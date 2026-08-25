El grupo ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, ha confirmado esta semana dos nuevas adjudicaciones que refuerzan su posicionamiento como principal contratista mundial de infraestructuras para centros de datos e inteligencia artificial. A través de sus filiales Cimic (Australia) y Hochtief (Reino Unido y Alemania), la compañía suma proyectos de fibra óptica y de red eléctrica de alta tensión directamente vinculados al auge de la demanda de cómputo de IA, en un movimiento que consolida el negocio de centros de datos como el principal motor de crecimiento del grupo español de cara a 2030.

Australia: fibra óptica entre Sídney y Melbourne para la plataforma ADIP

En Australia, la filial de ACS Cimic ha anunciado que su unidad UGL ha sido seleccionada por la operadora de telecomunicaciones Vocus para ejecutar la fase inicial de la Plataforma Australiana de Infraestructura Digital (ADIP, por sus siglas en inglés), un proyecto considerado estratégico por Canberra para sostener la demanda de IA, nube y centros de datos.

El contrato contempla la instalación de la primera red de fibra óptica interurbana por conductos de Australia, que conectará Sídney y Melbourne a lo largo de unos 715 kilómetros, con una inversión estimada de alrededor de 500 millones de dólares australianos (unos 300-308 millones de euros)

La infraestructura, diseñada específicamente para soportar las cargas de trabajo de IA, tendrá capacidad para hasta 6.912 núcleos de fibra (3.456 pares) y se prevé que entre en servicio en 2029. En esta primera fase, con inicio previsto este mismo mes de agosto, UGL desarrollará los trabajos preliminares de topografía, diseño, ingeniería, validación de campo, gestión de partes interesadas y modelización de costes, como paso previo a la construcción de la red.

El consejero delegado de Cimic, Jason Spears, defendió que "una infraestructura digital fiable y de alta capacidad es cada vez más crucial para el crecimiento económico y la productividad de Australia", mientras que el director general de UGL, Sam Goldsmith, señaló que el acuerdo "amplía el papel de UGL en el futuro digital del país". Para Cimic, el contrato es también una puerta de entrada a nuevas adjudicaciones a medida que la plataforma se extienda por el resto del país, y se suma a otros proyectos recientes de la filial australiana como el parque eólico de Narrogin (179 MW) y la modernización de la red eléctrica de Nueva Gales del Sur.

Reino Unido: refuerzo de la red eléctrica de Londres para dar servicio a cinco centros de datos

En paralelo, ACS ha reforzado su presencia en Reino Unido a través de Hochtief, que trabaja junto a la constructora Murphy para National Grid, el operador de la red eléctrica británica, en el programa North West London Upgrade, dotado con una inversión superior a 1.000 millones de libras (unos 1.168 millones de euros).

El proyecto busca modernizar y ampliar la red de transmisión eléctrica del Gran Londres, conectando las subestaciones de Sundon (Bedfordshire), Elstree (Hertfordshire) y St John's Wood (noroeste de Londres), una zona donde la demanda eléctrica crece con rapidez. Los trabajos de ACS y Murphy incluyen la instalación de 60 kilómetros de nueva infraestructura de cableado, la mejora y ampliación de subestaciones, la sustitución de líneas aéreas y obras en uno de los túneles de cables de alta tensión más largos del Reino Unido, con el objetivo de aumentar la capacidad de transporte eléctrico y la resiliencia del suministro.

Entre los nuevos clientes que se beneficiarán directamente de esta ampliación de capacidad figuran cinco centros de datos cuya demanda conjunta ronda 1 gigavatio (GW), lo que evidencia cómo el auge de la IA está tensionando también las redes eléctricas de los grandes mercados anglosajones

Este movimiento se suma a la entrada más directa de ACS en el negocio de centros de datos británico, después de que en julio de 2026 Hochtief PPP Solutions constituyera Hochtief Data Center Partner Limited, dirigida por Warren Taylor, con el objetivo de desarrollar una red de centros de datos de alto rendimiento, sostenibles y regionalmente integrados en Reino Unido e Irlanda bajo las marcas Yexio y Yorizon.

Estas mismas plataformas ya despliega Hochtief en Alemania junto al inversor Palladio Infrastructure y el fabricante de servidores Thomas-Krenn, con hasta 15 centros edge modulares refrigerados por líquido —de 2 MW ampliables a 4 MW cada uno— en marcha en localidades como Bad Lippspringe, Essen, Brake y Dorfen, cerca de Múnich, y con posible expansión a Austria y Suiza.

