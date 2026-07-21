Andy Burnham busca ganarse la confianza de los mercados

Los mercados británicos afrontan una nueva etapa política marcada por la llegada de Andy Burnham al número 10 de Downing Street. Aunque el nuevo primer ministro ha prometido impulsar un ambicioso programa económico para reactivar el crecimiento y aliviar el coste de la vida, los inversores mantienen la atención puesta en una cuestión clave: cómo financiará todas esas medidas sin deteriorar las cuentas públicas.

La reacción inicial de la deuda británica refleja esa cautela. Los rendimientos de los bonos a 10 años se mantienen cerca del 5,03%, mientras que la referencia a 30 años continúa alrededor del 5,75%, después del fuerte repunte registrado tras las primeras declaraciones de Burnham, en las que abrió la puerta a utilizar toda la flexibilidad posible dentro de las reglas fiscales para incrementar la inversión pública.

Las dudas se producen en un momento en el que la economía británica empieza a mostrar síntomas de desaceleración. El crecimiento de los salarios sorprendió a la baja durante el mes de mayo y los datos de remuneración del sector privado registraron su menor ritmo de avance desde 2020, reduciendo la presión sobre el Banco de Inglaterra para continuar endureciendo su política monetaria y ofreciendo cierto apoyo al mercado de deuda.

Andy Burnham nombra a John Healey como nuevo ministro de Finanzas

Uno de los movimientos mejor recibidos por los mercados ha sido el nombramiento de John Healey como nuevo ministro de Finanzas. Con experiencia previa en el Tesoro británico y considerado una figura moderada dentro del Partido Laborista, su llegada pretende transmitir un mensaje de continuidad y responsabilidad fiscal en un momento especialmente sensible para los inversores.

No obstante, el margen de actuación seguirá siendo reducido.Andy Burnham ha prometido aumentar el gasto en infraestructuras, avanzar en la reforma del sistema de dependencia, reducir la presión fiscal sobre determinados contribuyentes y acelerar el incremento del gasto en defensa hasta el 3% del PIB. Todas estas medidas podrían suponer decenas de miles de millones de libras adicionales, obligando al Gobierno a encontrar nuevas fuentes de financiación o a incrementar la emisión de deuda.

Precisamente por ello, el próximo presupuesto será el verdadero examen para el nuevo Ejecutivo. Los inversores esperan conocer el impacto real de sus compromisos sobre el déficit y la deuda pública, conscientes de que cualquier desviación importante podría provocar un nuevo repunte de las rentabilidades de los gilts, como ya ocurrió tras el episodio protagonizado por Liz Truss en 2022. En este contexto, la credibilidad fiscal volverá a convertirse en el principal activo del Gobierno británico durante los próximos meses.

Un presupuesto histórico marcará el rumbo de la economía británica

Más allá de los anuncios iniciales, será el presupuesto previsto para los próximos meses el que determine la reacción definitiva de los mercados. Los analistas consideran que será entonces cuando se conozca el verdadero alcance de los planes de gasto y de las posibles medidas para financiarlos, ya sea mediante un mayor endeudamiento, una reasignación del gasto público o futuras subidas de impuestos.

Mientras tanto, Andy Burnham ha intentado lanzar un mensaje de alivio para los hogares con la eliminación temporal del IVA sobre la electricidad, una medida valorada en 850 millones de libras que reducirá la factura energética de las familias y tendrá un ligero efecto desinflacionista. Sin embargo, algunos economistas ya cuestionan cómo se financiará esta iniciativa y advierten de que el Gobierno tendrá que demostrar en el presupuesto que todas sus promesas son compatibles con unas finanzas públicas sostenibles.