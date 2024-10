xStation 5: Technische Analyse in der Plattform

Finden Sie heraus, welche technischen Analysetools auf xStation5 verfügbar sind, wie Sie eine Trendlinie und Kurskanäle auf xStation5 zeichnen.

xStation 5: Technische Analyse

In dieser Lektion lernen Sie:

Die beliebtesten technischen Indikatoren kennen

Welche technischen Indikatoren in der xStation5 verfügbar sind

Wie Sie den Markt mit unserer modernen Plattform analysieren Für technische Analysten ist der Chart eines der wichtigsten Instrumente, um Handelsentscheidungen zu treffen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie Ihre Handelsplattform an Ihren Stil und Ihre Vorlieben anpassen. Technische Analysewerkzeuge / Anpassung der Symbolleiste

Die xStation 5 verfügt über eine breite Palette von Chartanalyse-Werkzeugen, mit denen Sie eine fortschrittliche Handelsstrategie aufbauen können. Folgende Werkzeuge stehen zur Verfügung: Mehr als 34 Indikatoren

Trend- und andere Linien

Abstandsgetreuer Kanal

Formen

Fibonacci-Werkzeuge

Andrew’s Pitchfork

Speedline

Gann Fan

Labels

Elliott Waves Werkzeuge

Harmonische Formation (XABCD)

Chartvergleiche Sie finden diese Werkzeuge auf der linken Symbolleiste des Charts. Darüber hinaus können Sie die Symbolleiste an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie nur die von Ihnen verwendeten Analysewerkzeuge einstellen. Um die Symbolleiste anzupassen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie ‘’Symbolleiste Anpassen’’. In diesem Fenster können Sie die Werkzeuge, auf die Sie schnell zugreifen möchten, markieren oder die Markierung aufheben. Um alle verfügbaren Tools zu finden, scrollen Sie einfach im Fenster herunter und markieren Sie was Sie behalten möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf Anwenden. Jetzt ist Ihre angepasste Symbolleiste bereit. Lassen Sie uns die beliebtesten Indikatoren kurz ansehen. Kreuz Das Kreuz ermöglicht es Ihnen, den gewählten Chart genauer zu betrachten und Elemente wie den offenen, geschlossenen, maximalen und minimalen Preis in einem bestimmten Zeitintervall zu analysieren. Mit dem Kreuz können Sie auch die Länge der Bewegung in Pips oder Zeit messen und sehen, wie viele Kerzen die Bewegung dauerte. Halten Sie einfach die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie das Kreuz.

Linien und Kanäle Damit können Sie Ihre Analyse zeichnen und das, was Ihrer Meinung nach in Bezug auf Trendlinien und Channels als nächstes geschieht. Dies ist eines der grundlegendsten ,aber auch eines der beliebtesten, technischen Analysewerkzeuge. Es ermöglicht uns, Aufwärts- oder Abwärtstrends zu erkennen, indem wir sie auf die Höchst- bzw. Tiefstpreise anwenden. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren Andrews Pitchfork Für fortgeschrittene Trader ist Andrews Pitchfork ein beliebtes Hilfsmittel, um mögliche Unterstützungs- und Widerstands-Level anzuzeigen. Regressionsgerade Dies ist eine einfache Linie, die alle einzelnen Datenpunkte am besten approximiert. Regression wird häufig verwendet, um festzustellen, wie viele spezifische Faktoren die Kursentwicklung eines Instrumentes beeinflussen. Fibonacci Retracement Dies ist ein wirksames und beliebtes Werkzeug, das die potenziellen Rücksetz-Niveaus der ursprünglichen Kursbewegung eines Marktes aufzeigt. Fibonacci Retracements verwenden horizontale Linien, um Widerstands- oder Unterstützungsbereiche auf wichtigen Niveaus anzuzeigen. Elliott Waves Ein wichtiger Grundsatz bei diesem Indikator ist, dass auf jede Aktion eine Reaktion folgt. Fünf Wellen bewegen sich in Richtung des Haupttrends, gefolgt von drei Korrektur-Wellen (eine 5-3-Bewegung). Eine 5-3-Bewegung schließt einen Zyklus ab – dies hilft Tradern, das Verhalten bestimmter Märkte innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens zu verstehen.



Sie können auch einfache Grafiken verwenden, um Charts zu analysieren: Verwenden Sie Pfeile, Rechtecke, Ellipsen und Dreiecke. Am unteren Rand der Symbolleiste haben Sie die Möglichkeit, ein Text-Label oder eine sichtbare Ebene zu setzen, um das, was Sie auf einem Chart sehen möchten, hervorzuheben oder mit anderen Märkten zu vergleichen Sie können Korrelationen zwischen Instrumenten anzeigen, aber denken Sie daran, Ihre Charts sauber und verständlich zu halten, damit Sie Gelegenheiten leicht erkennen können. Jetzt haben wir die Analysewerkzeuge der xStation 5 beschrieben, die Sie ab jetzt bei Ihrer täglichen Marktanalyse verwenden können.



