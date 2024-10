xStation 5: Trading-Rechner

Finden Sie heraus, wie der Rechner auf der xStation5-Plattform funktioniert und wie er das Platzieren von Handelsaufträgen erleichtert.

Die wichtigsten Funktionen des in xStation 5 integrierten Rechners

Die Berechnung des Nennwerts eines Stop Loss und Take Profit

Wie man sein Handelsvolumen so wählt, dass es den eigenen Bedürfnissen entspricht Der Vorteil des Händler-Rechners besteht darin, dass er sofort jeden Aspekt Ihrer Position bestimmt und Ihnen so die Möglichkeit gibt, fundiertere Entscheidungen zu treffen und eine bessere Kontrolle über Ihren Handel zu erlangen, ohne dass eine manuelle Berechnung erforderlich ist. Sobald Sie Ihr gewünschtes Instrument im Fenster “Favoriten/Terminal” gefunden haben, können Sie entweder auf den Markt doppelklicken oder die Schaltfläche “Ordermaske” wählen. Sobald Sie das Ticket geöffnet haben, können Sie den Händler-Rechner verwenden. Betrachten wir dies an einem Beispiel. Nehmen wir an, dass Sie eine Position mit 1 Lot auf GBP/USD eröffnen wollten. Der Händler-Rechner berechnet sofort den Pip-Wert Ihrer Position, was bedeutet, dass Sie wissen, wie viel Sie mit jeder Pip-Bewegung gewinnen oder verlieren. Zusätzlich informiert der Rechner Sie über die erforderliche Deckung, um die Position zu eröffnen, sowie über den Spread – das sind die Kosten für die Eröffnung der Position – jede Provision und jeden täglichen Swap-Wert. Stop-Loss- und Take-Profit-Wert



Im Gegensatz zu den meisten anderen Handelsplattformen können Sie mit dem Händler-Rechner von xStation 5 auch ein Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveau basierend auf einer Anzahl von Pips, einem Geldwert oder Prozentsatz Ihres aktuellen Kontostandes festlegen, was eine schnellere und genauere Kontrolle Ihrer Risikomanagementmethoden ermöglicht. Um eine Stop-Loss- oder Take-Profit-Order anzuhängen, kreuzen Sie einfach die Option im Händler-Rechner an. Dann öffnet sich der Rechner, um diese Werte anzuzeigen. Sie können dann eingeben, welche Werte oder Ziele Sie wählen, und der Rechner passt Ihre Position nach Volumen oder Stop-Loss- oder Take-Profit-Preis nach Ihren Wünschen an. Kehren wir nun zu unserem Beispiel GBP/USD zurück. Nehmen wir an, wir wollen 1 Lot long gehen und einen Stopp-Loss eingeben, der 3 % unseres Gesamtsaldos entspricht. Der Rechner ermittelt dann, auf welches Niveau Ihr Stop Loss gesetzt werden soll, wie viele Pips dieser beträgt und gibt den maximalen Verlustbetrag an. Wenn Sie den Stop Loss lieber auf einen bestimmten Punkt setzen möchten, aber nicht mehr verlieren wollen als 100 GBP, kann der Rechner Ihre Position nach Volumen anpassen. Schalten Sie einfach “Volumen anpassen” ein und geben Sie Ihr Stop-Loss-Niveau und den maximalen Verlust in GBP ein. Wie Sie sehen können, stellt der Rechner von xStation 5 automatisch das passende Volumen dafür ein, in diesem Fall 1,03 Lots. Schließlich können Sie auf die gleiche Weise ein Take-Profit-Niveau hinzufügen, so dass Sie Ihre Chancen-Risiko-Verhältnisse leichter bestimmen und anwenden können. Mit xStation 5 ist das ganz einfach!

