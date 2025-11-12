Invertir implica riesgos. XTB ofrece Acciones, ETFs, Derechos Fraccionados y Derivados (CFDs). Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
XTB ofrece Acciones, ETFs, Derechos Fraccionados y Derivados (CFDs). Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Las acciones blue chip son valores que pertenecen a compañías de gran tamaño que muestran estabilidad financiera y una larga trayectoria empresarial. Estas acciones tienen un gran peso en los índices más populares del mercado y resultan de gran interés para los inversores. En este artículo, repasamos qué son.
Las acciones blue chip son sinónimo de estabilidad, solidez y liderazgo en los mercados financieros. Muchos inversores las consideran básicas en sus carteras, especialmente en momentos de incertidumbre. Pero ¿qué significa que una acción sea blue chip? ¿Qué empresas entran en esta categoría? ¿Y qué rol tienen en índices como el Ibex 35?
¿Qué significa blue chip en Bolsa y por qué se les llama así?
Las acciones blue chip son valores estables que pertenecen a compañías de gran tamaño, con estabilidad financiera, una gran reputación y una larga trayectoria empresarial. Estas firmas, que suelen posicionarse como líderes dentro de su industria, se caracterizan por su capacidad para mantener una volatilidad reducida y una rentabilidad constante incluso en periodos económicos adversos, lo que las convierte en una opción de interés para aquellos inversores con una alta aversión al riesgo. Además, suelen repartir dividendos de forma regular, por lo que también pueden resultar interesantes para aquellos que busquen invertir en empresas que remuneren a sus accionistas.
El término blue chip proviene del mundo del póker: en concreto, de las fichas azules, las cuales suelen tener el mayor valor de todo el juego. Esta analogía fue adoptada en la década de 1920 por Oliver Gingold, un empleado de la editorial Dow Jones que comenzó a utilizarla tras percatarse de que había varios valores cuya cotización superaba los 200 dólares por título. Desde entonces, el término ha ido enraizando dentro del sector bursátil y actualmente se aplica tanto para las compañías estadounidenses como para las empresas españolas y de otros países.
Características de las acciones blue chip
Las acciones blue chip presentan unas características concretas que las diferencian del resto de valores en la Bolsa.
Alta capitalización bursátil
Suelen formar parte del grupo de compañías con mayor valor en el mercado, por lo que suelen estar incluidas en índices de referencia, como el Dow Jones o el S&P 500.
Historial de estabilidad y rentabilidad
Son compañías que han demostrado una capacidad consistente para generar beneficios a lo largo del tiempo, incluso en periodos de recesión. A nivel financiero, estas empresas presentan bajos niveles de deuda, unas cuentas saneadas y pocos riesgos financieros, con una volatilidad reducida, gracias a su capacidad para mantenerse dentro del mercado.
Reparto regular de dividendos
Una gran parte de las acciones blue chip distribuye dividendos de forma periódica, lo que resulta de interés para los inversores que buscan una inversión pasiva.
Liderazgo sectorial
Por norma general, son líderes en su sector o industria, con una cuota de mercado muy importante y una ventaja competitiva sostenida.
Buena calificación crediticia
Las empresas blue chip suelen contar con una alta calificación crediticia, lo que refleja su capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Alta liquidez
Al ser acciones muy negociadas, ofrecen una mayor facilidad de entrada y salida para los inversores. Por lo tanto, ofrecen una alta liquidez.
Ejemplos de empresas blue chip: España, Estados Unidos y globales
El término blue chip nació en Estados Unidos, pero con el paso del tiempo se ha ido extendiendo por todo el mundo. Como consecuencia, actualmente es posible encontrar empresas con estas características en distintos mercados.
Empresas blue chips españolas
En España, hablamos de blue chips del Ibex 35 para referirnos a compañías con un gran peso dentro del índice que destacan por su liquidez y trayectoria. Entre estas, se encuentran:
Banco Santander.
BBVA.
Iberdrola.
Inditex.
Telefónica.
Todas ellas son pilares de la economía española por su liderazgo en sectores tan potentes como banca, energía, moda o telecomunicaciones.
Empresas blue chips americanas
Al ser el origen del término, Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de empresas blue chip, muchas de las cuales tienen presencia global. Ejemplos destacados son:
Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs
*A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos.
