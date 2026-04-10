En el mundo de las inversiones es bien sabido que China y Taiwán están en un conflicto histórico que parece que nunca se arreglará, en el que China reclama el territorio de Taiwán como propio y Taiwán se mantiene como independiente. Pues bien, tenemos noticias interesantes de la zona con declaraciones del líder chino que pueden dar pistas a próximos movimientos. ¿En qué punto está el conflicto?

La oposición de Taiwán visita China

El presidente chino Xi Jinping afirmó ante una dirigente del partido opositor taiwanés que la “reunificación” con la China continental es una “inevitabilidad histórica” y advirtió con firmeza contra cualquier avance hacia la independencia de Taiwán. Hay que destacar que este encuentro es bastante importante, ya que según destacan los medios no se producía uno de este nivel desde hace una década. Además, ningún líder del KMT en activo se había reunido con Xi desde 2016, a pesar de que es un partido que sí es más cercano al régimen chino.

Este encuentro se produce en un contexto de creciente tensión regional e internacional, con el gobierno de Trump asumiendo de nuevo la etiqueta de “policía del mundo” que tantas veces ha asumido Estados Unidos.

¿Podría aprovechar China el contexto actual para atacar Taiwán?

El problema de la situación actual es que da manga ancha a China para que pudiera intervenir militarmente en Taiwán. Aunque el gobierno chino es bastante cauto en todos los temas militares, la realidad es que podría justificarse con los movimientos de Estados Unidos, tanto con la entrada en Venezuela como por la guerra contra Irán. Esto generaría una alta incertidumbre en el mercado, sobre todo porque en Taiwán se encuentra una de las compañías más importante para el ecosistema de la IA y los semiconductores: TSMC.

TSMC es la empresa líder en la fabricación de chips, siendo el socio favorito de las grandes diseñadoras de semiconductores. De hecho, tiene prácticamente un monopolio en los chips de menos de 7 nanómetros. Y aunque esté desarrollando fábricas en otras partes del mundo, su producción se sigue concentrando en Taiwán. Esto supone un gran riesgo para el ecosistema IA, ya que si China ataca Taiwán y la producción se detiene, el cuello de botella podría ser enorme y los precios de los chips se dispararían.

Una cosa son las palabras y otras los hechos

En este contexto, el discurso chino se produce mientras Pekín ha incrementado maniobras militares alrededor de Taiwán, especialmente tras la elección del actual liderazgo en Taipéi. La retórica está siendo más dura y la presión militar se incrementa, por lo que la incertidumbre está aumentando. Además, en el mes de mayo se espera una reunión de Trump con Xi, por lo que podríamos ver novedades sobre este conflicto, ya que Estados Unidos suministra armas a Taiwán y es probable que el presidente chino pida que esto pare.

En definitiva, el aumento de tensiones geopolíticas a nivel mundial también tienen un impacto en la economía, los mercados y sobre todo en algunos sectores en concreto.