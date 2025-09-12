Caídas en el Ibex 35 en el último día de la semana

El Ibex 35 está cayendo un 0,4% en estos momentos de la sesión y se aleja del resto de selectivos europeos, que están teniendo una jornada más positiva. El selectivo español estaba teniendo una semana bastante positiva pero hoy está experimentando una corrección que aún así le deja con una subida de más del 2,5% en los últimos 5 días y por encima de los 15.200 puntos.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Indra lideran la sesión del Ibex 35 y suben a la par que el resto del sector defensa. Además, todo apunta a que Indra sigue buscando compañías que adquirir para aumentar su dominancia dentro de nuestro país en el sector defensa. Redeia también está en la parte alta, después de que la presidenta de la compañía haya acusado a las eléctricas del apagón por una mala gestión. Endesa o Acciona Energía se ubican cerca.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

El sector bancario está copando la parte baja del selectivo español, con Santander como la más bajista. Las acciones de Sabadell también están cerca y aunque ayer el BCE no bajó los tipos de interés vemos debilidad en el sector. Recordemos que ya hemos vivido varias bajadas de tipos en Europa y es probable que las cuentas de la industria en este segundo semestre ya achaquen de manera más notoria estos recortes de tipos. Solaria también está entre las más bajistas y sigue siendo una de las empresas más volátiles del Ibex 35.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

