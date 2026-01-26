El precio del Bitcoin se desliza hoy hacia la zona de los 87.000 dólares tras liquidaciones que totalizan cientos de millones de dólares, mientras que los ETF registraron la semana pasada la mayor salida semanal desde mediados de noviembre de 2025: 1,73 mil millones de dólares en total. Esto marca un cambio radical respecto a la semana que finalizó el 17 de enero, cuando los fondos de criptomonedas registraron más de 2,17 mil millones de dólares en entradas. En esta ocasión, solo Ethereum registró alrededor de 630 millones de dólares en salidas (la segunda mayor salida semanal registrada).

Hasta ahora, las principales excepciones han sido los ETF vinculados a Solana (alrededor de 17 millones de dólares) y Chainlink (casi 4 millones de dólares). Predomina un claro tono de aversión al riesgo: la magnitud de las salidas sugiere que la confianza de los inversores no se ha recuperado por completo de las crisis anteriores, mientras que el contexto macroeconómico continúa lastrando al sector. Según CoinShares, la mayor parte de la presión vendedora provino de inversores estadounidenses. La fragilidad del sentimiento ha persistido desde el "flash crash" de octubre de 2025.

Los descensos han sido impulsados, entre otros factores, por:

Expectativas más débiles sobre los recortes de tipos de la Fed: los mercados estiman una probabilidad muy baja de un recorte (alrededor del 3% según la herramienta CME FedWatch).

La falta de un repunte sostenido tras la caída de octubre mantiene la cautela en las estrategias de seguimiento de tendencias y gestión del riesgo.

Decepción con la narrativa de la "cobertura contra la devaluación": a pesar de los grandes déficits y el aumento de la deuda pública, las criptomonedas no han recuperado de forma convincente su papel de protección contra la devaluación de la moneda, lo que ha llevado a algunos inversores a reducir su exposición a corto plazo.

El mercado sigue buscando un catalizador, pero no lo encuentra. A menos que las expectativas macroeconómicas cambien, el impulso de los precios mejore o las criptomonedas reconstruyan una narrativa sólida, la presión sobre los flujos de fondos podría persistir, lo que aumenta el riesgo de una fase bajista más profunda.

Flujos de ETF de Bitcoin y Ethereum

Si observamos los flujos recientes de fondos de criptomonedas, las últimas cinco sesiones muestran flujos claramente negativos de ETH, lo que sugiere una menor actividad de los fondos y una disminución de la demanda minorista, no solo de Ethereum, sino también de Bitcoin.

Gráfico de Bitcoin y Ethereum (intervalo diario)

El precio de Bitcoin ha caído más de un 30% desde su máximo histórico, mientras que Ethereum ha caído más del 50%. El RSI de BTC se sitúa en 41, aún relativamente lejos de los niveles de "sobreventa" que suelen observarse tras grandes capitulación; Ethereum muestra una configuración similar; a pesar de la pronunciada caída, aún no hay señales claras de capitulación.

Los niveles de referencia claves para Bitcoin incluyen actualmente 96.500 dólares (base de coste para tenedores a corto plazo), 87.500 dólares (media de inversores activos) y dos índices de referencia cíclicos principales: 81.000 dólares (media real del mercado) y 56.000$ (precio realizado). La media real del mercado es un nivel promedio más realista para todo el mercado que suele reflejar la parte de la oferta que se negocia activamente, mientras que el precio realizado es la base de coste promedio de todo el mercado de BTC, un índice de referencia clásico para ciclos. Históricamente, Bitcoin ha cotizado por debajo del precio realizado durante los principales mercados bajistas, incluyendo los de 2020 y 2022.