Moonbeam - Wie kann ich in Moonbeam investieren?

Moonbeam ist ein interessantes Hightech-Projekt, das das Potenzial hat, die Fähigkeiten von Ethereum- und Polkadot-Blockchains zu kombinieren. Es lohnt sich, über die Krypto-Funktionen von Moonbeam zu lesen.

Was ist Moonbeam (GLMR)?

Moonbeam ist ein Projekt, das Entwicklern die Möglichkeit bietet, Lösungen anzubieten, um die Möglichkeiten des Ethereum-Netzwerks zu erweitern. Das Moonbeam-Netzwerk erreicht dies durch eine EVM-Implementierung und API, die mit der Web 3.0-Technologie kompatibel ist und Brücken zu bestehenden Projekten im Ethereum-Ökosystem schlägt.

Mit diesen Lösungen können Entwickler, die am Moonbeam-Netzwerk arbeiten, bestehende Ethereum-"Smart Contracts", die in Solidity-Code geschrieben sind, und dezentrale Anwendungen mit wenigen Änderungen auf Moonbeam übertragen. Das ist in der Tat ziemlich kompliziert, denn das Projekt wurde 2021 gegründet und hat große Ambitionen. Moonbeam soll schließlich auch mit dem Polkadot-Netzwerk kompatibel sein, indem dort eine separate so genannte "Parachain" geschaffen wird, ähnlich wie bei der Kusama-Kryptowährung. Dies wird es dem Netzwerk auch ermöglichen, die sichere Kette von Polkadot zu nutzen und sich in Anwendungen zu integrieren, die auf dieser Blockchain aufbauen.

Es ist erwähnenswert, dass Ethereum und Polkadot zu den größten Kryptowährungen der Welt gehören und die Aktivität der Entwickler (Schöpfer dieser Systeme) und ihrer Nutzer ständig wächst. Dies ermöglicht es der Moonbeam-Kryptowährung, weiter an Wert zu gewinnen, da sowohl Ethereum- als auch Polkadot-Projekte entwickelt werden. Moonbeam bietet eine Umgebung für den Aufbau dezentraler Anwendungen und die Verarbeitung von "Smart Contracts", die zu den revolutionären Blockchain-Technologien zählen. Das Projekt kann Vermögenswerte von Nutzern in mehr als einer Blockchain kombinieren. Mit der Cross-Chain-Unterstützung wird Moonbeam es der Anwendung ermöglichen, ihre Reichweite zu vergrößern.

Bestehende Smart-Contract-Plattformen sind auf die Unterstützung von Nutzern und Vermögenswerten auf einer bestimmten Kette ausgelegt. Mit der kettenübergreifenden Smart-Contract-Funktionalität von Moonbeam können Entwickler die Reichweite ihrer Anwendungen auf neue Nutzer und Vermögenswerte auf einer anderen Blockchain ausweiten.

Anwendungsfälle und Funktionen des Ökosystems

Die Technologie entwickelt sich ständig weiter, und dank der Blockchain-Industrie könnte die Finanzwelt im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung einen großen Wandel erleben. Aus diesem Grund folgen Kryptowährungen wie Moonbeam, die über dezentralisierte Finanzierungsformen genutzt werden, diesen Veränderungen. Trotz der Komplexität der Cross-Chain-Technologie haben wir uns entschlossen, einige der Funktionalitäten und Möglichkeiten des Moonbeam-Netzwerks vorzustellen. Die Moonbeam-Kryptowährungstechnologie ist auf Ethereum und letztlich auch auf das Polkadot-Ökosystem ausgerichtet. Das Projekt bietet:

Blockchain-übergreifende Lösungen, die die Kommunikation zwischen unabhängigen Systemen ermöglichen (Ethereum, Polkadot);

Interoperabilität und Dezentralisierung (keine Zensur oder externe Regulierung);

"Demokratische" Steuerung des Netzwerks durch Abstimmung der Entwickler über Änderungen innerhalb des Netzwerks in einem System. Das wird On-Chain-Governance genannt;

Die Möglichkeit des Einsatzes von passivem Einkommen mit einem GLM-Token im Moonbeam-Netzwerk;

Verwendung von EVMs, damit "intelligente Verträge" zwischen Blockchains migriert werden können;

Unterstützung für neue Asset-Typen und Nutzer über zwei oder mehr Blockchains hinweg;

Verarbeitung von "intelligenten Verträgen" in mehr als einer Blockchain;

Erweiterung, Kommunikation und Integration zwischen Parachains, also "Blockchain"-Testumgebungen;

Möglichkeiten für Entwickler durch das erweiterte Substrate Ecosystem;

Abwicklung von fortgeschrittenen Finanzoperationen;

Auslagerung des Hauptnetzwerks von Ethereum oder Polkadot aufgrund geringerer Kosten und hoher Skalierbarkeit des Netzwerks;

Ausdehnung der Kette auf die Kryptowährung Polkadot und die darauf aufbauenden Projekte

Entwickler, die 'Smart Contracts'-Projekte auf der Polkadot-Blockchain aufbauen, können Moonbeam nutzen, um:

die Reichweite der gebauten Test-"Parachains" zu erweitern;

die Vorteile nicht verfügbarer oder begrenzter Funktionen des Polkadot-Ökosystems zu nutzen;

die Vorteile des umfangreichen und verfeinerten Entwicklersystems von Ethereum zu nutzen.

