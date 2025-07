Sabadell (SAB.ES) ha presentado esta mañana sus resultados del segundo trimestre del 2025 con unas cifras que en general han superado las expectativas del consenso de analistas y con la directiva presentando su plan estratégico hasta el 2027. Esto supone un golpe en la mesa frente a la OPA de BBVA y otra oportunidad más de marcar territorio. Fuente: Sabadell Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cifras clave de los resultados de Sabadell del segundo trimestre del 2025 Margen de intereses: 1.209 millones de euros, -4,2% frente al 2T2024 y -0,2% frente a las expectativas Comisiones: 350 millones de euros, 4,5% frente al 2T2024 y +1,8% frente a las expectativas Beneficio neto: 486 millones de euros, 0,6% frente al 2T2024 y +10,5% frente a las expectativas Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Sabadell del segundo trimestre del 2025 Los resultados de Sabadell han sido mejor de lo esperado y han mostrado una fortaleza que permitirá a la directiva reforzar la idea de que la entidad en solitario puede generar más rentabilidad para el accionista que integrada en BBVA. Las cifras de hoy eran clave y suponían una “bola de partido” importante que Banco Sabadell ha sido capaz de ganarla. El margen de intereses sigue sufriendo una ralentización, pero no tan grave como podría haber sido. La entidad ha conseguido contener las bajadas de tipos de interés con un incremento del crédito vivo del 6,1% interanual en España y un incremento de los recursos de clientes del 7,3%. Este incremento de recursos permite a la compañía contener el coste de financiación, lo que ayuda a que el margen e intereses no se desplome. De hecho, a nivel intertrimestral el grupo incrementó sus préstamos y anticipos a la clientela en un 1,4%, lo que sí nos parece un ritmo aceptable para poder capear las bajadas de tipos de interés. El margen de intereses neto sobre activos se ha ubicado en el 1,97% frente al 2,1% del segundo trimestre, mientras que el margen de clientes se ha deteriorado en 20 puntos básicos hasta el 2,98%. Plan estratégico de Sabadell 2025-2027 El plan estratégico de Sabadell refleja la salida de TSB. La entidad espera un beneficio neto para 2027 de más de 1.600 millones de euros, lo que refleja un entorno de tipos de interés bajos debido a que esta cifra estaría ligeramente por encima de la de 2024. El ROTE se espera que se ubique en el 16%, frente al 14% del 2024. La entidad pretende mejorar la eficiencia del grupo con un mejor proceso de gestión del riesgo y la segmentación de precios por tipos de clientes, lo que debería reducir las provisiones por créditos de dudoso cobro. Esto tendría un impacto positivo en la cuenta de resultados así como en la generación de caja. Por otro lado, se espera que el coste del riesgo se reduzca hasta los 40 puntos básicos, mientras que la cartera crediticia se incremente en un 5% anual. El crecimiento vendrá propulsado por el incremento del número de clientes, con unas altas esperanzas puestas en el segmento digital. Lo más destacado de esta presentación es la intención de repartir unos 6.300 millones de euros a sus accionistas, lo que equivaldría al 40% de la capitalización actual. En definitiva, los resultados de Sabadell han sido sólidos y dejan a BBVA en un escenario complicado para conseguir la aceptación de su OPA. Las acciones de Sabadell suben un 58% en este 2025. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