Todas ellas están en los principales índices bursátiles estadounidenses y combinan innovación, crecimiento y estabilidad.
Blue chips globales
Además de las de España y Estados Unidos, hay muchas otras empresas blue chips internacionales, como pueden ser:
Nestlé (Suiza).
Toyota (Japón).
Royal Dutch Shell (Países Bajos/Reino Unido).
Samsung (Corea del Sur).
Cada una de estas empresas cotiza en su respectiva bolsa de valores, aunque también están presentes en carteras de inversión a nivel global.
¿Qué papel tienen las blue chips en el Ibex 35 y otros índices?
Dada su naturaleza, las blue chips tienen un gran peso en los índices bursátiles más populares. En el Ibex 35, algunas acciones blue chips llegan a representar más del 10% del índice a nivel individual. Por eso, su comportamiento tiene un fuerte impacto en la evolución del selectivo.
Además, muchos fondos indexados y ETFs replican índices donde predominan los valores blue chip, como el Dow Jones, S&P 500, EuroStoxx 50 o el propio Ibex 35. Por ello, la salud de estas compañías es un gran indicador del estado general del mercado.
¿Es interesante invertir en acciones blue chip?
Como ocurre con cualquier instrumento, invertir en acciones blue chip puede aportar ventajas, pero también conlleva ciertos riesgos que conviene conocer de antemano.
Las acciones blue chip pueden ser una opción interesante si se busca seguridad, una rentabilidad estable y exposición a compañías de referencia mundial. Aunque no ofrecen los crecimientos explosivos de las startups tecnológicas, su capacidad para resistir crisis y generar valor a largo plazo las convierte en un elección a considerar a la hora de construir una cartera equilibrada. No obstante, antes de apostar por este tipo de instrumentos, deberemos tener claros cuáles son nuestros objetivos y nuestro nivel de tolerancia al riesgo, de cara a desarrollar la estrategia más adecuada para nuestras necesidades.
Ya sea en el Ibex 35, en el S&P 500 o en índices internacionales, los valores de primera categoría seguirán teniendo un papel protagonista en los mercados y en las decisiones de los inversores. Comprender sus características será clave para identificarlos.
Invertir con XTB
En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 1.400 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Las acciones blue chip son valores estables que pertenecen a compañías de gran tamaño, con estabilidad financiera, una gran reputación y una larga trayectoria empresarial. Estas firmas se caracterizan por su capacidad para mantener una volatilidad reducida y una rentabilidad constante incluso en periodos económicos adversos.
Las acciones blue chip presentan unas características concretas que las diferencian del resto de valores en la Bolsa. Entre ellas, destacan:
Alta capitalización bursátil.
Historia de estabilidad y rentabilidad.
Reparto habitual de dividendos.
Liderazgo sectorial.
Buena calificación crediticia.
Alta liquidez
Las blue chips tienen un gran peso en los índices bursátiles más populares. En el Ibex 35, algunas acciones blue chips llegan a representar más del 10% del índice a nivel individual, por lo que su comportamiento tiene un fuerte impacto en la evolución del selectivo.
Este material es una comunicación publicitaria. La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación.
En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene la presente comunicación publicitaria.
Al hacer clic en "Aceptar todas", aceptas el almacenamiento de cookies en tu dispositivo para mejorar la navegación en la página web, analizar el uso de la página web, y ayudar en nuestras estrategias de márketing.
Este grupo contiene cookies que son necesarias para que funcione nuestra página web. Forman parte de las funcionalidades como las preferencias de idioma, distribución de tráfico o mantener abierta la sesión del usario. No se pueden deshabilitar.
Nombre de la cookie
Descripción
SERVERID
userBranchSymbol
Fecha de caducidad:
1 día
adobe_unique_id
Fecha de caducidad:
364 días
test_cookie
Fecha de caducidad:
1 hora
SESSID
Fecha de caducidad:
1 día
__hssc
Fecha de caducidad:
1 hora
__cf_bm
Fecha de caducidad:
1 hora
intercom-id-iojaybix
Fecha de caducidad:
270 días
intercom-session-iojaybix
Fecha de caducidad:
6 días
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-device-id-iojaybix
Fecha de caducidad:
270 días
xtbCookiesSettings
Fecha de caducidad:
364 días
TS5b68a4e1027
xtbLanguageSettings
Fecha de caducidad:
364 días
userPreviousBranchSymbol
Fecha de caducidad:
364 días
__cfruid
_cfuvid
_GRECAPTCHA
Fecha de caducidad:
179 días
Utilizamos herramientas que nos dejan analizar el uso de nuestra página web. Estos datos nos permiten mejorar la experiencia del usuario en nuestra página web.
