Apple llega a los resultados del primer trimestre fiscal del 2026, que se presentarán el próximo 29 de enero, con el mercado descontando un trimestre récord, apoyado en el superciclo de iPhone 17, el fuerte tirón de Servicios y unos márgenes muy elevados, con crecimientos de doble dígito en ventas y beneficios frente al primer trimestre del 2025. Las expectativas son exigentes: si Apple no bate ligeramente las cifras o no ofrece un mensaje convincente en torno a la IA y al ciclo de iPhone, el riesgo de corrección es real pese al tono claramente positivo de las estimaciones.

Previsión de las principales métricas de Apple

Ingresos totales: el consenso se mueve en el rango de 137.000–139.000 millones de dólares, lo que supone alrededor de un 10–12% de crecimiento interanual y un nuevo máximo histórico (frente a los 124.300 millones del primer trimestre de 2025).

Desglose por negocios

El foco del mercado para los resultados de Apple se centra en iPhone, con estimaciones de entre el 12% y el 17% de crecimiento interanual en ingresos, apoyadas en un mix más caro (modelos Pro) y una mejora de unidades, incluyendo un repunte notable en China. Este “superciclo” del iPhone 17, junto con la expectativa de futuros lanzamientos como un iPhone plegable a partir de 2026, alimenta la narrativa de que aún queda recorrido en el ciclo de sustitución.

Los servicios (App Store, iCloud, Apple Music, TV+, pagos, etc.) de Apple se mantienen como el motor más previsible y rentable: el consenso sitúa los ingresos en torno a 30.000 millones de dólares, con crecimientos de aproximadamente el 14–17% interanual, reforzando el perfil de ingresos recurrentes de alto margen. En Mac, por su parte, se espera estabilidad tras la normalización post‑pandemia, con ingresos planos o ligeramente positivos.

Desglose por geografías

A nivel geográfico, se espera un trimestre muy sólido en América (crecimiento cercano al 11%) y un buen tono en Europa (alrededor del 7%), con Asia Pacífico creciendo en torno al 10%. Apple congregó el 20% de cuota del mercado global de smartphones en 2025, con un crecimiento de envíos del 10%, lo que respalda las expectativas para este trimestre.

El mercado está muy atento al margen bruto, con la previsión en torno al 47–48%, en la parte alta de la guía de la compañía. Esta fortaleza vendría apoyada en el peso creciente de Servicios, el mayor ASP de iPhone y cierta mejora de costes gracias al poder de negociación de Apple con proveedores, incluso en un contexto de subida de precios de componentes como la memoria.

Expectativas exigentes para Apple

El consenso no exige un trimestre “perfecto” para Apple, pero sí una combinación de crecimiento de doble dígito en ingresos y BPA, fortaleza clara en iPhone y Servicios y márgenes en la parte alta de la banda guiada. El riesgo principal no está tanto en el número del trimestre como en el mensaje: cualquier indicio de fatiga en servicios, señales de presión competitiva en China o un discurso poco concreto sobre la monetización futura de la inteligencia artificial podrían enfriar el renovado optimismo en el valor.

Desde XTB, pensamos que Apple tiene varias palancas para sorprender: una aceleración aún mayor de Servicios, una guía cualitativa más agresiva sobre AI (integración de “Apple Intelligence” y nuevas capacidades de Siri durante 2026) y una narrativa de continuidad del superciclo de iPhone 17 de cara a los próximos trimestres. Si la presentación combina cifras ligeramente por encima de consenso con un tono convincente en estos vectores, el mercado puede seguir dispuesto a pagar una prima por la acción, incluso desde niveles de valoración ya exigentes, mientras los inversores sigan viendo a Apple como un híbrido entre valor de calidad y generador masivo de caja en servicios digitales.

En el acumulado del año, las acciones de Apple retroceden más de un 6%.

¿Cómo comprar acciones de Apple?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Apple (AAPL.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.