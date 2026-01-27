El Ibex 35 se anota suaves subidas al comienzo de la sesión a pesar de que Trump vuelve de nuevo con su retórica arancelaria. En este caso anunció que planea subir los aranceles a Corea del Sur. En Europa los ánimos son similares a los del Ibex 35, por lo que podríamos ver bastante movimiento a lo largo del día de hoy, sobre todo cuando abra Wall Street.

Empresas que más suben del Ibex 35

El sector bancario español está subiendo al unísono en la sesión de hoy, con las acciones de CaixaBank como las más alcistas del selectivo pero con subidas menores al 1%. Este viernes la entidad presentará sus cifras trimestrales y por tanto de cierre del 2025. Los analistas están esperando no solo cifras récord, sino también que se mejore las perspectivas para 2026. El punto aquí es que la semana pasada los resultados de Bankinter fueron muy sólidos y el mercado castigó a la entidad porque la conferencia de analistas no convenció. Mapfre también sube, aunque no recupera después del desplome de la semana pasada.

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja de la tabla del Ibex 35 está copada por Cellnex, que cae más de un 2% entre las dudas sobre su negocio y una ligera reducción de precio objetivo de una casa de análisis. Por su parte, ArcelorMittal también está en la parte baja. El mercado no le está dando demasiada importancia al hecho de que las vías en las que se produjo el accidente de Adamuz fueran de la compañía, pero lógicamente se puede abrir una ventana de volatilidad e incertidumbre hasta que todo se aclare.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

