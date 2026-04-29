🔴 Fed Conference: Powell remains as a governor (LIVE)

The Federal Open Market Comitee decided to keep US interest rates unchanged within 3.5-3.75% range. The last conference of Jerome Powell as a Fed Chair, where he will justify the decision, is about to start. Below you can find the most important takeaways from Powell's statement and Q&A session. Principaux points soulevés par Jerome Powell, président de la Fed : L'économie américaine connaît une croissance soutenue. Les créations d'emplois sont restées faibles, mais le taux de chômage est resté inchangé. Les événements au Moyen-Orient génèrent un niveau élevé d'incertitude et des risques dans les deux sens pour l'économie et le mandat de la Fed.

Les perspectives d'inflation à court terme se sont détériorées, principalement en raison de la hausse des prix de l'énergie. Les anticipations d'inflation à plus long terme restent alignées sur l'objectif de 2 % de la Fed.

La politique monétaire ne suit pas une trajectoire prédéfinie et les prochaines décisions seront prises en fonction des données disponibles et au cas par cas, réunion après réunion.

Powell ne quittera pas la Fed tant que l'enquête du ministère de la Justice ne sera pas entièrement terminée et qu'il n'aura pas été blanchi. Il occupera le poste de gouverneur après le 15 mai, en adoptant une « attitude discrète ».

La Fed continue de s'attendre à ce que les droits de douane de Trump aient un effet ponctuel sur les prix, sans générer de pression inflationniste à long terme. L'inflation liée aux droits de douane devrait s'atténuer au cours des deux prochains trimestres.

Au sein du FOMC, le nombre de membres considérant que des hausses sont aussi probables que des baisses a augmenté.

Les indications sur les taux d'intérêt pourraient très bien changer lors de la prochaine réunion.

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