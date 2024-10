Lesezeit: 4 Minute(n)

xStation 5: Marktanalyse - Stimmungen, Top Movers, Heatmaps und Aktien Screener



In dieser Lektion erfahren Sie:



Wie man die Marktstimmung der XTB Kunden auf der ganzen Welt aufruft

Warum der Aktien Screener eines der besten Werkzeuge in der xStation5 ist

Wie Sie mit unseren Heatmaps einen Trend bestimmen

Beim Handel an den Finanzmärkten ist es gut, so viele Informationen wie möglich zu haben. xStation 5 bietet Ihnen einen echten Vorteil bei der Suche nach und der Identifizierung von potenziellen Handelsgelegenheiten. In diesem Tutorial werden wir die einzigartigen Funktionen der xStation5 vorstellen, die Ihnen helfen sollen, besser zu handeln.



Unter der Registerkarte Marktanalyse finden Sie Marktstimmung, Aktien Screener und Heatmap. Die Registerkarten in dieser Funktion sind dazu konzipiert, Ihnen vor dem Handel mehr Einblicke über die Märkte zu ermöglichen.







Marktstimmung



Lassen Sie uns mit dem Sentiment beginnen, das Ihnen zeigt, wie XTB-Händler auf der ganzen Welt in verschiedenen Märkten positioniert sind und wie viel Prozent der Kunden über Long- oder Short-Positionen bei bestimmten Instrumenten verfügen. Sie können Filter anwenden, um verschiedene Instrumente auf der Grundlage ihrer Wertklasse anzuzeigen oder einen bestimmten Markt über die Suchleiste suchen.







Wenn Sie an einer beliebigen Stelle in einem Markt handeln möchten, klicken Sie einfach auf das Symbol ,Trade’ und es öffnet sich eine neue Ordermaske.

Stock Screener



Auf der Registerkarte Stocks Screener können Sie Tausende von Aktien-CFD-Märkten in einer kleineren Liste filtern, basierend auf den von Ihnen vorgegebenen spezifischen Anforderungen wie Marktkapitalisierung, Gewinn pro Aktie, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite, Eigenkapitalrendite und BETA. Es stehen auch viele weitere Filter zur Verfügung, die Sie durch Anklicken der Schaltfläche ‚’’show more filters’’ aufrufen können. Sobald Sie die für Sie wichtigen Filter ausgewählt haben, grenzen Sie die Skalen der einzelnen Filter einfach auf die gewünschten Stufen ein oder erweitern sie, und die Bestandsliste reduziert sich automatisch auf die Stufen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Sie können die Auswahl auch nach Land oder Branche weiter einschränken. Dies ist ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, das Ihnen hilft, ein Unternehmen zu finden, das Ihren Handelsanforderungen entspricht. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie möchten einen Aktien-CFD auf eine Aktie kaufen, die eine Dividende ausschüttet, einen soliden Wertzuwachs erzielt hat und zur IT-Branche gehört. Theoretisch würde das ziemlich lange dauern. In der Praxis benötigen Sie mit xStation 5 nur einen Moment dafür.







Heatmap



Heatmaps zeigen Ihnen an, welche Märkte über mehrere Zeiträume hinweg am stärksten gestiegen oder gefallen sind, und zwar visuell deutlich ansprechender als die ‘‘wesentliche Änderungen’’ Funktion. Je stärker der Markt ist, desto grüner ist er, während die schwächsten Märkte rot gefärbt sind. Über die Dropdown-Menüs können Sie Forex, Aktien und den entsprechenden Zeitraum auswählen und die Heatmap wird automatisch basierend auf diese Filter generiert.



Die Art und Weise, wie die Informationen dargestellt werden, hängt davon ab, ob Sie Forex oder Aktien ansehen. Für den Forex-Markt ist die Kernwährung in der Mitte der Karte gelistet, und die Märkte, die im Vergleich dazu am meisten gestiegen sind, sind auf der linken Seite rot eingefärbt, während die Märkte, gegenüber denen sie stärker ist, auf der rechten Seite in grün stehen. Betrachtet man zum Beispiel die Währung USD, sieht man, dass sie im Verlauf der letzten Woche gegenüber den Währungen links gestiegen, aber gegenüber den Währungen rechts gefallen ist. Wie können wir wir uns das zu nutzen machen? Stellen Sie sich vor, es ist der dritte Tag in Folge, an dem der USD Verluste gegenüber dem JPY verzeichnet hat. Sie werfen einen Blick auf den Chart, um zu sehen, wie sich der USDJPY in den nächsten Tagen entwickeln könnte. Die Wertveränderung, die Sie beim USDJPY bemerkt haben, hat gezeigt, dass der Abwärtstrend ungebrochen sein könnte, und wenn es sich durch das bestätigt, was im Chart vorgeht, können Sie dies nutzen, um eine Position zu öffnen.

Bei Aktien werden die Aktien nach Branchen gruppiert, wobei die Blockgrößen auf der Grundlage der Marktkapitalisierung ermittelt werden. Deshalb hat Apple im Vergleich zu Hewlett Packard einen größeren Block. Die stärksten Aktien sind wie bisher grün gefärbt, die schwächsten sind rot, je nach Zeitrahmen. Wenn Sie auf die entsprechende Aktie klicken, erscheint ein Popup-Fenster, das die Kursentwicklung der Aktie im Vergleich zum Rest der Branche anzeigt. Um auf einem beliebigen Markt zu handeln, klicken Sie einfach doppelt auf das Instrument und ein neues Orderfenster erscheint.



Denken Sie daran, dass die Marktanalyse auf Wahrscheinlichkeit basiert und dass nach einem der drei Hauptprinzipien der technischen Analyse die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sich der Markttrend fortsetzt als umgekehrt. Dies bedeutet, dass das Werkzeug ‘‘Wesentliche Änderungen’’ zur Trenderkennung verwendet werden kann. Damit können Sie schnell und effizient fundierte Handelsentscheidungen treffen.