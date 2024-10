MetaTrader 4: Terminal

Lesezeit: 3 Minute(n)

Das Modul ‚Terminal’ befindet sich am unteren Rand der Plattform MT4. Hier erfahren Sie, wie das Terminal zu Ihrem Trading beitragen kann.

Neue Konten auf MT4 nicht mehr verfügbar Bitte beachten Sie, dass XTB die Eröffnung oder Einmeldung neuer Konten auf der MT4-Plattform nicht mehr zulässt. Die einzige verfügbare Plattform für neue Konten ist die xStation. Sollten Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Entdecken Sie die Vorteile der xStation-Plattform, indem Sie hier klicken.



In dieser Lektion lernen Sie: Etwas über das Terminal und seine Funktionen

Eine Position zu schließen und zu bearbeiten

Was ein Deckungsniveau ist und wie es berechnet wird Das Modul ‚Terminal’ befindet sich am unteren Rand der Plattform MT4. Mit Ihm können Sie alle Ihre Handelsaktivitäten, Pending Orders, den Verlauf des Trading-Kontos, Bargeldaktionen, Gesamtkontostand, Kapital sowie Ihre Deckung verwalten und überwachen. Das Terminal dient als Ihr Haupthandelszentrum, daher sehen wir es uns genauer an. Ein gutes Verständnis der Funktionsweise hilft Ihnen, langfristig erfolgreich zu handeln.



Registerkarte "Trade"



In der ersten Registerkarte „Trade" können Sie alle Details Ihrer Positionen sehen, sowohl der offenen als auch der schwebenden. Details wie:

Order: Die einzigartige Ticketnummer des Trades, als Verweis, wenn Sie irgendwelche Fragen zum Trade haben.

Time: Der Zeitpunkt, zu dem die Position eröffnet wurden

Type: Hier wird Ihr Ordertyp angezeigt. ‚Buy’ steht für eine Long-Position, ‚sell’ steht für eine Short-Position. Pending Orders werden ebenfalls hier angezeigt.

Size: Die Menge der Lots.

Symbol: Name des gehandelten Instruments.

Price: Kurs, zu dem die Position eröffnet wurde.

SL/TP: Stop-Loss- und Take Profit-Niveaus, falls festgelegt.

Price: Der aktuelle Marktpreis – nicht zu verwechseln mit dem Eröffnungspreis.

Commission: Die Kosten für das Eröffnen der Position, falls berechnet.

Swap: berechnete oder hinzugefügte Swap-Punkte.

Profit: aktueller Gewinn/Verlust der Position. Unten sehen Sie eine Übersicht über Ihr gesamtes Trading-Konto:

Balance: Der Geldbetrag, der sich vor dem Eröffnen von Positionen auf Ihrem Konto befindet

Equity: Ihr Kontostand plus dem Gewinn/Verlust Ihrer offenen Positionen

Margin: Wie viel Geld zurückgelegt wurde, um die offenen Positionen zu sichern

Free margin: Die Differenz zwischen Ihrem Kontokapital und der Deckung, die zurückgelegt wurde, um offene Positionen abzudecken. Dies ist der zur Verfügung stehende Betrag, um neue Trades abzuschließen.

Margin level: Das Verhältnis von Kapital zu Deckung, eine integrierte Sicherheitsbremse von MT4# Es gibt zwei wichtige Niveaus, an die Sie bei Ihrer Deckung denken müssen.



Erreicht das Deckungsniveau (Marginlevel) Ihres Kontos 100 %, können Sie Ihre offenen Positionen noch schließen, aber Sie können keine neuen Positionen mehr eröffnen. Dies nennt man eine 100 %-Deckung. Deckungsniveau = (Kapital / Deckung) x 100

Bei XTB ist das Schießen Ihres Deckungsniveaus auf 50 % festgelegt. Das bedeutet, wenn Ihr Deckungsniveau unter dieses Niveau fällt, beginnt die Plattform, Ihre Verlustpositionen automatisch zu schließen. Dies ist ein automatischer Sicherheitsmechanismus zum Schutz Ihres Guthabens und um ein stärker Werden der Verluste zu vermeiden. Begonnen wird mit dem Schließen der größten Verlustposition. Das Schließen wird beendet, wenn Ihr Deckungsniveau wieder auf mindestens 50 % steigt.



Account History



Das Fenster Terminal hat auch eine Reihe von hilfreichen Lesezeichen, das zweitwichtigste davon ist sicherlich die ‚Account History’, der Kontoverlauf.

Sie können alle Ihre vergangenen Handelsaktivitäten anzeigen und analysieren und für einen bestimmten Zeitraum einen Bericht erstellen.

Alles was Sie benötigen, an einer Stelle. Bei unserer fortschrittlichsten Plattform xStation 5 haben wir noch mehr Funktionen hinzugefügt, beispielsweise die Handelsstatistik. Dadurch wird die Plattform noch effektiver. Veröffentlicht von: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A

