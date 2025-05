Caídas en los índices asiáticos

En la primera parte del día, en la región Asia-Pacífico, observamos movimientos moderados en los índices bursátiles. En el mercado chino, las variaciones de los índices alcanzan las caídas del 0,6%. El Nikkei 225 bajó un 0,20%, el australiano se mantiene estable y el índice de Singapur se dejó un 0,25%. Los futuros de EE. UU. registran descensos de entre el 0,45% y el 0,55%. El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, confirmó que Trump aún necesita aprobar personalmente 18 importantes acuerdos comerciales. El presidente Trump felicitó al primer ministro canadiense, Mark Carney, por su victoria electoral. Ambos líderes enfatizaron su disposición a cooperar como naciones soberanas. Planean reunirse en persona pronto. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Publicaciones macroeconómicas La inflación en Australia para el primer trimestre de 2025 superó ligeramente las expectativas: el IPC fue del 2,4% interanual. A pesar de esto, los datos respaldan las expectativas de un recorte de tipos en la reunión del Banco de la Reserva de Australia del 19 al 20 de mayo. Sin embargo, el RBA podría evitar un mensaje demasiado moderado debido a la incertidumbre económica mundial. El dólar australiano subió ligeramente tras la publicación de los datos. El PMI manufacturero oficial de China cayó a 49,0 en abril (pronóstico: 49,8; anterior: 50,5). Mientras tanto, el PMI Caixin, que se centra en los pequeños exportadores privados, se mantuvo en territorio de expansión en 50,4. Esta discrepancia pone de relieve la resiliencia de los pequeños exportadores a pesar de la creciente presión arancelaria. Los pedidos de exportación cayeron al ritmo más rápido desde julio de 2023. La producción industrial en Japón en marzo de 2025 cayó un 1,1% intermensual (pronóstico: -0,5% intermensual, anterior: 2,3% intermensual). Las ventas minoristas aumentaron un 3,1% interanual, pero también incumplieron las expectativas. Las autoridades señalaron la débil producción de vehículos y la preocupación por los aranceles estadounidenses. No obstante, se espera que el Banco de Japón mantenga sin cambios su política monetaria en su reunión de mañana. Noticias corporativas SMCI, fabricante de semiconductores, publicó datos financieros preliminares del primer trimestre. La compañía redujo sus previsiones de ingresos y beneficios por acción, alegando retrasos en las decisiones de los clientes y problemas de inventario. También informó de márgenes brutos más bajos. Las acciones de la compañía cayeron un 15% en las operaciones fuera de horario, lo que contribuyó a una ola de ventas en Nvidia y otras empresas del sector.

