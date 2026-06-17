Calma tensa para el Ibex 35

El Ibex 35 está teniendo una sesión bastante plana a la espera de que se resuelvan os diferentes acontecimientos a los que nos enfrentamos. Hablamos de mayor claridad sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, así como la decisión de la FED de esta tarde sobre los tipos de interés. Aunque se espere con bastante probabilidad que se mantengan los tipos, el mensaje de Kevin Warsh será fundamental para que los inversores cojan el tono del nuevo presidente del organismo. Como ya sabemos, en política monetaria el mensaje es en ocasiones más importante que la acción en sí, a lo que debemos añadir que conoceremos también proyecciones macro y la nube de puntos.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Indra lideran la sesión del Ibex 35 con subidas de más del 1%. En este caso, el nuevo CEO de la compañía toma su mandato hoy en sustitución de José Vicente de los Mozos. Josep Maria Recasens es bien recibido por el mercado y tiene una larga experiencia en el sector automovilístico. Sin embargo, los inversores valoran positivamente la nueva estabilidad después de un periodo convulso y con refriegas políticas, algo que no gusta al mercado y por lo que suele exigir una prima. El sector bancario también está en verde, aunque sin subidas destacadas. Las entidades pueden beneficiarse de una recuperación de la demanda de crédito si finalmente se cierra el acuerdo de paz en Oriente Medio, aunque ahora mismo su principal atractivo reside en la remuneración al accionista.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

En la parte baja vemos algunos valores energéticos como Endesa o Acciona Energía. Es probable que muchos inversores roten de este tipo de empresas más estables, como Endesa, a valores más cíclicos ante las expectativas de que el shock del petróleo deje de afectar a la economía en los próximos meses. Por ello también vemos descensos de otros valores como Enagas. En cualquier caso, no hay grandes novedades dentro del Ibex 35.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.