🚀Amazon se lanza a competir con Starlink de Elon Musk

Amazon ha alcanzado un acuerdo para comprar la empresa de satélites Globalstar por unos 11.600 millones de dólares, en una de las mayores operaciones de su historia. El objetivo es reforzar su apuesta por el negocio de satélites en órbita baja y competir directamente con Starlink, el servicio impulsado por Elon Musk a través de SpaceX. Y todo esto cerca de la posible salida a bolsa de la empresa de Musk. ¿Cómo de importante es este movimiento?

Amazon va con todo

Con esta adquisición, Amazon no solo incorpora la experiencia técnica de Globalstar, sino que también obtiene acceso inmediato a espectro radioeléctrico, clave para desarrollar servicios de conexión móvil vía satélite (directo al dispositivo), especialmente en zonas sin cobertura tradicional. Este tipo de tecnología ya es utilizada por Starlink y será fundamental en el crecimiento del sector.

Además, el acuerdo contempla mantener y reforzar la colaboración con Apple, permitiendo seguir ofreciendo servicios como el SOS de emergencia en iPhone y Apple Watch. La operación, que se espera cerrar el próximo año, permitirá a Amazon acelerar su despliegue: prevé alcanzar unos 700 satélites en órbita a corto plazo, aunque aún está lejos de los más de 10.000 que tiene SpaceX. De hecho, podemos decir que este proyecto de Amazon está todavía en sus fases iniciales.

Amazon busca mayor diversificación de ingresos

Esta compra posiciona a Amazon como un competidor más serio en el mercado global de internet por satélite, un sector cada vez más estratégico tanto a nivel tecnológico como geopolítico. Además, será otra de las líneas de negocios de Amazon, que ahora mismo sigue teniendo una gran dependencia de su negocio en la nube. Aunque en 2025 el negocio de nube inteligente (AWS) tan sólo copó el 18% de los ingresos totales, representó el 57% del beneficio operativo del grupo. Por ello, aunque con el auge de la IA se espera que AWS siga creciendo con fuerza, Amazon quiere asegurarse otras fuentes de ingresos.

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