Nombre de la cookie
Descripción
_gid
Fecha de caducidad:
1 día
_gaexp
Fecha de caducidad:
91 días
_gat_UA-16408788-1
Fecha de caducidad:
1 hora
_gat_UA-121192761-1
Fecha de caducidad:
1 hora
_gcl_au
Fecha de caducidad:
89 días
_ga_CBPL72L2EC
Fecha de caducidad:
729 días
_ga
Fecha de caducidad:
729 días
AnalyticsSyncHistory
Fecha de caducidad:
29 días
__hstc
Fecha de caducidad:
179 días
__hssrc
ln_or
Fecha de caducidad:
1 día
_hjSessionUser_1132297
Fecha de caducidad:
364 días
_hjFirstSeen
Fecha de caducidad:
1 hora
_hjIncludedInSessionSample
Fecha de caducidad:
1 hora
_hjSession_1132297
Fecha de caducidad:
1 hora
_hjIncludedInPageviewSample
Fecha de caducidad:
1 hora
_hjAbsoluteSessionInProgress
Fecha de caducidad:
1 hora
_vwo_uuid_v2
Fecha de caducidad:
365 días
_vwo_uuid
Fecha de caducidad:
365 días
_vwo_ds
Fecha de caducidad:
29 días
_vwo_sn
Fecha de caducidad:
1 hora
_vis_opt_s
Fecha de caducidad:
99 días
_vis_opt_test_cookie
__hssc
Fecha de caducidad:
1 hora
_ga_TC79BEJ20L
Fecha de caducidad:
729 días
Este grupo de cookies se utiliza para mostrarte anuncios de temas en los que estás interesado. También nos permite monitorizar nuestras actividades de márketing, y nos ayuda a medir la efectividad de nuestros anuncios.
Nombre de la cookie
Descripción
_omappvp
Fecha de caducidad:
3998 días
_omappvs
Fecha de caducidad:
1 hora
_fbp
Fecha de caducidad:
89 días
fr
Fecha de caducidad:
89 días
lang
_ttp
Fecha de caducidad:
389 días
_tt_enable_cookie
Fecha de caducidad:
389 días
hubspotutk
Fecha de caducidad:
179 días
omSeen-pyfa0xtqk5j72jwykxzy
Fecha de caducidad:
29 días
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Fecha de caducidad:
179 días
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Fecha de caducidad:
179 días
__Secure-ROLLOUT_TOKEN
Fecha de caducidad:
179 días
_rdt_uuid
Fecha de caducidad:
89 días
guest_id_marketing
Fecha de caducidad:
729 días
guest_id_ads
Fecha de caducidad:
729 días
personalization_id
Fecha de caducidad:
729 días
guest_id
Fecha de caducidad:
729 días
muc_ads
Fecha de caducidad:
729 días
Las cookies de este grupo almacenan las preferencias que elijas mientras utilizas la página web, para que ya estén establecidas cuando vuelvas a visitar la página tiempo después.
Nombre de la cookie
Descripción
UserMatchHistory
Fecha de caducidad:
29 días
bcookie
Fecha de caducidad:
364 días
lidc
Fecha de caducidad:
1 día
lang
bscookie
Fecha de caducidad:
364 días
li_gc
Fecha de caducidad:
179 días
Esta página utiliza cookies. Las cookies se almacenan en tu navegador y las utilizan la mayoría de las páginas web para ayudarte a personalizar tu experiencia web. Para obtener más información vea nuestra Política de Privacidad. Puedes gestionar las cookies pinchando en "Configuración". Al hacer clic en "Aceptar todas", das tu consentimiento para todas nuestras cookies.
Cambiar región e idioma
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Idioma
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor