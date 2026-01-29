Conclusiones clave Caterpillar ha presentado un trimestre sólido en ingresos y beneficio por acción.

Los aranceles se posicionan como el principal riesgo de la compañía de cara a 2026.

Las acciones de Caterpillar rozan máximos históricos.

Caterpillar (CAT.US) presentó un trimestre sólido tanto en ingresos como en beneficio por acción, pero los aranceles destacaron claramente como el principal riesgo de cara a 2026. La compañía estima que el impacto negativo total de los aranceles en 2026 podría alcanzar aproximadamente 2.600 millones de dólares, muy por encima del rango comunicado en octubre de 2025 (1.600–1.750 millones por año). Caterpillar también se ha convertido en un beneficiario menos evidente del auge de los centros de datos y, aunque sigue siendo un clásico “barómetro” del ciclo industrial global, su negocio de generación de energía está actuando como amortiguador, ayudando a estabilizar los resultados incluso mientras el ciclo de construcción continúa en fase de recuperación. Resultados de Caterpillar del cuarto trimestre Ingresos: 19.100 millones USD vs 16.200 millones USD hace un año

BPA ajustado: 5,16 USD vs 5,14 USD hace un año

Beneficio operativo: 2.660 millones USD, un 9% menos (según cifras reportadas) Caterpillar anunció 1.030 millones de dólares en costes de fabricación desfavorables, en gran parte vinculados al aumento de aranceles. La demanda y los volúmenes siguen siendo favorables, pero el entorno de costes continúa siendo complicado. Entonces ¿qué apoyó específicamente el trimestre? Demanda sostenida y fuerte de equipos de generación eléctrica / generadores de respaldo.

El motor inmediato es la rápida expansión de los centros de datos (IA → mayor necesidad de potencia computacional → miles de millones en gasto en infraestructura → mayor demanda de energía de respaldo).

La compañía también ha estado subiendo precios en parte de su cartera de equipos industriales, lo que ha ayudado a proteger márgenes y compensar parcialmente la debilidad en el negocio tradicional de construcción. De cara a 2026, las expectativas son más optimista: los analistas anticipan un retorno al crecimiento en construcción, apoyado por mayores pedidos de distribuidores, estabilización en la actividad no residencial (aunque no necesariamente en vivienda) y un aumento de la demanda por parte de las flotas de alquiler de maquinaria. A corto plazo, la narrativa de Wall Street para CAT es una mezcla interesante: fuerte demanda de generadores + poder de fijación de precios frente a aranceles, mayores costes de fabricación y un entorno de construcción aún moderado. Tras la publicación de resultados, las acciones de Caterpillar cotiza cerca de máximos históricos, alrededor de 660 dólares por acción. Fuente: xStation5

