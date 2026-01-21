Cimic, la filial australiana de ACS, ha completado la venta del 50% de UGL Transport al grupo japonés Sojitz por unos 287 millones de euros en efectivo, en una operación que valora la totalidad del negocio en unos 460 millones de euros. La transacción consolida la estrategia de ACS de rotación de activos maduros en Australia, manteniendo el control operativo y reforzando la capacidad de inversión del grupo sin elevar el apalancamiento. Mediante este movimiento, se crea una joint venture al 50% entre Cimic y Sojitz para gestionar UGL Transport, mientras que Cimic mantiene el 100% del resto de actividades de UGL en ingeniería, energía, minería, defensa, telecomunicaciones y servicios industriales.

¿Cuál es el perfil de UGL Transport y su atractivo estratégico?

UGL Transport prevé ingresar alrededor de 630 millones de euros, con actividad en fabricación y mantenimiento de trenes, operación de redes y sistemas avanzados de señalización y comunicaciones. El negocio se beneficia de la fuerte apuesta del Gobierno australiano por la mejora de las redes de transporte y la movilidad sostenible, lo que sostiene una cartera de pedidos creciente en proyectos ferroviarios y de transporte público.

La alianza con Sojitz refuerza el posicionamiento de UGL en Asia-Pacífico, al combinar la capacidad técnica de Cimic con la red comercial e institucional del conglomerado japonés, con vistas a desarrollar nuevos contratos en la región.

Impacto financiero para Cimic y ACS

La entrada de caja mejora la posición financiera de Cimic y, por extensión, de ACS, al aportar recursos para nuevas adjudicaciones sin necesidad de recurrir a más deuda, en un contexto de cartera ya muy centrada en movilidad sostenible y transporte.

La operación encaja con la política de rotación de activos no estratégicos a largo plazo del grupo, similar a movimientos previos en concesiones y servicios, y respalda la capacidad del grupo para seguir remunerando al accionista vía dividendos y recompras apoyado en una generación de caja diversificada.

El mensaje de la dirección, con Juan Santamaría subrayando la “solidez y potencial futuro” de UGL Transport y el objetivo de “acelerar la expansión hacia nuevos mercados y tecnologías”, apunta a que el acuerdo es más un movimiento de crecimiento compartido que una simple desinversión. En el corto plazo, el impacto en resultados será más patrimonial y de balance que de cuenta de pérdidas y ganancias

¿Cuáles son los puntos negativos para ACS?

Los puntos negativos de la operación se concentran en la pérdida de control económico pleno sobre un activo en crecimiento, en la complejidad de la nueva estructura a dos socios y en el posible sacrificio de valor futuro a cambio de liquidez inmediata. Para el inversor, el movimiento es financieramente razonable, pero no está exento de riesgos estratégicos y de ejecución en un negocio que seguirá siendo clave en Australia.

Al vender el 50%, Cimic renuncia a la mitad de los beneficios futuros de una plataforma líder justo cuando la demanda de infraestructuras y movilidad sostenible se acelera, lo que puede verse como una realización de valor algo prematura. UGL Transport era una pieza central de la huella de ACS en el transporte australiano; compartir el control diluye parcialmente la capacidad del grupo para usar esta plataforma como palanca exclusiva en futuras licitaciones o alianzas.

Si en el futuro ACS quisiera reorganizar sus activos en la región (por ejemplo, agrupar transporte con concesiones o con otras filiales), la presencia de un socio al 50% limitará la flexibilidad estratégica y podría encarecer recompras o reestructuraciones.

A esto se suma que el mercado estima que ACS podría haber aspirado a múltiplos algo más exigentes o a una estructura con más pagos variables ligados a resultados futuros.

Dependencia de un socio y riesgo de gobernanza

La nueva joint venture al 50% obliga a consensuar inversiones, estrategia comercial y reparto de riesgos con Sojitz, lo que puede ralentizar decisiones y generar tensiones de gobernanza si divergen los intereses de ambos grupos. En un mercado muy competitivo por contratos públicos, cualquier falta de alineamiento entre Cimic y Sojitz en precios, niveles de riesgo o prioridades geográficas podría traducirse en pérdida de adjudicaciones frente a rivales integrados.

La alianza con un conglomerado japonés implica integrar culturas corporativas, sistemas y criterios de gestión del riesgo distintos, lo que añade fricción operativa y costes de coordinación en el corto y medio plazo.

Las acciones de ACS bajan un 2,3% intradía tras conocer esta noticia. Pese a ello, el desempeño bursátil en el acumulado del año sigue siendo muy positivo, con una revalorización que roza el 8%.

