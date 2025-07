¿Afectarán los nuevos aranceles a las acciones de Alphabet?

Las acciones de Alphabet han aprovechado el impulso del Nasdaq 100 de las últimas sesiones y acumulan una tendencia positiva desde finales de abril. No obstante, los nuevos anuncios arancelarios de Donald Trump han hecho que las acciones de algunas cotizadas pisen el freno e incluso inicien ligeros retrocesos. ¿Qué podemos esperar de las acciones de Alphabet? Las acciones de Alphabet aguantan la tensión arancelaria En la preapertura del mercado, las acciones de Alphabet retroceden un 0,6%, y aunque no se han dado noticias que lastren su movimiento hacia la zona bajista, la tensión geopolítica parece estar de vuelta y, con ello, la incertidumbre en el mercado. Como ya hemos podido comprobar en la primera mitad de año, los anuncios realizados por el presidente americano Donald Trump han tenido un efecto significativo sobre los movimientos de las principales cotizadas del Nasdaq 100, y se puede esperar un comportamiento similar. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil No obstante, más allá de las tensiones geopolíticas y el aumento de las imposiciones arancelarias, la compañía americana está teniendo un desempeño positivo durante los últimos meses. Alphabet ya ha sido capaz de incorporar la inteligencia artificial en numerosos aspectos de su infraestructura, la última novedad han sido las tarjetas de resumen en Gmail. Mediante esta herramienta, los usuarios podrán resumir los correos extensos. Del mismo modo, la compañía anunció recientemente otro avance mediante su Veo 3, un modelo de inteligencia artificial generativa de Google DeepMind, diseñado para crear vídeos a partir de descripciones textuales o imágenes, integrando sonido, efectos y movimientos de cámara de forma coherente. Las acciones de Alphabet se mantienen dentro de un canal alcista claramente definido. Se espera que la cotización continúe desplazándose dentro de los límites de esta estructura y alcance un valor objetivo en torno a los 184,35 dólares por acción. Actualmente, el precio se sitúa en 180,13 dólares, por encima de sus medias móviles exponenciales de 14 y 28 sesiones. La amplitud creciente entre ambas medias confirma la fortaleza de la tendencia alcista. Esta configuración técnica refuerza el sesgo positivo, siempre que el precio se mantenga por encima del soporte dinámico del canal, situado en torno a los 175 dólares. ¿Cómo comprar acciones de Alphabet? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Alphabet (GOOG.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



