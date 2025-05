Boom en las criptomonedas: Ethereum sube un 10%

La demanda récord de Ethereum continúa por segundo día consecutivo. El precio del segundo proyecto más grande de criptomonedas ha vuelto a subir más del 9%, hasta los 2.370 dólares, lo que eleva la ganancia total en dos sesiones al 32%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Ethereum repunta Este fuerte repunte es el resultado de un sentimiento excepcionalmente negativo que persistió en el mercado durante un período prolongado. Ethereum llevaba casi cinco meses consecutivos a la baja, con ventas que superaron el 10 % en tres meses. Solo en febrero y marzo, se registraron caídas del 33 % y el 17 %, respectivamente. La corrección en Ethereum alcanzó más del 65% desde sus picos en 2024, con una escala comparable al mercado bajista de 2022. Es por eso que el repunte actual es tan significativo. Ethereum está registrando actualmente su mayor avance en dos días desde 2019: un total del 37,4% Cotización de Ethereum Desde una perspectiva de análisis técnico, el Ethereum está entrando en una importante zona de resistencia justo por debajo del nivel de 2.500 dólares. Todo depende de si se puede mantener esta fuerte presión de compra, pero los inversores a corto plazo tienen un fuerte incentivo para obtener ganancias. Una corrección en estos niveles estaría justificada, pero dado el dinámico repunte, es difícil estimar los niveles de resistencia técnica. Fuente: xStation 5