La estrategia global de ACS: de contratista a promotor de centros de datos

Estos anuncios se enmarcan en un giro estratégico de mayor calado que ACS viene ejecutando desde 2024: pasar de ser un simple constructor de centros de datos para terceros a convertirse también en promotor, inversor y operador de sus propios activos digitales. El grupo se ha consolidado como el primer constructor de centros de datos del mundo, con más de 9 GW de capacidad instalada a través de filiales como Turner (Estados Unidos), Hochtief, Cimic, Dragados, Leighton Asia y el recientemente adquirido Dornan Group, y gestiona una cartera EPCM (ingeniería, compras y gestión de la construcción) valorada en 14.300 millones de euros.

El hito más relevante de esa nueva dimensión llegó en noviembre de 2025, cuando ACS pactó con Global Infrastructure Partners (GIP), la división de infraestructuras de BlackRock, una empresa conjunta al 50% para promover, construir, financiar y operar centros de datos de nueva generación, con una cartera inicial de 1,7 GW en desarrollo en España, Estados Unidos y Australia, valorada en más de 2.000 millones de euros, y el objetivo de alcanzar 3 GW de capacidad para 2030

La operación, cerrada en enero de 2026 tras obtener las autorizaciones regulatorias, dio origen a la plataforma que opera bajo la marca Coravel, que en agosto de 2026 ya había firmado su primer gran acuerdo de arrendamiento a largo plazo con un hiperescalar para su campus de Dallas-Fort Worth (Texas), por unos 140 megavatios de capacidad.

Además de la cartera ya comprometida, ACS revisa un pipeline de proyectos potenciales que supera los 11 GW en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, y aspira a que su negocio de centros de datos (sumando la vertiente de construcción (EPCM), la propiedad de activos vía la alianza con GIP y los servicios cloud/edge) alcance una valoración de capital superior a 25.000 millones de euros en 2030, con ingresos de entre 20.000 y 25.000 millones de euros anuales en el área de ingeniería, construcción y centros de datos.

En marzo de 2026, Barclays elevó su recomendación sobre el valor al considerar que ACS ofrece "la exposición más directa al crecimiento de los centros de datos entre las constructoras europeas", con un pipeline que ya cuenta con el suelo asegurado y el 80% del suministro eléctrico contratado en sus emplazamientos de España, EE. UU. y Australia.

ACS ve respaldo en sus resultados

El impulso de los centros de datos ya se refleja en las cuentas del grupo. En los resultados del primer semestre de 2026, Cimic (la filial australiana clave en esta ofensiva) facturó 5.150 millones de euros, apoyada especialmente en el buen comportamiento de los centros de datos en Asia-Pacífico, con un beneficio operativo antes de impuestos de 236 millones de euros (+8,5% respecto a junio de 2025) y una cartera de proyectos que superó los 23.700 millones de euros, un 11,6% más, gracias a nuevas adjudicaciones por 6.410 millones y a un fuerte crecimiento en centros de datos, defensa y movilidad sostenible. A nivel de grupo, ACS cerró el primer semestre con un beneficio neto atribuible de 510 millones de euros, un 30% más que un año antes.

Cotización de las acciones de ACS

Las acciones de ACS cotizan muy cerca de los 106 euros (+1% intradía), con una capitalización bursátil cercana a los 27.800 millones de euros y un PER de aproximadamente 27 veces, tras un recorrido en el último año que ha llevado al valor desde mínimos de 62,85 euros hasta máximos de 141,20 euros, impulsado en buena medida por el entusiasmo inversor hacia su exposición a la inteligencia artificial y los centros de datos. Para financiar este crecimiento, ACS colocó en mayo de 2026 una participación de alrededor del 6% del capital por unos 2.200 millones de euros, destinados a sufragar sus planes de centros de datos y otras infraestructuras ligadas a la IA. Con todo, el rendimiento acumulado de las acciones de ACS durante 2026 alcanza el 24%.

Fuente: Plataforma de XTB

Con los contratos de Australia y Reino Unido, ACS refuerza un patrón que se repite en sus principales mercados anglosajones: capturar no solo la construcción directa de los centros de datos, sino también las infraestructuras críticas que los sustentan (fibra óptica de alta capacidad y redes eléctricas de transmisión) convirtiéndose en un socio integral para hiperescalares, operadores de telecomunicaciones y gestores de red en plena carrera mundial por la capacidad de cómputo de IA. La compañía, que ya opera o construye proyectos en Estados Unidos, España, Australia, Reino Unido, Alemania, Malasia, Tailandia e Indonesia, entre otros mercados, mantiene como objetivo alcanzar los 3 GW de capacidad propia para 2030 y consolidar su papel como principal beneficiario, dentro del sector de la construcción europea, del ciclo de inversión en infraestructuras digitales asociado a la inteligencia artificial.

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