Die Moonbeam-Kryptowährung enthält auch viele Funktionen für Entwickler von dezentralen Anwendungen:

Die Möglichkeit, die in der Polkadot-Blockchain-Parachain entwickelte Funktionalität anzuwenden und Nutzer und Projekte von einer anderen Blockchain zu erreichen;

Erleichterung des Aufbaus einer Plattform zur Verarbeitung von "intelligenten Verträgen" (Komposition in einer der Polkadot- oder Ethereum-Blockchains unter Verwendung von Moonbeam und der Substrate-Sprache als Integrator)

Moonbeam kombiniert einfache, bewährte und schnelle Smart-Contracts-Lösungen in Ethereum. Gleichzeitig kann es von Netzwerkeffekten auf der Grundlage von Polkadot profitieren, wodurch ein Synergieeffekt entsteht.

Künftige Preisauslöser für Moonbeam (GLMR)

Moonbeam (GLMR) ist ein technologisch fortschrittliches Krypto-Projekt, das von der zunehmenden Popularität der Blockchain-Technologie profitieren kann. Wenn seine Entwicklung ähnlich verläuft wie die Entwicklung des Internets in den 1990er Jahren, können wir davon ausgehen, dass wir erst am Anfang seiner Reise stehen.

Darüber hinaus könnten die Popularität und der Preis von Moonbeam aufgrund der hunderten dezentralen Anwendungen, die im Ethereum- und Polkadot-Ökosystem zusammen entwickelt werden, steigen. Die Entwicklung der Smart Contracts und die neuesten Trends auf dem Kryptowährungsmarkt können Moonbeam bei seiner Entwicklung helfen und den Kryptopreis erhöhen.

Der Kryptowährungsmarkt neigt dazu, extrem volatil zu sein, da er, wie jede neue Technologie, viele Spekulanten und Händler anzieht, die auf kurzfristige große Marktbewegungen setzen wollen.

Ein sehr wichtiger Faktor, der einen entscheidenden Einfluss auf den Preis von Moonbeam haben könnte, ist das Wachstum der Kryptowährung Ethereum und die Anzahl der Projekte, die innerhalb dieser Währung entwickelt werden. Ethereum ist neben Bitcoin die von Finanzinstituten am meisten gekaufte Kryptowährung. Anfang 2022 schloss sich der globale Wirtschaftsprüfungsriese KPMG der Gruppe der Käufer an. Eine weitere große Blockchain-Plattform, Polkadot, ist ebenfalls eine bekannte Kryptowährung mit der Möglichkeit, Smart Contracts abzuwickeln.

In Anbetracht der Zunahme der Transaktionen im Netzwerk, der Anzahl der darauf aufgebauten Anwendungen, des breiten Spektrums an Funktionalitäten und der Investition von großem Kapital können wir davon ausgehen, dass sowohl Ethereum als auch Polkadot eine Chance haben, in der Zukunft erfolgreich zu sein. Moonbeam Krypto ist eine Brücke zwischen diesen beiden großen Blockchains. Deshalb sieht der Handel mit Moonbeam-Kryptowährungen im Moment vielversprechend aus.

Die Bedrohung für die Kryptowährung wiederum bleibt die mögliche Verlangsamung des Wachstums von Ethereum und Polkadot und ihre Überholung durch andere neue Projekte, die fortschrittliche Technologien nutzen und an Popularität gewinnen.

Risiken mit Moonbeam

Das Risiko beim Handel mit Moonbeam (GLMR) liegt vor allem in der Unberechenbarkeit und Volatilität des Kryptowährungsmarktes. Also keine Sorge Krypto- und Moonbeam-Anfänger: Preisschwankungen von mehreren zehn Prozent sind ganz normal.

Ein weiteres Risiko liegt in der Bitcoin-Kursentwicklung, die von vielen verschiedenen mikro- und makroökonomischen Faktoren beeinflusst wird, wie zum Beispiel:

Entscheidungen von Regulierungsbehörden und Regierungen in Bezug auf Kryptowährungen

wirtschaftliche Prosperität

allgemeine Anlegerstimmung

Bullenmarkt-Zyklen

Bewegungen der großen Bitcoin-Inhaber (sogenannte Wale)

Kursbewegungen des NASDAQ-Technologie-Index

Das Verhalten der Hauptplattformen von Moonbeam - Ethereum und das Polkadot-Ökosystem - stellt ebenfalls ein wichtiges strategisches Risiko dar. Obwohl Ethereum in den letzten Jahren spektakulär erfolgreich eine Gemeinschaft von Investoren und Entwicklern aufgebaut hat, die darauf dezentralisierte Anwendungen entwickeln, ist es sehr schwer vorherzusagen, ob es seine Position in der riesigen Konkurrenz langfristig halten kann. Der Rückgang der Popularität dieser Blockchains kann durch folgende Faktoren beeinflusst werden:

Verstopfung der Netze und höhere Transaktionskosten;

Entscheidungen der Regulierungsbehörden;

wachsende High-Tech-Konkurrenz;

Rückgang der Popularität und des Zustroms von Entwicklern.

