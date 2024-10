Kusama - Wie kann ich in Kusama investieren?

Lesezeit: 9 Minute(n)

Kusama ist für die Verbesserung der Polkadot-Blockchain bekannt. Werfen wir einen Blick auf die anderen Funktionen und Aussichten, die dieses Projekt zu bieten hat.

Kusama ist für die Verbesserung der Polkadot-Blockchain bekannt. Werfen wir einen Blick auf die anderen Funktionen und Aussichten, die dieses Projekt zu bieten hat.

Dank der Entwicklung der Blockchain-Technologie wurden bis heute fast 15 000 Kryptowährungsprojekte ins Leben gerufen. Allerdings haben nur einige von ihnen echte Anwendungen. Ein Bruchteil dieser Zahl ist eine wirksame Antwort auf das wachsende Interesse und die Anforderungen, die der Trend zum dezentralen Finanzwesen an die Welt stellt.

Eine der von Anlegern und Entwicklern fortschrittlicher Finanztechnologien häufig genutzten Kryptowährungen ist Kusama, deren Schöpfer über langjährige Erfahrung in der Branche beim Aufbau der größten Projekte verfügen. Die Kusama-Kryptowährung war eine der ersten, die den Bau von revolutionären "Parachains" oder Testversionen der Blockchain ermöglichte. Dadurch können die Erfinder neuer Lösungen die Funktionsweise ihres Systems überprüfen, bevor es dem breiten Publikum der Technologie zur Verfügung gestellt wird. Dank der Kusama-Lösungen haben die Projekte eine größere Erfolgschance und werden als verfeinerte und getestete Lösungen zur Verfügung gestellt.

Die Macher haben dafür gesorgt, dass das Projekt eine echte Testumgebung für Tausende von erstellten Anwendungen und Lösungen in der Blockchain-Branche ist. In diesem Artikel erfahren Sie, was Kusama-Krypto ist, wofür sie verwendet wird und wie ihr Wert in Zukunft steigen kann.

Was ist Kusama?

Kusama ist ein Netzwerk innerhalb der Polkadot-Blockchain. Polkadot verbindet ein Netzwerk von kollaborativen Projekten, die unter anderem Lösungen für den wachsenden Trend der dezentralen Finanzen anbieten. Mit Kusama können Entwickler mit neuem Code und Anwendungen experimentieren, bevor sie in das Hauptnetzwerk integriert werden.

Kusama kann somit als eine Plattform für die Erstellung und das Testen früher Versionen von Projekten beschrieben werden, die innerhalb der Polkadot-Blockchain entwickelt wurden. Das Kusama-Netzwerk hat seine eigene Kryptowährung, die auf dem Kryptowährungsmarkt gehandelt wird. Durch die Schaffung einer Testumgebung ermöglicht Kusama sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Entwicklern, flexibel zu sein und innovative Ideen in die Welt der modernen, dezentralisierten Finanzen einzuführen. Das System ist flexibler als das von Polkadot, dank des Einsatzes sogenannter Parachains (benutzerdefinierte Blockchain-Varianten). Parachains ermöglichen es neuen Startups mit kleinen Budgets, die von ihnen geschaffenen Plattformen zu niedrigen Gebühren zu testen.

Kusama ist im Besitz der Gemeinschaft, die das Netzwerk nutzt, und seine Leitung erfolgt durch eine Abstimmung aller Plattformnutzer und Token-Inhaber. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Teilnehmer ein Mitspracherecht bei der Entwicklung des Netzwerks hat. Kusama ist eine Umgebung, in der innovative Technologien in der Finanzwelt eingeführt werden, von denen einige eine Chance auf breite Akzeptanz haben, indem sie in das Hauptnetzwerk von Polkadot implementiert werden.

Das Projekt wurde 2016 vom Polkadot-Netzwerk ins Leben gerufen und nach dreijähriger Arbeit der Entwickler im Jahr 2019 gestartet. Zu den Netzwerkentwicklern gehörten Gavin Wood, Robert Habermeier und Piotr Czaban. Gavin Wood ist bekannt als einer der Gründer der weltweit zweitgrößten Kryptowährung Ethereum und der Erfinder einer Programmiersprache namens Solidity, die derzeit zum Schreiben von speziellen, beliebten dezentralen Anwendungen (dApps) auf der Ethereum-Plattform verwendet wird.

Merkmale von Kusama

Die Kryptowährung hat mehrere erwähnenswerte Eigenschaften. Kusama funktioniert als unabhängiges Ökosystem innerhalb des größeren Polkadot-Ökosystems. Die Netzwerkstruktur ist fest mit Polkadot verflochten.

Kusama bietet eine professionelle Testumgebung für Entwickler von neuen Projekten und Finanzlösungen;

Dies macht Kusama zu einer revolutionären Plattform, von der aus die Besten und raffiniertesten Lösungen in das Polkadot-Ökosystem implementiert werden;

Die Möglichkeit der Umwandlung von Polkadot in Kusama (Kusama Claims). Dies ermöglicht denjenigen, die mehr Potenzial in einem Netzwerk sehen, das eine große Anzahl innovativer Lösungen vereint, von Polkadot zu Kusama zu wechseln.

