Las acciones de CaixaBank lideran la sesión del Ibex 35. El banco presidido por Gonzalo Gortázar cotiza en los 12,9 euros euros por acción, un 3,3% por encima del cierre de ayer, marcando además nuevos máximos históricos. La subida se produce después de que trascendiese la noticia de que el banco planea comprar la filial española de Cetelem a BNP Paribas, una información ya adelantada por el periódico The Objective el pasado 18 de julio de la que ahora se hacen eco diversas publicaciones económicas. ¿Cuáles son las claves de esta operación?

Caixabank estudia comprar Cetelem España a PNB Paribas

En concreto, y tal y como ya adelantó The Objective, Caixabank está negociando la adquisición de la filial española de crédito al consumo del grupo francés, con conversaciones “muy avanzadas”, en una operación que se estima entre 900 millones y 1.500 millones de euros. La compra permitiría a CaixaBank integrar la cartera de 2,5 millones de clientes de Cetelem y dar un salto de escala en financiación al consumo, un negocio que se considera estratégico precisamente porque genera márgenes superiores a los del crédito hipotecario tradicional. De cerrarse, la operación quedaría sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia y del propio Banco Central Europeo

La noticia se posiciona como uno de los catalizadores de la subida registrada por las acciones de Caixabank, pero no es el único factor determinante. De hecho, la noticia circula desde el 18 de julio, por lo que buena parte de su efecto ya debería estar descontado por el mercado. La subida del valor registrada hoy sugiere, por tanto que la operación actúa como catalizador que se suma a otros factores, más que como la causa aislada.

¿Qué otros motivos explican el rally de las acciones de Caixabank?

Más allá de la noticia del interés de Caixabank por Cetelem, se debe tener en cuenta que Julio es el mes de los resultados semestrales de la banca española. Banco Santander presenta mañana, 22 de julio, CaixaBank lo hará el 29 de julio y BBVA el 30. CaixaBank podría anotar un beneficio cercano a los 1.500 millones de euros en el trimestre, y el sector suele anticipar movimientos comprando el rumor antes de que se confirme el resultado.

Las acciones de Caixabank llevan meses dibujando una tendencia de mínimos y máximos crecientes, y ya cotiza muy cerca de los 13 euros. Superar esre nuevo techo podría suponer una fase de “subida libre” con primer objetivo en los 13,20 euros. Con el precio en nuevos máximos como sucede hoy, aumenta el flujo comprador de corto plazo (momentum, algoritmos, ruptura de resistencias) que amplifica cualquier catalizador fundamental.

CaixaBank cotiza con un PER de 15,3 veces, en un contexto de tipos de interés elevados que sigue beneficiando el margen de intereses de la banca minorista española, uno de los argumentos que el mercado premia de forma recurrente en el valor.

¿Influye la reunión del BCE de pasado mañana?

Otro aspecto clave, auque de forma indirecta, es la reunión del BCE prevista para este jueves 23 de julio. El consenso descarta cambios en los tipos, que se mantendrían en el 2,4% para las operaciones principales de financiación tras la subida de 25 puntos básicos aprobada en junio. La probabilidad implícita de que el BCE mantenga los tipos es del 88% según el mercado de futuros, por lo que el mercado ya lo tiene descontado y no debería generar sorpresas el jueves. Lo relevante para la banca es el mensaje sobre el futuro: el repunte de los precios energéticos, ligado a la tensión geopolítica en torno a Irán, abre la puerta a una nueva subida de tipos en septiembre, algo que el mercado empieza a valorar. Un ciclo de tipos que se mantiene alto, o incluso sube más, es estructuralmente positivo para el margen de intereses de bancos con fuerte peso del negocio minorista como CaixaBank, así que la expectativa sobre el BCE actúa como telón de fondo favorable.

Cotización de las acciones de Caixabank

La subida del 3,3% de las acciones de CaixaBank responde a una combinación de factores que se refuerzan entre sí: el interés estratégico por Cetelem confirma el apetito de crecimiento en crédito al consumo, la proximidad de la temporada de resultados bancarios anima a los inversores, la ruptura técnica de resistencias atrae flujo comprador de corto plazo, y un entorno de tipos altos (con el BCE reunido pasado mañana y con la puerta abierta a otra subida en septiembre) sigue siendo el argumento macroeconómico de fondo que sostiene a toda la banca española.

Fuente: Plataforma de XTB

En lo que llevamos de año, las acciones de Caixabank suben más de un 21%.

¿Cómo comprar acciones de Caixabank?

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