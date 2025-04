Buenos resultados de Boeing

Las acciones de Boeing Co. (BA.US) subieron hasta un 4,2% en la sesión previa a la apertura del mercado el miércoles, después de que el gigante aeroespacial anunciara los resultados del primer trimestre, que superaron las expectativas de Wall Street, mostrando señales de recuperación en medio de los desafíos de fabricación y las tensiones comerciales globales. Los resultados de Boeing superan las previsiones Boeing ha reportado una pérdida neta de 31 millones de dólares (0,16 dólares por acción), una mejora significativa respecto a la pérdida de 355 millones de dólares del año anterior. Los ingresos aumentaron un 18%, hasta los 19.500 millones de dólares, con una pérdida ajustada por acción de 0,49 dólares, que superó la pérdida prevista de 1,29 dólares. El gasto de caja libre de 2.300 millones de dólares fue mucho mejor que los 3.400 millones de dólares previstos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los ingresos de Aviones Comerciales aumentaron un 75% hasta los 8.150 millones de dólares, gracias a la entrega de 130 aviones de Boeing durante el trimestre, un aumento de casi el 60% respecto a las 83 entregas del año anterior. El programa 737 está aumentando gradualmente la producción con planes para alcanzar los 38 aviones mensuales este año. El director ejecutivo, Kelly Ortberg, anunció que la compañía se prepara para solicitar la aprobación de la FAA para aumentar aún más la producción a 42 aviones mensuales "a finales de este año". Segmento de Defensa Los ingresos de la unidad de Defensa, Espacio y Seguridad cayeron un 9% hasta los 6.300 millones de dólares, aunque el segmento registró un margen operativo del 2,5%, lo que refleja la estabilización del rendimiento operativo. Durante el trimestre, Boeing obtuvo un importante contrato para diseñar y construir el F-47, el avión de combate de próxima generación de la Fuerza Aérea de EE. UU., aunque este pedido aún no está incluido en la cartera de pedidos de defensa de la compañía, que asciende a 62.000 millones de dólares. Movimientos estratégicos y desafíos de Boeing El director ejecutivo Kelly Ortberg calificó 2025 como el "año de recuperación" para Boeing, con planes para aumentar la producción del 737 a 38 aviones mensuales y buscar la aprobación para 42 al mes a finales de este año. La compañía anunció la venta de su negocio de Soluciones de Aviación Digital a Thoma Bravo por 10.550 millones de dólares para reducir su deuda. Sin embargo, Boeing se enfrenta a la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, con aranceles chinos del 125% que interrumpen las entregas a las aerolíneas chinas. La cartera de pedidos de la compañía, valorada en 545.000 millones de dólares, incluye más de 5.600 aviones comerciales, lo que proporciona cierta protección contra la volatilidad del mercado. Precio de las acciones de Boeing En la sesión previa a la apertura del mercado, las acciones de Boeing rondan la media móvil simple (SMA) de 100 días, un nivel clave que los alcistas intentarán mantener, ya que podría allanar el camino para una mayor recuperación. Los bajistas, por su parte, intentarán impulsar el precio por debajo de la media móvil simple (SMA) de 30 días. El RSI tiende al alza, mientras que el MACD se está ampliando luego de un cruce alcista. Fuente : Xstation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.