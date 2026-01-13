La IA y la publicidad sostienen el rally: las acciones acumulan fuertes subidas tras disiparse los temores regulatorios, apoyadas en el crecimiento de la nube y la publicidad —con ingresos récord y 650 millones de usuarios de Gemini— y en una estrategia de IA integrada que refuerza su ventaja frente a rivales como OpenAI.

Alphabet hace historia en bolsa: la matriz de Google alcanzó por primera vez una capitalización de 4 billones de dólares, impulsada por el optimismo del mercado sobre su liderazgo en inteligencia artificial y por el acuerdo con Apple para integrar los modelos Gemini en una nueva versión de Siri.

Alphabet, la empresa matriz de Google, se ha convertido en la cuarta compañía de la historia en alcanzar una capitalización bursátil de 4 billones de dólares, impulsada por el creciente optimismo de los inversores respecto a su capacidad para competir en el ámbito de la inteligencia artificial con rivales como OpenAI.

Las acciones de Alphabet hacen historia

Las acciones de Alphabet cerraron la última sesión con una subida del 1%, tras conocerse un acuerdo estratégico con Apple mediante el cual los modelos de inteligencia artificial Gemini de Google impulsarán una versión renovada de Siri, el asistente virtual del iPhone.

Este hito confirma el sólido momento que atraviesa la compañía, cuyas acciones acumulan una revalorización del 6% en el último mes. En 2025, las acciones de Alphabet subieron un 65%, superando ampliamente al resto de las denominadas Siete Magníficas. A comienzos de año, el valor se vio presionado por la incertidumbre derivada de posibles medidas regulatorias en el marco de un juicio antimonopolio, así como por el temor a que los chatbots de IA de la competencia estuvieran ganando terreno en el negocio de las búsquedas.

El sentimiento del mercado, sin embargo, cambió de forma significativa desde abril. Desde entonces, las acciones de Alphabet han más que duplicado su valor, a medida que Demis Hassabis, cofundador de DeepMind, lideró los esfuerzos de Google para posicionar sus modelos de IA por delante de sus rivales como ChatGPT.

Un crecimiento marcado por la IA y la publicidad

El avance bursátil de Alphabet se ha visto reforzado por la fortaleza de su negocio publicitario, que continúa creciendo pese a la irrupción de los chatbots como alternativa a las búsquedas tradicionales. En el tercer trimestre, los ingresos de la compañía aumentaron un 16%, superando por primera vez los 100.000 millones de dólares, impulsados por el crecimiento de la computación en la nube y la publicidad en YouTube. Además, su aplicación Gemini ha alcanzado ya los 650 millones de usuarios mensuales.

La competencia por desarrollar los modelos de inteligencia artificial más avanzados, además, se ha intensificado. El mes pasado, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, emitió una “alerta roja” sobre la necesidad de mejorar sus productos tras el lanzamiento por parte de Google de Gemini 3, un modelo que ha superado a sus rivales en varios indicadores de referencia del sector.

En este escenario, la estrategia integral de Alphabet está dando sus frutos, gracias a que Google diseña y opera sus propios chips, centros de datos y aplicaciones, además de controlar el motor de búsqueda más utilizado del mundo. En contraste, competidores como OpenAI y Anthropic dependen en gran medida de terceros para su infraestructura y distribución.

El fuerte repunte de las acciones de Alphabet también ha tenido impacto en la riqueza personal de los fundadores. El cofundador de Google, Larry Page, ha superado al presidente ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, y al fundador de Amazon, Jeff Bezos, para convertirse en la segunda persona más rica del mundo, solo por detrás de Elon Musk, según Bloomberg.