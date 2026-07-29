CaixaBank acaba de presentar sus cuentas del segundo trimestre de 2026, en un comunicado remitido al mercado y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que Gonzalo Gortázar destacó “un semestre de fuerte crecimiento de la actividad comercial”. El banco vuelve a marcar máximos históricos de beneficio, pero ¿qué más esconden los resultados de Caixabank?

Las cifras de los resultados de Caixabank del segundo trimestre

En concreto, Caixabank el semestre de enero a junio con un beneficio neto atribuido de 3.203 millones de euros, un 8,5% más que en el mismo periodo de 2025, superando los 3.131 millones que esperaba el consenso de Bloomberg. Los grandes epígrafes de la cuenta de resultados fueron

Margen de intereses: 5.390 millones de euros , +2% interanual, apoyado en el crecimiento de los volúmenes de crédito y depósitos.

, +2% interanual, apoyado en el crecimiento de los volúmenes de crédito y depósitos. Ingresos por servicios (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias): 2.772 millones, +7,4%, con la gestión patrimonial disparándose un 12,1% (hasta 1.091 millones) y los seguros de protección un 14,5% (hasta 658 millones), mientras que las comisiones bancarias recurrentes retrocedieron un 2,4% por el efecto de los programas de fidelización

Ingresos de la cartera de participadas: 229 millones, +11,2%.

Margen bruto: 8.338 millones, +3,7%.

Gastos de administración y amortización: 3.320 millones, +4,5%, elevando la ratio de eficiencia desde el 38,6% hasta el 39,6%.

Margen de explotación: 5.018 millones, +3,2%

Pérdidas por deterioro de activos: 480 millones, un 29% más, reflejo de una gestión algo más prudente del riesgo pese a la buena marcha del ciclo.

Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC): 304 millones, frente a los 296 millones de hace un año.

Rentabilidad (ROTE): 18%, frente al 18,5% de junio de 2025 —la única métrica que retrocede, en línea con lo previsto tras la revisión al alza del objetivo anual que el banco hizo en enero (del 15% al 18%).

—la única métrica que retrocede, en línea con lo previsto tras la revisión al alza del objetivo anual que el banco hizo en enero (del 15% al 18%). CET1: 12,5%, prácticamente en línea con el 12,6% de un año antes.

En actividad comercial, la cartera de crédito sano creció un 8,2% interanual hasta 398.835 millones de euros, con avances en todos los segmentos: empresas (+10,6%), adquisición de vivienda (+6,7%) y consumo (+11,5%). Los recursos de clientes gestionados subieron un 7,6%, hasta 771.943 millones, y el volumen de negocio total administrado alcanzó 1,17 billones de euros (+7,8%). La entidad suma ya 20,9 millones de clientes, tras más de 1,1 millones de altas netas en España en los últimos doce meses, y ha incorporado 210.000 nuevas nóminas, hasta 6,4 millones de clientes con nómina domiciliada.

Caixabank mejora sus cifras en el segundo trimestre

CaixaBank cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio de 1.572 millones (+7% interanual y +5,2% respecto al 4T de 2025). El beneficio neto del segundo trimestre (1.631 millones) confirma esta aceleración trimestral, un 3,8% por encima del primer trimestre, ligeramente por encima de lo que esperaba el consenso de analistas. El consenso que el propio banco publica antes de resultados manejaba una previsión de margen de intereses de 2.748 millones, ingresos por servicios de 1.386 millones y un beneficio neto de 1.559 millones para el trimestre, cifras que la entidad ha superado en las tres partidas.

En términos de calidad de activo, la morosidad ha seguido mejorando: del 1,98% de marzo se ha pasado a un nivel por debajo del 1,8% en junio, situándose en mínimos históricos de la entidad. El CET1 se mantiene estable en el 12,5%, en la parte alta del rango objetivo interno del 11,5%-12,5% que maneja el banco para 2026-2027.

Remuneración al accionista y perspectivas

El Consejo de Administración definirá en octubre el importe del primer dividendo a cuenta de 2026, que se situará entre 961 y 1.281 millones de euros (30%-40% del beneficio neto del semestre) y se abonará en noviembre. El banco reitera su objetivo de payout en efectivo del 50%-60% del beneficio anual, con posibilidad de distribuciones extraordinarias de capital por encima del umbral de CET1 del 12,5%. De cara al conjunto del año, la entidad mantiene su guía de un margen de intereses superior a 11.000 millones de euros, un ROTE por encima del 18% y un coste del riesgo inferior a 25 puntos básicos, tras haber elevado en enero su objetivo de ROTE para 2027 hasta cerca del 20%.

Opinión de XTB España sobre los resultados de Caixabank

Lo que más llama la atención de estas cuentas no es tanto el récord de beneficio, al que CaixaBank nos tiene ya acostumbrados trimestre tras trimestre, sino el cambio en la composición del crecimiento. Durante 2023 y 2024 el motor casi exclusivo fue el margen de intereses, disparado por la subida de tipos; ahora, con el margen de intereses avanzando de forma mucho más moderada (+2% interanual), el verdadero impulso viene de los ingresos por servicios, y en particular de la gestión patrimonial y los seguros de protección, que crecen a doble dígito. Esto es una buena noticia estructural: un banco que diversifica sus fuentes de ingresos hacia comisiones recurrentes ligadas a la vinculación del cliente (fondos, pensiones, seguros) construye un modelo de negocio menos dependiente del ciclo de tipos de interés y, por tanto, más resiliente ante una eventual bajada adicional del precio del dinero por parte del BCE.

Dicho esto, conviene no perder de vista dos matices que aparecen en la letra pequeña. Primero, el deterioro de la ratio de eficiencia (del 38,6% al 39,6%) muestra que los costes están creciendo por encima de los ingresos totales, algo que si se mantiene en el tiempo podría erosionar el objetivo de “high 30s” que la entidad se ha marcado para 2027; el propio incremento del 29% en las pérdidas por deterioro de activos, aunque parte de niveles muy bajos, apunta en la misma dirección de mayor prudencia (o mayor coste) en la gestión del riesgo. Segundo, el ligero retroceso del ROTE hasta el 18%, lejos de ser una mala noticia, refleja en realidad el éxito del banco: la propia dirección elevó su objetivo de rentabilidad del 15% al 18% tras superar ampliamente las metas del Plan Estratégico 2025-2027, por lo que compararse contra un listón más exigente explica ese “estancamiento” aparente.

En definitiva, los resultados de Caixabank son sólidos, coherentes con el discurso de fortaleza financiera que la compañía ha mantenido durante toda la primera mitad del año, y que probablemente sigan sosteniendo el favor de los analistas, aunque el mercado deberá vigilar de cerca la evolución de los costes operativos en los próximos trimestres.

En estos momentos, las acciones de Caixabank, pese a sus resultados, cotizan en negativo, con una caída en torno al 4%. En lo que llevamos de año, no obstante, las acciones de Caixabank suben más de un 26%.

¿Cómo comprar acciones de Caixabank?

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