Kusama ermöglicht es, einen Platz (Slot) in einer Parachain zu bekommen (es ist notwendig, einen Test innerhalb von Kusama zu starten). Die Plattform stellt Parachains durch Auktionen oder "Parathread" zur Verfügung, bei denen Slot-Käufer für den Zugang bezahlen.

Die Kryptowährung bietet Online-Einsätze, denn die Anforderungen dafür sind niedriger als bei Polkadot, was ebenfalls einige Investoren anlocken. Der Einsatz erfolgt in Kryptowährungen, die nach einem Modell funktionieren, das als Proof of Stake bekannt ist. Die Tokens der Nutzer, die Staker werden möchten, werden im Netzwerk gesperrt und zur Validierung nachfolgender Transaktionen verwendet. Diejenigen, die ihre Tokens blockieren (sie können sie dann nicht verkaufen), werden belohnt, wenn weitere Blöcke genehmigt werden. So kann ein passives Einkommen erzielt werden. Die Stakeholder beeinflussen die Entwicklung des Netzwerks, indem sie über wichtige Themen für die Plattform abstimmen können.

Kusama bietet eine Nominator-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, durch die Festlegung von Belohnungssätzen für Validatoren zu verdienen.

Risiken von Kusama

Das Risiko der Kusama-Kryptowährung liegt vor allem in der Unberechenbarkeit und Volatilität des Kryptowährungsmarktes. Preisschwankungen von mehreren zehn Prozent sind ganz normal.

Ein weiteres Risiko liegt in der Bitcoin-Kursentwicklung, die von vielen verschiedenen mikro- und makroökonomischen Faktoren beeinflusst wird, wie zum Beispiel:

Entscheidungen von Regulierungsbehörden und Regierungen in Bezug auf Kryptowährungen

wirtschaftliche Prosperität

allgemeine Anlegerstimmung

Bullenmarkt-Zyklen

Bewegungen der großen Bitcoin-Inhaber (sogenannte Wale)

Kursbewegungen des NASDAQ-Technologie-Index

Das Verhalten von Kusamas Hauptplattform, dem Polkadot-Ökosystem, ist ebenfalls ein wichtiges strategisches Risiko. Obwohl Polkadot in den letzten Jahren mit spektakulärem Erfolg eine Gemeinschaft von Investoren und Entwicklern aufgebaut hat, die darauf dezentralisierte Anwendungen entwickeln, ist es sehr schwer vorherzusagen, ob es dadurch seine Position in der riesigen Konkurrenz langfristig halten kann. Der Rückgang der Popularität von Polkadot kann durch folgende Faktoren beeinflusst werden:

Verstopfung der Netze;

wachsende High-Tech-Konkurrenz;

ein Rückgang der Popularität und des Zustroms von Entwicklern;

Vorteile und Anwendungsfälle

Kusama arbeitet auf vielen Ebenen eng mit der Polkadot-Blockchain zusammen. Es handelt sich jedoch nicht um dasselbe Projekt und die Anwendung ist unterschiedlich.

Kusama Vorteile:

Technologisch fortgeschrittenes, neues Projekt;

Möglichkeit, die "Parachain"-Implementierung leicht einzugeben;

Geringe Bindungsanforderungen für Validierer;

Sehr schnelle Iteration (geringeres Risiko der Netzverstopfung) und niedrige Strafen für das Abschneiden in der Blockchain.

Anwendungsfälle:

Startup im frühen Entwicklungsstadium;

Experimentelle Ideen und Veränderungen;

Experimentelle Plattform für die Entwicklung von Polkadot;

FinTech-Anwendungen.

Polkadot Vorteile:

Blockchain-Stabilität und hohe Sicherheit;

Hohe Belohnungen für Validierer im Ökosystem;

Effektives und systematisches Blockchain-Management durch Entwickler.

Anwendungsfälle:

Neue Finanzanwendungen (FinTech);

Upgrades und professionelle Hilfe bei der Entwicklung von Anwendungen im Frühstadium;

Hochwertige Anwendungen, die hohe Sicherheit und Stabilität erfordern

Bereitstellung von Lösungen für Unternehmen und B2B

Kusama-Preisauslöser

Die Aussichten für die Blockchain-Branche sind beträchtlich, was von einer ganzen Reihe großer Finanzinstitute auf der ganzen Welt wie Wells Fargo, Morgan Stanley und KPMG bestätigt wurde. Es ist daher denkbar, dass eine Plattform, die es ermöglicht, Parachains vor ihrer Einführung zu testen, und die Möglichkeit einer weitreichenden Einführung an Popularität und Wert gewinnen könnte. Kusama, welches im Laufe der Jahre von Branchenexperten weiterentwickelt wurde, ist eine solche Plattform.

