Las acciones de BAE Systems (BA.UK) subieron casi un 2% hoy tras conocerse la noticia de un contrato de siete años con el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

BAE Systems firma un nuevo acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos

La compañía ha firmado un acuerdo marco para cuadruplicar la capacidad de producción de buscadores infrarrojos para los misiles interceptores THAAD, uno de los componentes más críticos del sistema de defensa antimisiles estadounidense. El trabajo se llevará a cabo en las instalaciones de Nashua (New Hampshire) y Endicott (Nueva York), lo que beneficiará directamente a la industria de defensa estadounidense.

El contrato forma parte de la estrategia más amplia de transformación de adquisiciones del Departamento de Defensa, destinada a acelerar la entrega de tecnologías clave a las fuerzas armadas. Para BAE Systems, el acuerdo representa una señal de demanda a largo plazo que justifica nuevas inversiones en capacidad de fabricación, tecnología y empleo.

Tom Arseneault, CEO de BAE Systems Inc., destacó explícitamente que la naturaleza a largo plazo del acuerdo proporciona a la empresa certeza sobre la escala y el ritmo de expansión de la capacidad productiva. Desde la perspectiva del mercado, el contrato reduce la incertidumbre de ingresos para los próximos siete años, y el mercado valora positivamente esta visibilidad de flujos de caja.

THAAD es un sistema de importancia estratégica para la protección tanto del territorio estadounidense como de sus aliados, lo que implica un bajo riesgo político de cancelación de pedidos. El aumento de la producción de estos sistemas también encaja en la tendencia global de incremento del gasto en defensa, especialmente evidente tras la escalada de tensiones geopolíticas en los últimos años.

Cotización de las acciones de BAE Systems

Las acciones de BAE Systems han mantenido una tendencia alcista a corto plazo, limitada por la media móvil exponencial de 50 días (EMA) (la línea azul en el gráfico). Mientras el precio se mantenga por encima de este nivel, existe la posibilidad de que la tendencia continúe. Por otro lado, el comportamiento de la acción en el futuro cercano puede depender en gran medida de la resolución del conflicto en Oriente Medio y de si la situación allí se intensifica o, por el contrario, se desescala.