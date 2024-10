xStation 5: Kalender und News

Lesezeit: 2 Minute(n)

Erfahren Sie, wie Sie die Kalender- und Marktinformationen verwenden, die auf der xStation5-Plattform erscheinen.

xStation 5: Kalender und News:



In dieser Lektion lernen Sie:

Weshalb der Wirtschaftskalender zu den entscheidenden Bestandteilen der Plattform gehört

Wie man sehen kann, ob anstehende Ereignisse einen signifikanten Einfluss auf den Markt haben können

Wie Sie direkt von der Handelsplattform aus mit unserer Marktanalyse in Kontakt treten können

xStation 5 wurde als vollständige Handelsplattform entwickelt, bei der alles, was Sie benötigen, an einer Stelle ist und Sie so nahe wie möglich bei den Märkten sind. Beginnen wir mit dem Wirtschaftskalender. Die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten kann jeden Tag einen großen Einfluss auf bestimmte Märkte haben. xStation 5 bietet einen Echtzeit-Wirtschaftskalender, der Sie mit den neuesten Datenveröffentlichungen versorgt, einschließlich der Region oder des Landes, mit dem sie verbunden sind, früheren Messwerten, geschätzten Messwerten und einem Auswirkungs-Signal, damit Sie erkennen können, welche Daten Marktvolatilität erzeugen können. Das rote Ausrufezeichen weist auf eine potenziell hohe Auswirkung hin, das orangefarbene Ausrufezeichen auf eine mittlere Auswirkung und das graue Ausrufezeichen auf eine geringe Auswirkung. Dieser Kalender hilft Ihnen, Ihre Handelswoche zu planen und zu verstehen, wo höhere Marktvolatilität möglich ist. Sie können den Kalender sehr einfach filtern, um nur Daten mit potenziell hohen Auswirkungen anzuzeigen oder solche, die sich nur auf ausgewählte Länder beziehen. Klicken Sie einfach auf die markierte Stelle: Das Fenster “Filter - Land” erscheint: Oder “Filter - Impact”: Zusätzlich zum Kalender haben Sie auch Zugriff auf die Registerkarte Nachrichten, wo Sie Nachrichten, Fundamentalanalysen, technische Analysen mit Aktualisierung in Echtzeit sehen können. Wenn Sie etwas sehen, was Sie interessiert, klicken Sie für eine tiefergehende Analyse einfach auf den Artikel. Wenn Sie es vorziehen, können Sie den Audio-Feed aktivieren, der Ihnen aktuelle Marktnachrichten liefert. Um das Radio zu aktivieren, drücken Sie einfach die Wiedergabetaste und stellen Sie den Lautstärkepegel entsprechend ein. Vergessen Sie nicht, darauf zu achten, dass der Ton auf Ihrem Computer eingeschaltet ist. Und denken Sie daran, Trader’s Talk ist ein Werkzeug, das nur bei echten Konten zur Verfügung steht. Die Plattform xStation 5 wurde entwickelt, um Sie mit den Analysewerkzeugen auszustatten, die Sie benötigen. Sie befinden sich alles an einer Stelle und Sie benötigen keine externen Websites oder zusätzliche Nachforschungen, um in kürzerer Zeit fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

