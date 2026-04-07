La carrera por la inteligencia artificial continúa, y en cabeza siguen nombres como Anthropic con Claude, OpenAI con ChatGPT y Google con Gemini. Hasta ahora, ChatGPT había sido la referencia indiscutible del sector, pero la competencia se ha intensificado.

En el último mes, Anthropic, el rival más directo de OpenAI, ha ganado una cuota de mercado significativa, impulsando un debate cada vez más fuerte sobre cuál es realmente la mejor IA del momento.

El anuncio de una alianza ampliada entre Anthropic, Google y Broadcom ha reforzado la percepción de que la compañía de Claude se está consolidando como uno de los protagonistas de esta carrera, con un crecimiento que supera incluso las expectativas más optimistas.

Anthropic dispara su revenue run rate hasta los 30.000 millones

Anthropic ha dado un salto decisivo en su posicionamiento dentro de la industria de la inteligencia artificial. La compañía ha anunciado que su revenue run rate supera ya los 30.000 millones de dólares, frente a los 9.000 millones registrados al cierre de 2025.

Este crecimiento excepcional refleja una expansión sin precedentes en su base de clientes, más de 1.000 empresas destinan ya más de un millón de dólares anuales a sus servicios, el doble que en febrero.

La demanda de modelos avanzados orientados a productividad, automatización y seguridad ha impulsado a Anthropic a convertirse en uno de los actores más dinámicos del segmento enterprise.

Anthropic extiende su alianza estratégica con Broadcom y Google

En paralelo a su crecimiento financiero, Anthropic ha ampliado su colaboración con Broadcom y Google para asegurar 3,5 gigavatios de capacidad computacional a partir de 2027, un acuerdo sin precedentes en la industria tecnológica.

La magnitud del pacto equivale a la capacidad eléctrica de países pequeños y a decenas de centros de datos hyperscale.

El plan contempla chips basados en TPUs de Google, diseños completos desarrollados por Broadcom y un suministro garantizado hasta 2031, lo que permitirá a Anthropic escalar su infraestructura a un ritmo acorde con su expansión comercial.

Broadcom rebota en premarket y busca revertir su tendencia negativa

El anuncio ha impulsado las acciones de Broadcom, que suben un 2,6% en premarket. La compañía intenta revertir la tendencia bajista que arrastra desde inicios de año, con caídas acumuladas cercanas al 11%.

Su CEO, Hock Tan, anticipa que las ventas de chips de IA superarán los 100.000 millones en 2027, situando a Broadcom como un competidor directo de Nvidia en aceleradores avanzados.

La empresa se consolida así como un proveedor estratégico para Google, Anthropic y otros grandes operadores de infraestructura.

Google afianza su posición en la infraestructura global de IA

En el caso de Google, el anuncio no ha generado un entusiasmo especial entre los inversores. Tras el rebote de los últimos días, la acción se mantiene plana en premarket y ya solo cae un 6% desde inicios de año, siendo una de las mejores dentro de las Siete Magníficas.

Aun así, las TPUs de Google, inicialmente diseñadas para acelerar su buscador, se han convertido en un componente esencial para entrenar y ejecutar modelos de IA generativa.

Broadcom toma las especificaciones de Google y desarrolla diseños completos listos para fabricación, permitiendo a Google competir con Nvidia y ofrecer infraestructura a terceros como Anthropic.

Este movimiento refuerza la transición de Google desde un proveedor de servicios digitales hacia un actor central en la infraestructura industrial de IA.

Anthropic mantiene su expansión pese al conflicto con el Gobierno de Estados Unidos

El crecimiento de Anthropic se produce en un contexto de tensión regulatoria. El Pentágono ha clasificado a la empresa como un riesgo de cadena de suministro, una decisión que podría costarle miles de millones en contratos y que ha generado dudas entre más de un centenar de clientes corporativos.

Aun así, su expansión comercial no se ha frenado. Según Paul Smith, CCO de Anthropic, algunos clientes incluso valoran que la empresa “demuestre sus principios” frente al Gobierno.

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