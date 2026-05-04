Anthropic sigue sumando titulares. La empresa de IA más popular del momento vuelve a aparecer en los principales periódicos del mundo tras dar a conocer que planea aliarse con varios de los mayores actores financieros del planeta para crear una consultora tecnológica sin precedentes.

La firma, que con Claude ha logrado desplazar la atención de OpenAI y presentarse como otra referencia clave dentro del sector de la IA, refuerza así su narrativa de liderazgo, elevando su valoración de cara a una futura salida a Bolsa que podría disparar su liquidez y acelerar aún más su inversión en inteligencia artificial. ¿En qué consiste este acuerdo?

Anthropic prepara un acuerdo millonario con las firmas financieras de Wall Street

Según The Wall Street Journal, Anthropic está ultimando un acuerdo valorado en 1.500 millones de dólares junto a varios de los mayores actores financieros de Wall Street.

La operación, ya en fase final de negociación, supone la creación de una joint venture destinada a llevar la inteligencia artificial a las empresas participadas por fondos de capital privado.

Entre los participantes figuran:

Blackstone

Goldman Sachs

Hellman & Friedman

General Atlantic

Se trata de una alianza sin precedentes entre la IA generativa y el private equity, dos industrias que hasta ahora habían colaborado de forma puntual, pero nunca a esta escala.

Una consultora de IA para transformar empresas del private equity

La nueva joint venture funcionará como una consultora especializada en inteligencia artificial, enfocada en acelerar la adopción tecnológica dentro de las compañías participadas por los fondos implicados.

Su misión será integrar las herramientas de IA en procesos operativos, optimizar costes y automatizar tareas y desarrollar estrategias avanzadas de análisis de datos. El objetivo es claro: convertir la IA en un motor directo de creación de valor dentro de las carteras de private equity, mejorando eficiencia, márgenes y escalabilidad.

¿Qué implicaciones tiene el acuerdo entre Anthropic y Wall Street?

La operación marca una nueva fase en la relación entre Wall Street y la IA generativa. Para Anthropic, supone reforzar su posición como socio tecnológico clave del sector financiero y podría convertirse en un trampolín hacia su salida a bolsa, prevista para este mismo año. Además, también envía una señal clara al mercado: la IA corporativa se está convirtiendo en un eje central de inversión para los grandes fondos globales.

El acuerdo se produce en un contexto de creciente competencia. OpenAI también negocia alianzas similares con firmas de capital privado, buscando ampliar su presencia en el mercado corporativo.

Mientras tanto, Anthropic, impulsada por el éxito de herramientas como Claude Code, está ganando terreno como alternativa más enfocada en seguridad, cumplimiento y uso empresarial. La joint venture con Wall Street refuerza esa narrativa y acelera su posicionamiento en el segmento corporativo.