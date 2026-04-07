Uno de los inversores más influyentes de Estados Unidos ha realizado un movimiento que no ha pasado desapercibido.

Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management, conocido por tomar posiciones en compañías infravaloradas o mal gestionadas para desbloquear valor, ha puesto su foco en Universal Music Group (UMG).

Tras conocerse la noticia, la acción ha llegado a subir más de un 25% en la sesión de hoy.

Universal Music Group: un gigante cultural y financiero

Universal Music Group es una de las discográficas más grandes del mundo. Con sede operativa en Santa Mónica y base corporativa en Ámsterdam, controla algunos de los sellos más icónicos de la historia y representa a muchas de las mayores estrellas del pop actual.

Entre su catálogo figuran Taylor Swift, Lady Gaga, Ariana Grande, Justin Bieber, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bad Bunny, entre muchos otros.

Su negocio va mucho más allá de la venta de música: genera ingresos a través de streaming (Spotify, Apple Music), gestión de derechos de autor, licencias comerciales y merchandising.

Pershing Square propone una fusión y valora Universal con una prima del 78%

UMG vuelve al centro del tablero corporativo global. Bill Ackman, a través de Pershing Square, ha lanzado una propuesta de fusión que revaloriza la compañía con una prima del 78% y plantea un cambio de sede, consistirá en abandonar Ámsterdam y trasladar su cotización principal a la Bolsa de Nueva York.

La operación combina efectivo y acciones, y aspira a redefinir el futuro del mayor grupo musical del mundo. El mercado ha reaccionado con fuerza, la acción sube un 13% en la bolsa holandesa tras haber tocado los 20,5 euros por título.

Una oferta que valora a Universal en 30,40 euros por acción

La propuesta de Pershing Square sitúa el precio de las acciones de Universal Music Group en 30,40 euros por título, lo que supone una prima histórica sobre su último cierre.

El esquema incluye un pago de 5,05 euros en efectivo por acción y la entrega de 0,77 acciones de la nueva compañía resultante de la fusión.

Además, el acuerdo contempla la cancelación de aproximadamente el 17% del capital, reduciendo el float y elevando el valor por acción para los accionistas restantes.

Esto explica el rally inicial del 25% y la estabilización posterior en torno al 12–13%. Si la operación avanza, el precio podría seguir acercándose al nivel de negociación objetivo, cerca de los 30 euros.

Bill Ackman propone una reconfiguración profunda de Universal

En este escenario, Bill Ackman sostiene que UMG arrastra problemas estructurales que han penalizado su cotización. Señala deficiencias en la organización interna, un uso ineficiente del balance y una comunicación insuficiente con los accionistas. A su juicio, la caída del precio de la acción responde a factores ajenos al negocio musical, que sigue siendo sólido.

Para revertir esta situación, Ackman propone una reestructuración de gobierno corporativo que incluye el nombramiento de Michael Ovitz, como presidente del consejo, así como la incorporación de dos representantes de Pershing Square. El objetivo es reforzar la gobernanza y alinear la estrategia financiera con el potencial real de la compañía.

Una operación que podría cambiar el sector del entretenimiento global

El éxito de la operación depende en gran medida de la familia Bolloré, que controla cerca del 30% del capital entre su participación directa y la de Vivendi. Sin su apoyo, la transacción difícilmente prosperará. Por ahora, Bolloré no ha hecho comentarios públicos, lo que añade incertidumbre a un proceso que podría redefinir el futuro de UMG.

La noticia demuestra que Bill Ackman mantiene su confianza en el valor, incluso después de haber reducido su exposición en 2025. Esta vez, su apuesta no es simplemente aumentar participación, sino impulsar una fusión que le otorgue control para ejecutar cambios estratégicos que, según él, desbloquearían el verdadero potencial de UMG.

La propuesta de Pershing Square se perfila como una de las operaciones más ambiciosas del sector del entretenimiento en los últimos años. Revaloriza a Universal Music Group con una prima del 78%, impulsa su traslado a Nueva York, plantea una reforma de gobernanza y busca corregir problemas internos que, según Ackman, han frenado su potencial.

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