Handel mit Moonbeam-Kryptowährungen

Sie haben die Möglichkeit, Moonbeam CFD auf unserer Plattform xStation zu handeln.

Der Handel mit Moonbeam ist spekulativ und nur die Bewegungen des Preises sind relevant. Sie können mit dem Handel von Moonbeam-Kryptowährungen beginnen, indem Sie Transaktionen mit Moonbeam-CFDs (Differenzkontrakten) abschließen und das volle Potenzial der finanziellen Hebelwirkung nutzen. Bei dieser Art von Kontrakt handelt es sich um einen Finanzkontrakt, der die Differenzen des Abrechnungspreises zwischen dem offenen und dem geschlossenen Geschäft bezahlt, ohne dass eine physische Lieferung der gehandelten Instrumente erfolgt.

Der Moonbeam-Handel spricht risikobewusste Händler und Spekulanten noch mehr an als jedes andere CFD-Instrument, da die Preisschwankungen auf dem Kryptowährungsmarkt auch ohne Hebelwirkung massiv sind. Der finanzielle Hebel gibt den Anlegern eine Chance, kann aber auch zu größeren Verlusten führen.

Kryptowährungen CFD auf xStation bietet die Vorteile von null Gebühren und Kommissionen, niedrigem Spread und der Möglichkeit, einen finanziellen Hebel einzusetzen. Die einzigen Kosten sind Swap-Punkte, die jeden Tag nach 00:00 Uhr nachts auf das Ergebnis der eröffneten Position berechnet werden.

Dank der Hebelwirkung erfordert der Handel auf Moonbeam Preise nur einen bestimmten Prozentsatz der gesamten Position. Bei einem Hebel von 1:2 haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, einen Vertrag über 10.000 USD mit einer Marge von nur 5000 USD zu eröffnen.

Moonbeam CFD gibt Ihnen außerderm die Möglichkeit, sich dem aktuellen Marktpreis der größten Kryptowährung auszusetzen, ohne dass Sie ein spezielles Konto auf dem Kryptowährungsmarktplatz einrichten müssen und ohne komplizierte Methoden der Geldeinzahlung.

Der CFD-Handel auf Moonbeam Crypto bietet auch die Möglichkeit, Short-Positionen zu eröffnen, mit denen Händler Geld verdienen, wenn der Preis fällt und der Kryptomarkt im roten Bereich ist. Dies ermöglicht es Ihnen, viele verschiedene Strategien während der Handelssitzungen in Abhängigkeit vom Moonbeam-Preis zu implementieren. Wir bieten auch viele verschiedene Indikatoren auf unserer Handelsplattform an, wie z.B. RSI 'Relative Stärke Index' oder Fibonacci-Levels und viele viele mehr. All diese Indikatoren können Ihren Handel noch effizienter machen.

Der traditionelle Weg, Moonbeam (MATIC) zu kaufen und in ihn zu investieren, ist der Kauf von Kryptowährungen an Kryptobörsen, aber die zunehmende Häufigkeit von organisierten Hacking-Angriffen und Problemen mit Auszahlungen ermutigt neue Investoren nicht, Konten an Kryptobörsen zu eröffnen.

Moonbeam Krypto-Preis

Der Markt für Kryptowährungen ist sehr volatil und die Preise selbst der besten Projekte können sich leicht um mehrere Dutzend Prozent ändern. Deshalb ist es so wichtig, den Preis im Auge zu behalten. Bei xStation bieten wir Echtzeit-Kurse für Moonbeam-Kryptowährungen an, die einen aktiven Handel zu jeder Tages- und Nachtzeit ermöglichen.

Moonbeam Handelszeiten

Wie sieht es mit den verfügbaren Moonbeam-Handelszeiten aus? Diese Information ist besonders für Daytrader wichtig. Der Handel ist 7 Tage pro Woche 24 Stunden pro Tag verfügbar, mit einer technischen Pause am Freitag, die von 00:05 MEZ bis 04:30 MEZ in der Nacht von Freitag auf Samstag dauert. Der Spotpreis ist statisch, wenn der Markt geschlossen ist. Zu allen anderen Zeiten sind die Preise ständig in Bewegung.

Natürlich ist die beste Zeit für den Handel mit Moonbeam-Kryptowährungen in Zeiten mit sehr hoher Liquidität, wenn die Marktvolatilität höher ist.

Wenn es einen hohen Umsatz auf dem Markt gibt und das Handelsvolumen steigt, nimmt auch die Volatilität zu. Dies kann durch die Veröffentlichung wichtiger Nachrichten über Kryptowährungen, Vorschriften, Informationen aus der Presse oder sogar durch einen fallenden oder steigenden Bitcoin-Preis beeinflusst werden.