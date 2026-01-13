La banca española sigue subiendo en este 2026 a pesar de la falta de catalizadores internos y las altas valoraciones. De hecho, las acciones de Santander marcaban hoy por momentos un nuevo máximo histórico, al igual que BBVA y CaixaBank. Pero en esta ocasión parece que las subidas vienen de factores ajenos al sector. ¿Qué pasa con la banca española?

La banca española repunta: el Santander, BBVA y Caixabank tocan máximos

La banca española está a completo anotándose subidas en la sesión de hoy y en lo que va de año también está en verde a pesar de las grandes alzas cosechadas en 2025. De hecho, como ya tuvimos ocasión de analizar en la tesis del mes de enero del Ibex 35, el PER de la banca española se encuentra en máximos de los últimos 3 años y ya muy cerca del máximo alcanzado justo antes de la crisis inmobiliaria de nuestro país. Todo ello, a pesar de que el panorama es totalmente diferente del de hace 3 años y los beneficios del sector ya acumulan dos trimestres consecutivos de ligeras caídas.

Sin embargo, como ha pasado históricamente y seguirá pasando en el futuro, la narrativa actual está a favor del sector y en el corto plazo no parece que vaya a cambiar a pesar de los fundamentales. De hecho, las acciones de Santander, BBVA y Caixa siguen cerca de romper de nuevo máximos históricos en la sesión de hoy.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Por qué sube hoy la banca española?

Los tipos de interés de la parte larga de la curva (los de los bonos a más largo plazo) siguen despuntando y parece que en esta ocasión proviene del despegue en Japón. Los rendimientos de prácticamente toda la curva de tipos de Japón están subiendo en la sesión de hoy, lo que está impulsando el resto de rendimientos a nivel mundial, pero sobre todo de la parte larga, como los bonos de 10 o más años. En España ocurre de hecho lo mismo. Estos repuntes casan con un yen que sigue sin despuntar, pero el motivo podría allarse en que la inflación del país sigue más cerca del 3% que del 2%, a la vez que el déficit público se espera que alcance el 3,2% en 2026 y el 3,7% en 2027. Mientras, la deuda pública del país sigue por encima del 220% de PIB, lo que deja al país asiático en una situación financiera delicada.

En cualquier caso, Japón podría ser de nuevo el desencadenante de caídas en los mercados ante la ruta de subida de tipos de los próximos meses. Sin embargo, en la jornada de hoy el repunte de los rendimientos de la deuda pública japonesa después de que los rumores de unas posibles elecciones haya recorrido el mercado.