Die wichtigsten Faktoren, die den Preis von Kusama in Zukunft positiv beeinflussen könnten, sind:

das Wachstum der Blockchain-Branche, der FinTech-Technologie und der NFT-Branche (unteilbare Token)

steigende Popularität der Haupt-Blockchain Polkadot;

signifikante Zunahme der Nutzung von Anwendungen, die auf der Kusama-Plattform basieren, im modernen Finanzwesen;

der Anstieg von Kryptowährungs-Startups und Technologieprojekten in der Welt der dezentralen Finanzen;

die steigende Anzahl von Kusama-Token-Nutzern (dadurch wird die Anzahl der Kryptowährungsverkäufer sinken) und die wachsende Aktivität der Netzwerkbenutzer.

Zunahme der Aktivität des Kusama-Netzwerks

Handel mit Kusama-Kryptowährungen

Sie haben die Möglichkeit, Kusama CFD auf unserer Plattform xStation zu handeln.

Der Handel mit Kusama ist spekulativ und nur die Bewegungen des Kurses sind relevant. Sie können mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen, indem Sie Transaktionen mit Kusama CFD (Contract for Differences) eingehen und den finanziellen Hebel nutzen. Bei dieser Art von Kontrakt handelt es sich um einen Finanzkontrakt, bei dem die Differenzen im Abrechnungspreis zwischen dem offenen und dem geschlossenen Handel bezahlt werden, ohne dass eine physische Lieferung der gehandelten Instrumente erfolgt.

Der Kusama-Handel spricht risikobewusste Händler und Spekulanten noch mehr an als jedes andere CFD-Instrument, da die Preisschwankungen auf dem Kryptowährungsmarkt auch ohne Hebelwirkung massiv sind. Der finanzielle Hebel gibt den Anlegern eine Chance, kann aber auch zu größeren Verlusten führen.

Kryptowährung CFD auf xStation bietet die Vorteile von null Gebühren und Kommissionen, niedrigem Spread und der Möglichkeit, einen finanziellen Hebel einzusetzen. Die einzigen Kosten sind Swap-Punkte, die jeden Tag nach 00:00 Uhr nachts auf das Ergebnis der eröffneten Position angerechnet werden.

Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren

Dank der Hebelwirkung erfordert der Handel auf den Kusama-Preis nur einen bestimmten Prozentsatz der gesamten Position. Bei einem Hebel von 1:2 haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, einen Kontrakt von 10 000 USD mit einer Marge von nur 5000 USD zu eröffnen.

Kusama CFD gibt Ihnen die Möglichkeit, sich dem aktuellen Marktpreis der größten Kryptowährung auszusetzen, ohne dass Sie ein spezielles Konto auf dem Kryptowährungsmarktplatz einrichten müssen und ohne komplizierte Methoden der Geldeinzahlung.

Der CFD-Handel auf Kusama Crypto bietet auch die Möglichkeit, Short-Positionen zu eröffnen, mit denen Händler Geld verdienen, wenn der Preis fällt und der Kryptomarkt im roten Bereich ist. Dies ermöglicht Ihnen, viele verschiedene Strategien während der Handelssitzungen in Abhängigkeit vom Kusama-Preis zu implementieren. Wir bieten auch viele verschiedene Indikatoren auf unserer Handelsplattform an, wie z.B. RSI 'Relative Stärke Index' oder Fibonacci-Levels und viele mehr. All diese Indikatoren können Ihren Handel noch effizienter machen.

Der traditionelle Weg, um Kusama zu kaufen und zu investieren, ist der Kauf von Kryptowährungen an Kryptobörsen, aber die zunehmende Häufigkeit von organisierten Hacking-Angriffen und Problemen mit Auszahlungen ermutigt neue Investoren nicht, Konten an Kryptobörsen zu eröffnen.

Kusama Krypto-Preis

Der Markt für Kryptowährungen ist sehr volatil und die Preise selbst der besten Projekte können sich leicht um mehrere Dutzend Prozent ändern. Deshalb ist es so wichtig, den Preis im Auge zu behalten. Bei xStation bieten wir Echtzeit-Kurse für Kusama an, die einen aktiven Handel zu jeder Tages- und Nachtzeit ermöglichen.

Kusama Handelszeiten

Wie sieht es mit den verfügbaren Handelszeiten aus? Diese Information ist besonders für Daytrader wichtig. Trading Kusama ist 7 Tage pro Woche 24 Stunden pro Tag verfügbar mit einer technischen Pause am Freitag, die von 00:05 CET bis 04:30 CET in der Nacht von Freitag auf Samstag beginnt. Der Spotpreis ist statisch, wenn der Markt geschlossen ist. Zu allen anderen Zeiten sind die Preise ständig in Bewegung.

Die beste Zeit für den Handel mit Kusama-Kryptowährungen ist in Zeiten mit sehr hoher Liquidität, wenn die Marktvolatilität höher ist.

Wenn es einen hohen Umsatz auf dem Markt gibt und das Handelsvolumen steigt, nimmt auch die Volatilität zu. Dies kann durch die Veröffentlichung wichtiger Nachrichten über Kryptowährungen, Vorschriften, Informationen aus der Presse oder sogar durch einen fallenden oder steigenden Bitcoin-Preis beeinflusst werden.