Warnungen auf der xStation 5-Plattform einrichten.

In dieser Lektion lernen Sie:

Wie wichtig es ist, bei den Marktbewegungen auf dem neuesten Stand zu sein

Warum es sich lohnt, die relevanten Ebenen zu betrachten und nicht alle Bewegungen

Die Einstellung eines Preisalarms in xStation 5 Alarme auf xStation 5 können Sie automatisch informieren, wenn auf dem Markt wichtige Ereignisse stattfinden, ohne dass Sie den ganzen Tag vor dem Monitor oder Mobiltelefon verbringen zu müssen. Das Einstellen von Preisalarmen auf xStation 5 ist sehr einfach. Sie können Ihren ersten Preisalarm einfach hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste an irgendeine Stelle auf dem Chart klicken und ‘’Preis Alarme’’ klicken: Es erscheint das Fenster ‘’Mitteilungen’’. Sobald Sie das ‘’Mitteilungen’’ Fenster geöffnet haben, können Sie einen neuen Alarm einstellen, indem Sie das Symbol des Instruments, den gewünschten Preis (BID oder ASK) und eine Bedingung, die erfüllt sein muss, um Ihren Alarm zu aktivieren, einstellen. Sie können auch einen Kommentar hinzufügen, wenn Sie möchten. Nach der Konfiguration erscheint Ihr Alarm auf der Liste der ‘’Preis Alarme’’ ganz oben. Sie können den Alarm ganz einfach ändern oder entfernen, wenn Sie auf die Liste der Preisalarme klicken. Sie können alle Alarme aktivieren/deaktivieren, ohne sie zu entfernen.

Alarme unterstützen Sie in der effektiven Verwaltung Ihrer Positionen und der Planung Ihres Arbeitstages als Trader.

